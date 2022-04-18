https://ria.ru/20220418/pogoda-1784021225.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 18.04.2022
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в понедельник, температура воздуха будет до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T08:00
2022-04-18T08:00
2022-04-18T08:00
общество
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москва
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в понедельник, температура воздуха будет до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик также добавил, что ветер будет северо-восточный 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление, по его словам, немного понизится и составит 749 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220328/temperatura-1780388071.html
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общество, погода, москва
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная погода с прояснениями и до плюс 10 ожидаются в Москве в понедельник
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в понедельник, температура воздуха будет до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве
мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. В столице температура максимальная плюс 8-10 градусов, по области от 7 до 12 градусов", - сообщил Синенков.
Синоптик также добавил, что ветер будет северо-восточный 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление, по его словам, немного понизится и составит 749 миллиметров ртутного столба.