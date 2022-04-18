Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220418/pogoda-1784021225.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 18.04.2022
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в понедельник, температура воздуха будет до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T08:00
2022-04-18T08:00
общество
погода
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783956643_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_906f6f279b98e5750ae2e7ad15bf9e79.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в понедельник, температура воздуха будет до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик также добавил, что ветер будет северо-восточный 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление, по его словам, немного понизится и составит 749 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220328/temperatura-1780388071.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783956643_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c3a4902c0076787c0b95ba85fb7ec266.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, погода, москва
08:00 18.04.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная погода с прояснениями и до плюс 10 ожидаются в Москве в понедельник

© AFP 2022 / Kirill KudryavtsevВид на московский Кремль и здание МИД
Вид на московский Кремль и здание МИД - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
Вид на московский Кремль и здание МИД . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в понедельник, температура воздуха будет до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. В столице температура максимальная плюс 8-10 градусов, по области от 7 до 12 градусов", - сообщил Синенков.
Синоптик также добавил, что ветер будет северо-восточный 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление, по его словам, немного понизится и составит 749 миллиметров ртутного столба.
Прохожие - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 07:40
Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской России
 
ОбществоПогодаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала