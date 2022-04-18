https://ria.ru/20220418/pogoda-1784021225.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 18.04.2022

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в понедельник, температура воздуха будет до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T08:00

2022-04-18T08:00

2022-04-18T08:00

общество

погода

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783956643_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_906f6f279b98e5750ae2e7ad15bf9e79.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в понедельник, температура воздуха будет до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик также добавил, что ветер будет северо-восточный 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление, по его словам, немного понизится и составит 749 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220328/temperatura-1780388071.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, погода, москва