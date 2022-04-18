https://ria.ru/20220418/peterburg-1784170390.html
В Петербурге арестовали нарисовавшего свастику на памятнике Чернышевскому
В Петербурге арестовали нарисовавшего свастику на памятнике Чернышевскому - РИА Новости, 18.04.2022
В Петербурге арестовали нарисовавшего свастику на памятнике Чернышевскому
Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об аресте подозреваемого в вандализме Никиты Чиркова, который нарисовал нацистские символы на... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T18:31
2022-04-18T18:31
2022-04-18T18:36
происшествия
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об аресте подозреваемого в вандализме Никиты Чиркова, который нарисовал нацистские символы на памятнике Чернышевскому, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов."Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Никиты Чиркова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.214 (Вандализм) УК РФ. Срок меры - 22.05.2022", - говорится в сообщении.По мнению следствия, 23 марта неустановленное лицо, действуя по мотивам политической ненависти, совершило вандализм, нанеся аэрозольной краской черного цвета на тыльную сторону гранитного постамента памятника Чернышевскому надпись, свидетельствующую о политической ненависти, содержащую нацистскую символику. Было возбуждено уголовное дело по этому факту, а 15 апреля по подозрению в совершении преступления задержан Чирков.Уточняется, что на суде по избранию меры пресечения Чирков вину признал и раскаялся в содеянном.
https://ria.ru/20220331/vandalizm-1781004118.html
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происшествия, россия, санкт-петербург
18:31 18.04.2022 (обновлено: 18:36 18.04.2022)
В Петербурге арестовали нарисовавшего свастику на памятнике Чернышевскому
Суд в Санкт-Петербурге арестовал нарисовавшего свастику на памятнике Чернышевскому
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости.
Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес
постановление об аресте подозреваемого в вандализме Никиты Чиркова, который нарисовал нацистские символы на памятнике Чернышевскому, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.
"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Никиты Чиркова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.214 (Вандализм) УК РФ. Срок меры - 22.05.2022", - говорится в сообщении.
По мнению следствия, 23 марта неустановленное лицо, действуя по мотивам политической ненависти, совершило вандализм, нанеся аэрозольной краской черного цвета на тыльную сторону гранитного постамента памятника Чернышевскому надпись, свидетельствующую о политической ненависти, содержащую нацистскую символику. Было возбуждено уголовное дело по этому факту, а 15 апреля по подозрению в совершении преступления задержан Чирков.
Уточняется, что на суде по избранию меры пресечения Чирков вину признал и раскаялся в содеянном.