https://ria.ru/20220418/peterburg-1784170390.html

В Петербурге арестовали нарисовавшего свастику на памятнике Чернышевскому

В Петербурге арестовали нарисовавшего свастику на памятнике Чернышевскому - РИА Новости, 18.04.2022

В Петербурге арестовали нарисовавшего свастику на памятнике Чернышевскому

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об аресте подозреваемого в вандализме Никиты Чиркова, который нарисовал нацистские символы на... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T18:31

2022-04-18T18:31

2022-04-18T18:36

происшествия

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об аресте подозреваемого в вандализме Никиты Чиркова, который нарисовал нацистские символы на памятнике Чернышевскому, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов."Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Никиты Чиркова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.214 (Вандализм) УК РФ. Срок меры - 22.05.2022", - говорится в сообщении.По мнению следствия, 23 марта неустановленное лицо, действуя по мотивам политической ненависти, совершило вандализм, нанеся аэрозольной краской черного цвета на тыльную сторону гранитного постамента памятника Чернышевскому надпись, свидетельствующую о политической ненависти, содержащую нацистскую символику. Было возбуждено уголовное дело по этому факту, а 15 апреля по подозрению в совершении преступления задержан Чирков.Уточняется, что на суде по избранию меры пресечения Чирков вину признал и раскаялся в содеянном.

https://ria.ru/20220331/vandalizm-1781004118.html

https://ria.ru/20220326/pamyatnik-1780257839.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, россия, санкт-петербург