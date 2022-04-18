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В Кремле не хотят выносить на публику содержание переговоров с Украиной - РИА Новости, 18.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/peregovory-1784077735.html
В Кремле не хотят выносить на публику содержание переговоров с Украиной
В Кремле не хотят выносить на публику содержание переговоров с Украиной - РИА Новости, 18.04.2022
В Кремле не хотят выносить на публику содержание переговоров с Украиной
В Кремле по-прежнему не хотят выносить в публичную плоскость те аспекты, которые обсуждаются на переговорах с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:01
2022-04-18T13:01
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
киев
москва
в мире
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Кремле по-прежнему не хотят выносить в публичную плоскость те аспекты, которые обсуждаются на переговорах с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы по-прежнему не хотим выносить в публичную плоскость те аспекты, которые обсуждаются в ходе переговоров", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявления Владимира Зеленского относительно переговоров Киева с Москвой.
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владимир зеленский, киев, москва, в мире, украина, россия, дмитрий песков
13:01 18.04.2022
 
В Кремле не хотят выносить на публику содержание переговоров с Украиной

Песков: в Кремле не хотят выносить на публику содержание переговоров с Украиной

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / БелТА
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Кремле по-прежнему не хотят выносить в публичную плоскость те аспекты, которые обсуждаются на переговорах с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы по-прежнему не хотим выносить в публичную плоскость те аспекты, которые обсуждаются в ходе переговоров", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявления Владимира Зеленского относительно переговоров Киева с Москвой.
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
09:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В офисе Эрдогана назвали ситуацию с переговорами Москвы и Киева сложной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийКиевМоскваВ миреУкраинаРоссияДмитрий Песков
 
 
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