https://ria.ru/20220418/peregovory-1784077735.html
В Кремле не хотят выносить на публику содержание переговоров с Украиной
В Кремле не хотят выносить на публику содержание переговоров с Украиной - РИА Новости, 18.04.2022
В Кремле не хотят выносить на публику содержание переговоров с Украиной
В Кремле по-прежнему не хотят выносить в публичную плоскость те аспекты, которые обсуждаются на переговорах с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:01
2022-04-18T13:01
2022-04-18T13:01
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
киев
москва
в мире
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Кремле по-прежнему не хотят выносить в публичную плоскость те аспекты, которые обсуждаются на переговорах с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы по-прежнему не хотим выносить в публичную плоскость те аспекты, которые обсуждаются в ходе переговоров", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявления Владимира Зеленского относительно переговоров Киева с Москвой.
https://ria.ru/20220418/peregovory-1784031956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, киев, москва, в мире, украина, россия, дмитрий песков
В Кремле не хотят выносить на публику содержание переговоров с Украиной
Песков: в Кремле не хотят выносить на публику содержание переговоров с Украиной