https://ria.ru/20220418/peregovory-1784077735.html

В Кремле не хотят выносить на публику содержание переговоров с Украиной

В Кремле не хотят выносить на публику содержание переговоров с Украиной - РИА Новости, 18.04.2022

В Кремле не хотят выносить на публику содержание переговоров с Украиной

В Кремле по-прежнему не хотят выносить в публичную плоскость те аспекты, которые обсуждаются на переговорах с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T13:01

2022-04-18T13:01

2022-04-18T13:01

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

киев

москва

в мире

украина

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Кремле по-прежнему не хотят выносить в публичную плоскость те аспекты, которые обсуждаются на переговорах с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы по-прежнему не хотим выносить в публичную плоскость те аспекты, которые обсуждаются в ходе переговоров", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявления Владимира Зеленского относительно переговоров Киева с Москвой.

https://ria.ru/20220418/peregovory-1784031956.html

киев

москва

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир зеленский, киев, москва, в мире, украина, россия, дмитрий песков