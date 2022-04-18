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Переговорный процесс с Украиной движется медленно, заявили в Кремле
Переговорный процесс с Украиной движется медленно, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.04.2022
Переговорный процесс с Украиной движется медленно, заявили в Кремле
Украинская сторона не демонстрирует постоянства в достигнутых на переговорах с РФ договоренностях, меняет позицию, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:44
2022-04-18T12:44
2022-04-18T18:22
обострение ситуации в днр и лнр
россия
в мире
украина
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Украинская сторона не демонстрирует постоянства в достигнутых на переговорах с РФ договоренностях, меняет позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Специальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно, будучи на космодроме, сказал, что она идет по плану, одновременно с этим, действительно, на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса. Хочу напомнить слова президента о том, что, к сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства по согласованным моментам. Позиция часто меняется. Конечно, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего. Но военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявления Зеленского относительно переговоров Киева с Москвой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
12:44 18.04.2022 (обновлено: 18:22 18.04.2022)
Переговорный процесс с Украиной движется медленно, заявили в Кремле
Песков: динамика переговорного процесса с Украиной оставляет желать лучшего