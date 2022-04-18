Рейтинг@Mail.ru
Переговорный процесс с Украиной движется медленно, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/peregovory-1784073336.html
Переговорный процесс с Украиной движется медленно, заявили в Кремле
Переговорный процесс с Украиной движется медленно, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.04.2022
Переговорный процесс с Украиной движется медленно, заявили в Кремле
Украинская сторона не демонстрирует постоянства в достигнутых на переговорах с РФ договоренностях, меняет позицию, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:44
2022-04-18T18:22
обострение ситуации в днр и лнр
россия
в мире
украина
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780677307_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_5de47ecfd11d7adef534bce00062848e.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Украинская сторона не демонстрирует постоянства в достигнутых на переговорах с РФ договоренностях, меняет позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Специальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно, будучи на космодроме, сказал, что она идет по плану, одновременно с этим, действительно, на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса. Хочу напомнить слова президента о том, что, к сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства по согласованным моментам. Позиция часто меняется. Конечно, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего. Но военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявления Зеленского относительно переговоров Киева с Москвой.
https://ria.ru/20220418/kadyrov-1784018927.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780677307_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_cfe7a0a4239c6a46db1b9301abce1cd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
12:44 18.04.2022 (обновлено: 18:22 18.04.2022)
 
Переговорный процесс с Украиной движется медленно, заявили в Кремле

Песков: динамика переговорного процесса с Украиной оставляет желать лучшего

© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле
Перейти в фотобанк
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Украинская сторона не демонстрирует постоянства в достигнутых на переговорах с РФ договоренностях, меняет позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Специальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно, будучи на космодроме, сказал, что она идет по плану, одновременно с этим, действительно, на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса. Хочу напомнить слова президента о том, что, к сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства по согласованным моментам. Позиция часто меняется. Конечно, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего. Но военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявления Зеленского относительно переговоров Киева с Москвой.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
06:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров заявил о начале "конкретной" спецоперации на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВ миреУкраинаДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала