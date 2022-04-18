https://ria.ru/20220418/peregovory-1784073336.html

Переговорный процесс с Украиной движется медленно, заявили в Кремле

Переговорный процесс с Украиной движется медленно, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.04.2022

Переговорный процесс с Украиной движется медленно, заявили в Кремле

Украинская сторона не демонстрирует постоянства в достигнутых на переговорах с РФ договоренностях, меняет позицию, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:44

2022-04-18T12:44

2022-04-18T18:22

обострение ситуации в днр и лнр

россия

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украина

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Украинская сторона не демонстрирует постоянства в достигнутых на переговорах с РФ договоренностях, меняет позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Специальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно, будучи на космодроме, сказал, что она идет по плану, одновременно с этим, действительно, на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса. Хочу напомнить слова президента о том, что, к сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства по согласованным моментам. Позиция часто меняется. Конечно, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего. Но военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявления Зеленского относительно переговоров Киева с Москвой.

https://ria.ru/20220418/kadyrov-1784018927.html

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украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр