https://ria.ru/20220418/pedofil-1784044745.html

В Омске педофил получил 15 лет за надругательства над падчерицей

В Омске педофил получил 15 лет за надругательства над падчерицей - РИА Новости, 18.04.2022

В Омске педофил получил 15 лет за надругательства над падчерицей

Суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима омича за надругательства над дочкой его сожительницы, видео с которой он записывал на телефон, сообщили... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T10:54

2022-04-18T10:54

2022-04-18T11:06

россия

омск

омская область

криминал

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 18 апр - РИА Новости. Суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима омича за надругательства над дочкой его сожительницы, видео с которой он записывал на телефон, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.По данным следствия, 41-летний омич с декабря 2017 по январь 2020 года, возвращаясь из командировок, неоднократно совершал противоправные действия в отношении малолетней дочери своей сожительницы. В апреле 2021 года девочка рассказала о домогательствах своей матери, а в телефоне подозреваемого следователи обнаружили откровенные видео."Сегодня приговором Советского районного суда г. Омска подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в релизе.Он признан виновным по четырем эпизодам преступлений, предусмотренных статьями 131 (изнасилование) и 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ.

https://ria.ru/20220203/sud-1770881900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, омск, омская область, криминал, следственный комитет россии (ск рф)