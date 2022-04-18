https://ria.ru/20220418/pedofil-1784044745.html
В Омске педофил получил 15 лет за надругательства над падчерицей
В Омске педофил получил 15 лет за надругательства над падчерицей - РИА Новости, 18.04.2022
В Омске педофил получил 15 лет за надругательства над падчерицей
Суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима омича за надругательства над дочкой его сожительницы, видео с которой он записывал на телефон, сообщили... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:54
2022-04-18T10:54
2022-04-18T11:06
россия
омск
омская область
криминал
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 18 апр - РИА Новости. Суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима омича за надругательства над дочкой его сожительницы, видео с которой он записывал на телефон, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.По данным следствия, 41-летний омич с декабря 2017 по январь 2020 года, возвращаясь из командировок, неоднократно совершал противоправные действия в отношении малолетней дочери своей сожительницы. В апреле 2021 года девочка рассказала о домогательствах своей матери, а в телефоне подозреваемого следователи обнаружили откровенные видео."Сегодня приговором Советского районного суда г. Омска подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в релизе.Он признан виновным по четырем эпизодам преступлений, предусмотренных статьями 131 (изнасилование) и 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ.
https://ria.ru/20220203/sud-1770881900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, омск, омская область, криминал, следственный комитет россии (ск рф)
10:54 18.04.2022 (обновлено: 11:06 18.04.2022)
В Омске педофил получил 15 лет за надругательства над падчерицей
В Омске педофила, надругавшегося над падчерицей, приговорили к 15 годам колонии