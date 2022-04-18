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В России 30 населенных пунктов отрезало паводками - РИА Новости, 18.04.2022
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В России 30 населенных пунктов отрезало паводками
В России 30 населенных пунктов отрезало паводками - РИА Новости, 18.04.2022
В России 30 населенных пунктов отрезало паводками
На территории России паводковыми водами отрезаны три десятка населенных пунктов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:06
2022-04-18T16:41
происшествия
россия
паводки в россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На территории России паводковыми водами отрезаны три десятка населенных пунктов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."Водой отрезаны 30 населенных пунктов, функционируют лодочные переправы", — сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас в 31 регионе подтоплены 12 дачных и один жилой дом, более 850 приусадебных участков, 67 низководных мостов и 51 участок автодорог. На прошлой неделе сотрудники МЧС провели 57 подрывов льда.Больше всего подтоплений приусадебных участков в Брянской области — 331. В Тверской их 100, в Калужской — 95, в Московской — 86. За сутки в зонах подтопления оказались 29 приусадебных участков в Татарстане и Ивановской области и два моста в Свердловской и Костромской областях.
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происшествия, россия, паводки в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:06 18.04.2022 (обновлено: 16:41 18.04.2022)
 
В России 30 населенных пунктов отрезало паводками

В МЧС сообщили о тридцати населенных пунктах, отрезанных паводком

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПодтопленная из-за весеннего паводка дорога
Подтопленная из-за весеннего паводка дорога - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Подтопленная из-за весеннего паводка дорога. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На территории России паводковыми водами отрезаны три десятка населенных пунктов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"Водой отрезаны 30 населенных пунктов, функционируют лодочные переправы", — сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас в 31 регионе подтоплены 12 дачных и один жилой дом, более 850 приусадебных участков, 67 низководных мостов и 51 участок автодорог. На прошлой неделе сотрудники МЧС провели 57 подрывов льда.
Больше всего подтоплений приусадебных участков в Брянской области — 331. В Тверской их 100, в Калужской — 95, в Московской — 86. За сутки в зонах подтопления оказались 29 приусадебных участков в Татарстане и Ивановской области и два моста в Свердловской и Костромской областях.
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ПроисшествияРоссияПаводки в РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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