https://ria.ru/20220418/pavodok-1784079008.html

В России 30 населенных пунктов отрезало паводками

В России 30 населенных пунктов отрезало паводками - РИА Новости, 18.04.2022

В России 30 населенных пунктов отрезало паводками

На территории России паводковыми водами отрезаны три десятка населенных пунктов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T13:06

2022-04-18T13:06

2022-04-18T16:41

происшествия

россия

паводки в россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На территории России паводковыми водами отрезаны три десятка населенных пунктов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."Водой отрезаны 30 населенных пунктов, функционируют лодочные переправы", — сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас в 31 регионе подтоплены 12 дачных и один жилой дом, более 850 приусадебных участков, 67 низководных мостов и 51 участок автодорог. На прошлой неделе сотрудники МЧС провели 57 подрывов льда.Больше всего подтоплений приусадебных участков в Брянской области — 331. В Тверской их 100, в Калужской — 95, в Московской — 86. За сутки в зонах подтопления оказались 29 приусадебных участков в Татарстане и Ивановской области и два моста в Свердловской и Костромской областях.

https://ria.ru/20220411/pavodok-1782868351.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, паводки в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)