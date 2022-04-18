https://ria.ru/20220418/pavodok-1784079008.html
В России 30 населенных пунктов отрезало паводками
В России 30 населенных пунктов отрезало паводками - РИА Новости, 18.04.2022
В России 30 населенных пунктов отрезало паводками
На территории России паводковыми водами отрезаны три десятка населенных пунктов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:06
2022-04-18T13:06
2022-04-18T16:41
происшествия
россия
паводки в россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На территории России паводковыми водами отрезаны три десятка населенных пунктов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."Водой отрезаны 30 населенных пунктов, функционируют лодочные переправы", — сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас в 31 регионе подтоплены 12 дачных и один жилой дом, более 850 приусадебных участков, 67 низководных мостов и 51 участок автодорог. На прошлой неделе сотрудники МЧС провели 57 подрывов льда.Больше всего подтоплений приусадебных участков в Брянской области — 331. В Тверской их 100, в Калужской — 95, в Московской — 86. За сутки в зонах подтопления оказались 29 приусадебных участков в Татарстане и Ивановской области и два моста в Свердловской и Костромской областях.
https://ria.ru/20220411/pavodok-1782868351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, паводки в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:06 18.04.2022 (обновлено: 16:41 18.04.2022)
В России 30 населенных пунктов отрезало паводками
В МЧС сообщили о тридцати населенных пунктах, отрезанных паводком