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Митрополит: паломники из разных стран смогут посетить Иерусалим на Пасху - РИА Новости, 18.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220418/paskha-1784043128.html
Митрополит: паломники из разных стран смогут посетить Иерусалим на Пасху
Митрополит: паломники из разных стран смогут посетить Иерусалим на Пасху - РИА Новости, 18.04.2022
Митрополит: паломники из разных стран смогут посетить Иерусалим на Пасху
Паломники из разных стран, в том числе России, вновь смогут встретить пасхальные торжества на Святой Земле, заявил председатель отдела внешних церковных связей... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:48
2022-04-18T11:06
религиозные праздники
иисус христос
иерусалим
митрополит волоколамский иларион
религия
религия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Паломники из разных стран, в том числе России, вновь смогут встретить пасхальные торжества на Святой Земле, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Праздник Пасхи в этом году православные отметят 24 апреля.Митрополит напомнил, что в пасхальные дни паломники всегда устремлялись на Святую Землю, однако два последних года сделать это было сложно из-за коронавирусных ограничений."Сейчас коронавирусные ограничения сняты. Но, конечно, появились другие ограничения, из-за которых людям стало гораздо труднее путешествовать. Тем не менее кто-то сможет добраться до Иерусалима. Думаю, что, как и в прежние годы, будет привезен Благодатный огонь в Великую субботу, чтобы мы могли ощутить нашу связь с тем местом, откуда происходит христианство, где был распят и воскрес Господь Иисус Христос", - сказал митрополит в эфире телеканала "Россия 24".Митрополит Иларион отметил, что людей в храмах стало гораздо больше. "Думаю, что на Страстной седмице у нас будут полные храмы или переполненные", - заключил архипастырь.
https://ria.ru/20220417/patriarkh-1783965555.html
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религиозные праздники, иисус христос, иерусалим, митрополит волоколамский иларион, религия
10:48 18.04.2022 (обновлено: 11:06 18.04.2022)
 
Митрополит: паломники из разных стран смогут посетить Иерусалим на Пасху

Митрополит Иларион: паломники из разных стран вновь смогут посетить Иерусалим на Пасху

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкХрам Гроба Господня в Иерусалиме
Храм Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Паломники из разных стран, в том числе России, вновь смогут встретить пасхальные торжества на Святой Земле, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Праздник Пасхи в этом году православные отметят 24 апреля.
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Митрополит напомнил, что в пасхальные дни паломники всегда устремлялись на Святую Землю, однако два последних года сделать это было сложно из-за коронавирусных ограничений.
"Сейчас коронавирусные ограничения сняты. Но, конечно, появились другие ограничения, из-за которых людям стало гораздо труднее путешествовать. Тем не менее кто-то сможет добраться до Иерусалима. Думаю, что, как и в прежние годы, будет привезен Благодатный огонь в Великую субботу, чтобы мы могли ощутить нашу связь с тем местом, откуда происходит христианство, где был распят и воскрес Господь Иисус Христос", - сказал митрополит в эфире телеканала "Россия 24".
Митрополит Иларион отметил, что людей в храмах стало гораздо больше. "Думаю, что на Страстной седмице у нас будут полные храмы или переполненные", - заключил архипастырь.
 
РелигияРелигиозные праздникиИисус ХристосИерусалимМитрополит Волоколамский ИларионРелигия
 
 
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