https://ria.ru/20220418/paskha-1784043128.html

Митрополит: паломники из разных стран смогут посетить Иерусалим на Пасху

Митрополит: паломники из разных стран смогут посетить Иерусалим на Пасху - РИА Новости, 18.04.2022

Митрополит: паломники из разных стран смогут посетить Иерусалим на Пасху

Паломники из разных стран, в том числе России, вновь смогут встретить пасхальные торжества на Святой Земле, заявил председатель отдела внешних церковных связей... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T10:48

2022-04-18T10:48

2022-04-18T11:06

религиозные праздники

иисус христос

иерусалим

митрополит волоколамский иларион

религия

религия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Паломники из разных стран, в том числе России, вновь смогут встретить пасхальные торжества на Святой Земле, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Праздник Пасхи в этом году православные отметят 24 апреля.Митрополит напомнил, что в пасхальные дни паломники всегда устремлялись на Святую Землю, однако два последних года сделать это было сложно из-за коронавирусных ограничений."Сейчас коронавирусные ограничения сняты. Но, конечно, появились другие ограничения, из-за которых людям стало гораздо труднее путешествовать. Тем не менее кто-то сможет добраться до Иерусалима. Думаю, что, как и в прежние годы, будет привезен Благодатный огонь в Великую субботу, чтобы мы могли ощутить нашу связь с тем местом, откуда происходит христианство, где был распят и воскрес Господь Иисус Христос", - сказал митрополит в эфире телеканала "Россия 24".Митрополит Иларион отметил, что людей в храмах стало гораздо больше. "Думаю, что на Страстной седмице у нас будут полные храмы или переполненные", - заключил архипастырь.

https://ria.ru/20220417/patriarkh-1783965555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

религиозные праздники, иисус христос, иерусалим, митрополит волоколамский иларион, религия