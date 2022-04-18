https://ria.ru/20220418/parad-1784065929.html

ВКС провели воздушную тренировку парада Победы над Алабино

ВКС провели воздушную тренировку парада Победы над Алабино - РИА Новости, 18.04.2022

ВКС провели воздушную тренировку парада Победы над Алабино

Воздушно-космические силы в понедельник провели тренировку авиационной части военного парада Победы, над подмосковным Алабино пролетели 77 самолетов и... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:19

2022-04-18T12:19

2022-04-18T12:19

безопасность

космос - риа наука

алабино

войска воздушно-космической обороны

русские витязи

ка-52 "аллигатор"

ми-26

ми-24

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АЛАБИНО (Московская обл.), 18 апр - РИА Новости. Воздушно-космические силы в понедельник провели тренировку авиационной части военного парада Победы, над подмосковным Алабино пролетели 77 самолетов и вертолетов, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Открывал воздушную часть парада самый большой транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении ударных вертолетов Ми-24. За ними проследовали группы вертолетов армейской авиации ВКС Ка-52, Ми-28н, Ми-8 и Ми-24.Также над Алабино прошли самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-76 и Ил-78 дальней и военно-транспортной авиации, истребители Су-57, Су-35, Су-30СМ, МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, Су-24М, другие типы авиационной техники.Завершили воздушную часть парада девять самолетов пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи" в построении "кубинский бриллиант" и шесть штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага.Все полеты выполнялись на высотах от 200 до 500 метров и на скорости от 190 до 550 километров в час.

https://ria.ru/20220418/parad-1784047395.html

алабино

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Репетиция военного парада в подмосковном Алабино В подмосковном Алабино прошла репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили журналистам в Минобороны. Всего при подготовке к параду на Красной площади задействовано 11 тысяч военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов. 2022-04-18T12:19 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, космос - риа наука, алабино, войска воздушно-космической обороны, русские витязи, ка-52 "аллигатор", ми-26, ми-24, день победы