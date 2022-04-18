https://ria.ru/20220418/parad-1784065929.html
ВКС провели воздушную тренировку парада Победы над Алабино
ВКС провели воздушную тренировку парада Победы над Алабино - РИА Новости, 18.04.2022
ВКС провели воздушную тренировку парада Победы над Алабино
Воздушно-космические силы в понедельник провели тренировку авиационной части военного парада Победы, над подмосковным Алабино пролетели 77 самолетов и... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:19
2022-04-18T12:19
2022-04-18T12:19
безопасность
космос - риа наука
алабино
войска воздушно-космической обороны
русские витязи
ка-52 "аллигатор"
ми-26
ми-24
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784064731_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c4e6eabe53febe17cdf526aab669ced0.jpg
АЛАБИНО (Московская обл.), 18 апр - РИА Новости. Воздушно-космические силы в понедельник провели тренировку авиационной части военного парада Победы, над подмосковным Алабино пролетели 77 самолетов и вертолетов, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Открывал воздушную часть парада самый большой транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении ударных вертолетов Ми-24. За ними проследовали группы вертолетов армейской авиации ВКС Ка-52, Ми-28н, Ми-8 и Ми-24.Также над Алабино прошли самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-76 и Ил-78 дальней и военно-транспортной авиации, истребители Су-57, Су-35, Су-30СМ, МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, Су-24М, другие типы авиационной техники.Завершили воздушную часть парада девять самолетов пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи" в построении "кубинский бриллиант" и шесть штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага.Все полеты выполнялись на высотах от 200 до 500 метров и на скорости от 190 до 550 километров в час.
https://ria.ru/20220418/parad-1784047395.html
алабино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784064731_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dfcd9dfe884d03991ee3bc3c3c5705ad.jpg
Репетиция военного парада в подмосковном Алабино
В подмосковном Алабино прошла репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили журналистам в Минобороны. Всего при подготовке к параду на Красной площади задействовано 11 тысяч военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.
2022-04-18T12:19
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, космос - риа наука, алабино, войска воздушно-космической обороны, русские витязи, ка-52 "аллигатор", ми-26, ми-24, день победы
ВКС провели воздушную тренировку парада Победы над Алабино
ВКС провели воздушную тренировку авиационной части военного парада Победы над Алабино