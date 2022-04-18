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ВКС провели воздушную тренировку парада Победы над Алабино - РИА Новости, 18.04.2022
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ВКС провели воздушную тренировку парада Победы над Алабино
ВКС провели воздушную тренировку парада Победы над Алабино - РИА Новости, 18.04.2022
ВКС провели воздушную тренировку парада Победы над Алабино
Воздушно-космические силы в понедельник провели тренировку авиационной части военного парада Победы, над подмосковным Алабино пролетели 77 самолетов и... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:19
2022-04-18T12:19
безопасность
космос - риа наука
алабино
войска воздушно-космической обороны
русские витязи
ка-52 "аллигатор"
ми-26
ми-24
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АЛАБИНО (Московская обл.), 18 апр - РИА Новости. Воздушно-космические силы в понедельник провели тренировку авиационной части военного парада Победы, над подмосковным Алабино пролетели 77 самолетов и вертолетов, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Открывал воздушную часть парада самый большой транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении ударных вертолетов Ми-24. За ними проследовали группы вертолетов армейской авиации ВКС Ка-52, Ми-28н, Ми-8 и Ми-24.Также над Алабино прошли самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-76 и Ил-78 дальней и военно-транспортной авиации, истребители Су-57, Су-35, Су-30СМ, МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, Су-24М, другие типы авиационной техники.Завершили воздушную часть парада девять самолетов пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи" в построении "кубинский бриллиант" и шесть штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага.Все полеты выполнялись на высотах от 200 до 500 метров и на скорости от 190 до 550 километров в час.
https://ria.ru/20220418/parad-1784047395.html
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Репетиция военного парада в подмосковном Алабино
В подмосковном Алабино прошла репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили журналистам в Минобороны. Всего при подготовке к параду на Красной площади задействовано 11 тысяч военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.
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безопасность, космос - риа наука, алабино, войска воздушно-космической обороны, русские витязи, ка-52 "аллигатор", ми-26, ми-24, день победы
12:19 18.04.2022
 
ВКС провели воздушную тренировку парада Победы над Алабино

ВКС провели воздушную тренировку авиационной части военного парада Победы над Алабино

Читать ria.ru в
АЛАБИНО (Московская обл.), 18 апр - РИА Новости. Воздушно-космические силы в понедельник провели тренировку авиационной части военного парада Победы, над подмосковным Алабино пролетели 77 самолетов и вертолетов, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В составе парадного строя авиации были задействованы 15 вертолетов и 62 самолета. Всего 77 воздушных судов", - сказали в ведомстве.
Открывал воздушную часть парада самый большой транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении ударных вертолетов Ми-24. За ними проследовали группы вертолетов армейской авиации ВКС Ка-52, Ми-28н, Ми-8 и Ми-24.
Также над Алабино прошли самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-76 и Ил-78 дальней и военно-транспортной авиации, истребители Су-57, Су-35, Су-30СМ, МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, Су-24М, другие типы авиационной техники.
Завершили воздушную часть парада девять самолетов пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи" в построении "кубинский бриллиант" и шесть штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага.
Все полеты выполнялись на высотах от 200 до 500 метров и на скорости от 190 до 550 километров в час.
Военнослужащие на БТР и самоходных артиллерийских установках (САУ) Мста-С на репетиции парада Победы на полигоне Алабино - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
11:02
В параде Победы в Москве примут участие 11 тысяч военных
 
БезопасностьКосмос - РИА НаукаАлабиноВойска воздушно-космической обороныРусские ВитязиКа-52 "Аллигатор"Ми-26Ми-24День Победы
 
 
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