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В параде Победы в Москве примут участие 11 тысяч военных - РИА Новости, 18.04.2022
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В параде Победы в Москве примут участие 11 тысяч военных
В параде Победы в Москве примут участие 11 тысяч военных - РИА Новости, 18.04.2022
В параде Победы в Москве примут участие 11 тысяч военных
В подмосковном Алабино прошла репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:02
2022-04-18T11:39
безопасность
россия
алабино
московская область (подмосковье)
москва
парад победы
день победы
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АЛАБИНО (Московская обл.), 18 апр — РИА Новости. В подмосковном Алабино прошла репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили журналистам в Минобороны.По тренировочной площадке прошли 33 парадных расчета: слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны и других силовых ведомств, офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетского корпуса, участники движения "Юнармия", терские и кубанские казаки.В составе механизированной колонны проехали автомобили повышенной защищенности "Тайфун", боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3 и "Курганец-25", танки Т-72БЗМ, Т-90М "Прорыв" и Т-14 "Армата", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", гаубицы "Мста-С", РСЗО "Торнадо-Г", комплексы ПВО "Тор-М2", "Бук-МЗ" и С-400 "Триумф", техника воздушно-десантных войск и ракетных войск стратегического назначения. На грузовиках провезли ударные роботы "Уран-9".В воздушной части репетиции приняли участие 15 вертолетов и 62 самолета. Открыл ее самый большой транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении ударных вертолетов Ми-24. За ними проследовали группы вертолетов армейской авиации ВКС Ка-52, Ми-28н, Ми-8 и Ми-24. После этого прошли самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-76 и Ил-78, истребители Су-57, Су-35, Су-30СМ, МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, Су-24М и другие. Восемь МиГ-29 пролетели над Алабино в виде символа Z.Завершили воздушную часть "Русские Витязи" и "Стрижи". Шесть штурмовиков Су-25 окрасили небо в цвета российского флага.
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безопасность, россия, алабино, московская область (подмосковье), москва, парад победы, день победы
11:02 18.04.2022 (обновлено: 11:39 18.04.2022)
 
В параде Победы в Москве примут участие 11 тысяч военных

В параде Победы в Москве задействуют 11 тысяч военнослужащих и более 200 единиц техники

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на БТР и самоходных артиллерийских установках (САУ) "Мста-С" на репетиции парада Победы на полигоне Алабино
Военнослужащие на БТР и самоходных артиллерийских установках (САУ) Мста-С на репетиции парада Победы на полигоне Алабино - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Военнослужащие на БТР и самоходных артиллерийских установках (САУ) "Мста-С" на репетиции парада Победы на полигоне Алабино
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АЛАБИНО (Московская обл.), 18 апр — РИА Новости. В подмосковном Алабино прошла репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили журналистам в Минобороны.

"Всего при подготовке к параду на Красной площади задействовано 11 тысяч военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов", — сказали в ведомстве.

По тренировочной площадке прошли 33 парадных расчета: слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны и других силовых ведомств, офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетского корпуса, участники движения "Юнармия", терские и кубанские казаки.
В составе механизированной колонны проехали автомобили повышенной защищенности "Тайфун", боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3 и "Курганец-25", танки Т-72БЗМ, Т-90М "Прорыв" и Т-14 "Армата", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", гаубицы "Мста-С", РСЗО "Торнадо-Г", комплексы ПВО "Тор-М2", "Бук-МЗ" и С-400 "Триумф", техника воздушно-десантных войск и ракетных войск стратегического назначения. На грузовиках провезли ударные роботы "Уран-9".
В воздушной части репетиции приняли участие 15 вертолетов и 62 самолета. Открыл ее самый большой транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении ударных вертолетов Ми-24. За ними проследовали группы вертолетов армейской авиации ВКС Ка-52, Ми-28н, Ми-8 и Ми-24. После этого прошли самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-76 и Ил-78, истребители Су-57, Су-35, Су-30СМ, МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, Су-24М и другие. Восемь МиГ-29 пролетели над Алабино в виде символа Z.
Завершили воздушную часть "Русские Витязи" и "Стрижи". Шесть штурмовиков Су-25 окрасили небо в цвета российского флага.
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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БезопасностьРоссияАлабиноМосковская область (Подмосковье)МоскваПарад ПобедыДень Победы
 
 
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