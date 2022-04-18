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На Северном флоте пройдут парады с участием 1,3 тысячи военнослужащих - РИА Новости, 18.04.2022
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На Северном флоте пройдут парады с участием 1,3 тысячи военнослужащих
На Северном флоте пройдут парады с участием 1,3 тысячи военнослужащих - РИА Новости, 18.04.2022
На Северном флоте пройдут парады с участием 1,3 тысячи военнослужащих
Более 1,3 тысячи человек и 62 единицы боевой и исторической техники будут задействованы в военных парадах, посвященных 77-й годовщине Великой Победы в Мурманске РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:59
2022-04-18T11:05
мурманск
североморск
россия
юнармия
т-34
с-400 «триумф»
т-80
безопасность
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МУРМАНСК, 18 апр – РИА Новости. Более 1,3 тысячи человек и 62 единицы боевой и исторической техники будут задействованы в военных парадах, посвященных 77-й годовщине Великой Победы в Мурманске и Североморске 9 мая, сообщила пресс-служба Северного флота."В составе парадного расчета в городе-герое Мурманске – 774 человека, 510 из них – представители Министерства обороны РФ. Помимо военнослужащих в военном параде примут участие представители других силовых структур и ведомств региона, Мурманские нахимовцы и участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", - говорится в сообщении.Отмечается, что механизированная колонна на параде в Мурманске будет представлена историческим танком Т-34, береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион", зенитными ракетными системами С-400 "Триумф", современными танками Т-80 БВМ, бронетранспортерами, реактивными системами залпового огня, арктической и другой военной техникой.В Мурманском параде также примет участие сводный военный оркестр Мурманского территориального гарнизона.Воздушный парад авиационной техники армии ВВС и ПВО Северного флота пройдет по ранее установленному маршруту над мурманским мемориалом Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны."В Североморске в составе парадного расчета пройдут 573 человека, из них – 451 человек от Министерства обороны РФ. В составе пеших колон также будут расчеты от Североморского кадетского корпуса и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", - рассказали на флоте.В Североморском параде также примет участие сводный оркестр центра материально-технического обеспечения Северного флота. Парады традиционно состоятся на главных площадях городов. Подготовка к ним участников парада и военной техники уже началась. Совместные тренировки участников парада на данном этапе подготовки проводятся в Мурманске и Североморске на территории воинских частей. Механизированная колонна проводит тренировки в поселке Корзуново в Печенгском районе. 4 мая состоится первая тренировка на улицах городов. Генеральная репетиция запланирована на вечер 6 мая.На флоте также отметили, что 9 мая - в день 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на боевых кораблях и судах обеспечения Северного флота будут подняты флаги расцвечивания. Вечером в Мурманске и Североморске состоится артиллерийский салют из 30 холостых залпов и фейерверк.
https://ria.ru/20220414/polk-1783470324.html
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мурманск, североморск, россия, юнармия, т-34, с-400 «триумф», т-80, безопасность
10:59 18.04.2022 (обновлено: 11:05 18.04.2022)
 
На Северном флоте пройдут парады с участием 1,3 тысячи военнослужащих

Военные парады с участием 1,3 тысячи военнослужащих пройдут на Северном флоте 9 мая

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТяжёлый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" в Североморске
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Петр Великий в Североморске - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" в Североморске. Архивное фото
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МУРМАНСК, 18 апр – РИА Новости. Более 1,3 тысячи человек и 62 единицы боевой и исторической техники будут задействованы в военных парадах, посвященных 77-й годовщине Великой Победы в Мурманске и Североморске 9 мая, сообщила пресс-служба Северного флота.
"В составе парадного расчета в городе-герое Мурманске – 774 человека, 510 из них – представители Министерства обороны РФ. Помимо военнослужащих в военном параде примут участие представители других силовых структур и ведомств региона, Мурманские нахимовцы и участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что механизированная колонна на параде в Мурманске будет представлена историческим танком Т-34, береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион", зенитными ракетными системами С-400 "Триумф", современными танками Т-80 БВМ, бронетранспортерами, реактивными системами залпового огня, арктической и другой военной техникой.
В Мурманском параде также примет участие сводный военный оркестр Мурманского территориального гарнизона.
Воздушный парад авиационной техники армии ВВС и ПВО Северного флота пройдет по ранее установленному маршруту над мурманским мемориалом Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.
Североморске в составе парадного расчета пройдут 573 человека, из них – 451 человек от Министерства обороны РФ. В составе пеших колон также будут расчеты от Североморского кадетского корпуса и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", - рассказали на флоте.
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В Североморском параде также примет участие сводный оркестр центра материально-технического обеспечения Северного флота. Парады традиционно состоятся на главных площадях городов. Подготовка к ним участников парада и военной техники уже началась. Совместные тренировки участников парада на данном этапе подготовки проводятся в Мурманске и Североморске на территории воинских частей. Механизированная колонна проводит тренировки в поселке Корзуново в Печенгском районе. 4 мая состоится первая тренировка на улицах городов. Генеральная репетиция запланирована на вечер 6 мая.
На флоте также отметили, что 9 мая - в день 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на боевых кораблях и судах обеспечения Северного флота будут подняты флаги расцвечивания. Вечером в Мурманске и Североморске состоится артиллерийский салют из 30 холостых залпов и фейерверк.
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МурманскСевероморскРоссияЮнармияТ-34С-400 «Триумф»Т-80Безопасность
 
 
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