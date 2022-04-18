https://ria.ru/20220418/otravlenie-1784047900.html

Число отравившихся жителей села на Ставрополье выросло до 63 человек

Число отравившихся жителей села на Ставрополье выросло до 63 человек - РИА Новости, 18.04.2022

Число отравившихся жителей села на Ставрополье выросло до 63 человек

Число жителей села Марьины Колодцы на Ставрополье, которые обратились к медикам с симптомами кишечной инфекции, увеличилось до 63, сообщил исполняющий... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T11:04

2022-04-18T11:04

2022-04-18T11:04

происшествия

ставропольский край

минеральные воды

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ПЯТИГОРСК, 18 апр - РИА Новости. Число жителей села Марьины Колодцы на Ставрополье, которые обратились к медикам с симптомами кишечной инфекции, увеличилось до 63, сообщил исполняющий полномочия главы Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.В воскресенье сообщалось, что прокуратура начала проверку после обращения 37 жителей села Марьины Колодцы на Ставрополье, из которых 32 ребенка, к медикам с симптомами кишечной инфекции. По данным ведомства, в апреле 2021 года прокуратура края уже проводила проверку по факту массового отравления жителей села и выявила ряд нарушений. По данным Минздрава региона на воскресенье, госпитализированы двое детей."По состоянию на 9 утра, количество обратившихся - 63 человека, из них 12 взрослых и соответственно 51 ребёнок. Количество госпитализированных практически не увеличивается, госпитализированы 3 детей, двое в абсолютно нормальном состоянии, у одного мальчика небольшая температура. Один взрослый человек - это человек пенсионного возраста, там больше перестраховка была, получает необходимое лечение", - сказал Сергиенко на видео, размещенном в его Telegram-канале.По словам Сергиенко, в Марьины Колодцы организован подвоз воды. "Привлечено уже пять единиц техники, плюс дополнительно ещё три единицы будут доставлены туда. Силами водоканала полностью обеспечим потребителей наших чистой водой", - отметил руководитель городского округа.Также он добавил, что в селе всю ночь дежурили врачи. "Это педиатр и терапевт для того, чтобы максимально обеспечить обращающихся людей квалифицированной медицинской помощью и непосредственной консультацией с точки зрения необходимого лечения… спасибо, что жители наших Марьиных Колодцев очень живо на это откликнулись, воспользовались помощью, очень многие вопросы были решены практически мгновенно на стадии обращения к педиатрам", - добавил Сергиенко.

https://ria.ru/20220329/kaspiysk-1780613604.html

ставропольский край

минеральные воды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ставропольский край, минеральные воды