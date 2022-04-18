12:47 18.04.2022 (обновлено: 13:46 18.04.2022)
В Кремле не назвали страны, которые согласились оплачивать газ в рублях
Пресс-секретарь Путина Песков не назвал страны, согласившиеся оплачивать газ в рублях
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлавный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей
Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Информация о том, какие страны согласились покупать газ за рубли, вряд ли подлежит публикации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Такая информация вряд ли подлежит публикации, и занимаются этим и наши профильные ведомства, и профильный вице-премьер Александр Новак, он об этом в конце прошлой недели рассказывал, ну и, конечно, в первую очередь "Газпром" со своими визави, то есть покупателями непосредственными. Уже говорилось, что оплата последует где-то в мае вот за эти поставки, которые начались после вступления в силу указа президента, поэтому пока еще какое-то время есть", - сказал Песков, отвечая на вопрос о переводе схемы оплаты российского газа и о том, сколько стран согласились покупать газ за рубли.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
15 апреля, 14:27Новак считает логичным перевод оплаты за газ в рубли