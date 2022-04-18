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В Кремле не назвали страны, которые согласились оплачивать газ в рублях - РИА Новости, 18.04.2022
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В Кремле не назвали страны, которые согласились оплачивать газ в рублях
В Кремле не назвали страны, которые согласились оплачивать газ в рублях - РИА Новости, 18.04.2022
В Кремле не назвали страны, которые согласились оплачивать газ в рублях
Информация о том, какие страны согласились покупать газ за рубли, вряд ли подлежит публикации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:47
2022-04-18T13:46
в мире
экономика
дмитрий песков
санкции в отношении россии
владимир путин
россия
газпром
александр новак
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Информация о том, какие страны согласились покупать газ за рубли, вряд ли подлежит публикации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Такая информация вряд ли подлежит публикации, и занимаются этим и наши профильные ведомства, и профильный вице-премьер Александр Новак, он об этом в конце прошлой недели рассказывал, ну и, конечно, в первую очередь "Газпром" со своими визави, то есть покупателями непосредственными. Уже говорилось, что оплата последует где-то в мае вот за эти поставки, которые начались после вступления в силу указа президента, поэтому пока еще какое-то время есть", - сказал Песков, отвечая на вопрос о переводе схемы оплаты российского газа и о том, сколько стран согласились покупать газ за рубли.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
https://ria.ru/20220415/rubli-1783725341.html
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в мире, экономика, дмитрий песков, санкции в отношении россии, владимир путин, россия, газпром, александр новак
12:47 18.04.2022 (обновлено: 13:46 18.04.2022)
 
В Кремле не назвали страны, которые согласились оплачивать газ в рублях

Пресс-секретарь Путина Песков не назвал страны, согласившиеся оплачивать газ в рублях

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлавный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей
Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Информация о том, какие страны согласились покупать газ за рубли, вряд ли подлежит публикации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Такая информация вряд ли подлежит публикации, и занимаются этим и наши профильные ведомства, и профильный вице-премьер Александр Новак, он об этом в конце прошлой недели рассказывал, ну и, конечно, в первую очередь "Газпром" со своими визави, то есть покупателями непосредственными. Уже говорилось, что оплата последует где-то в мае вот за эти поставки, которые начались после вступления в силу указа президента, поэтому пока еще какое-то время есть", - сказал Песков, отвечая на вопрос о переводе схемы оплаты российского газа и о том, сколько стран согласились покупать газ за рубли.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 14:27
Новак считает логичным перевод оплаты за газ в рубли
 
В миреЭкономикаДмитрий ПесковСанкции в отношении РоссииВладимир ПутинРоссияГазпромАлександр Новак
 
 
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