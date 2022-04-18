https://ria.ru/20220418/oplata-1784073891.html

В Кремле не назвали страны, которые согласились оплачивать газ в рублях

В Кремле не назвали страны, которые согласились оплачивать газ в рублях - РИА Новости, 18.04.2022

В Кремле не назвали страны, которые согласились оплачивать газ в рублях

Информация о том, какие страны согласились покупать газ за рубли, вряд ли подлежит публикации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:47

2022-04-18T12:47

2022-04-18T13:46

в мире

экономика

дмитрий песков

санкции в отношении россии

владимир путин

россия

газпром

александр новак

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Информация о том, какие страны согласились покупать газ за рубли, вряд ли подлежит публикации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Такая информация вряд ли подлежит публикации, и занимаются этим и наши профильные ведомства, и профильный вице-премьер Александр Новак, он об этом в конце прошлой недели рассказывал, ну и, конечно, в первую очередь "Газпром" со своими визави, то есть покупателями непосредственными. Уже говорилось, что оплата последует где-то в мае вот за эти поставки, которые начались после вступления в силу указа президента, поэтому пока еще какое-то время есть", - сказал Песков, отвечая на вопрос о переводе схемы оплаты российского газа и о том, сколько стран согласились покупать газ за рубли.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.

https://ria.ru/20220415/rubli-1783725341.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, экономика, дмитрий песков, санкции в отношении россии, владимир путин, россия, газпром, александр новак