https://ria.ru/20220418/operatsiya-1784072464.html

Военная операция на Украине идет по плану, заявили в Кремле

Военная операция на Украине идет по плану, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.04.2022

Военная операция на Украине идет по плану, заявили в Кремле

Российская спецоперация на Украине идет по плану, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:41

2022-04-18T12:41

2022-04-18T12:49

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

безопасность

россия

украина

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российская спецоперация на Украине идет по плану, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Специальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно, будучи на космодроме, сказал, что она идет по плану. Одновременно с этим, действительно, на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявления Владимира Зеленского относительно переговоров с Москвой.

https://ria.ru/20220417/spetsoperatsiya-1784006263.html

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украина

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, безопасность, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков