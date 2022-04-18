Рейтинг@Mail.ru
Военная операция на Украине идет по плану, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/operatsiya-1784072464.html
Военная операция на Украине идет по плану, заявили в Кремле
Военная операция на Украине идет по плану, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.04.2022
Военная операция на Украине идет по плану, заявили в Кремле
Российская спецоперация на Украине идет по плану, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:41
2022-04-18T12:49
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
безопасность
россия
украина
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784055381_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_32561907d8466ba1ccb30c84fbb8d35f.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российская спецоперация на Украине идет по плану, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Специальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно, будучи на космодроме, сказал, что она идет по плану. Одновременно с этим, действительно, на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявления Владимира Зеленского относительно переговоров с Москвой.
https://ria.ru/20220417/spetsoperatsiya-1784006263.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784055381_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_7286face50b5c2b8761b218253d75b53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, безопасность, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков
12:41 18.04.2022 (обновлено: 12:49 18.04.2022)
 
Военная операция на Украине идет по плану, заявили в Кремле

Пресс-секретарь Путина Песков: военная операция на Украине идет по плану

© РИА Новости / Перейти в фотобанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российская спецоперация на Украине идет по плану, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Специальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно, будучи на космодроме, сказал, что она идет по плану. Одновременно с этим, действительно, на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявления Владимира Зеленского относительно переговоров с Москвой.
Разрушенный дом около завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 22:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
День 53-й: несостоявшийся выход из Мариуполя украинских боевиков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРБезопасностьРоссияУкраинаВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала