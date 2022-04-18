https://ria.ru/20220418/operatsiya-1784072464.html
Военная операция на Украине идет по плану, заявили в Кремле
Военная операция на Украине идет по плану, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.04.2022
Военная операция на Украине идет по плану, заявили в Кремле
Российская спецоперация на Украине идет по плану, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:41
2022-04-18T12:41
2022-04-18T12:49
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
безопасность
россия
украина
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российская спецоперация на Украине идет по плану, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Специальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно, будучи на космодроме, сказал, что она идет по плану. Одновременно с этим, действительно, на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявления Владимира Зеленского относительно переговоров с Москвой.
https://ria.ru/20220417/spetsoperatsiya-1784006263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, безопасность, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков
12:41 18.04.2022 (обновлено: 12:49 18.04.2022)
Военная операция на Украине идет по плану, заявили в Кремле
Пресс-секретарь Путина Песков: военная операция на Украине идет по плану