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Дипломат: из-за позиции Киева смысла в призыве ООН обсудить гумкоридоры нет - РИА Новости, 18.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/oon-1784201906.html
Дипломат: из-за позиции Киева смысла в призыве ООН обсудить гумкоридоры нет
Дипломат: из-за позиции Киева смысла в призыве ООН обсудить гумкоридоры нет - РИА Новости, 18.04.2022
Дипломат: из-за позиции Киева смысла в призыве ООН обсудить гумкоридоры нет
Призыв ООН к РФ и Украине встретиться для обсуждения гумвопросов не нов, но неясно, в чем может заключаться сотрудничество без стремления к нему со стороны... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T23:03
2022-04-18T23:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
оон
дмитрий полянский
украина
россия
мартин гриффитс
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Призыв ООН к РФ и Украине встретиться для обсуждения гумвопросов не нов, но неясно, в чем может заключаться сотрудничество без стремления к нему со стороны Киева, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Ранее замгенсека ООН Мартин Гриффитс, посетив Москву и Киев, сообщил, что предложил сторонам договориться о встрече по гуманитарным вопросам."Призыв не нов, они и раньше предлагали трехстороннее сотрудничество, но не очень понятно, в чем оно может заключаться в такой ситуации без какого-либо стремления к сотрудничеству со стороны Украины", - сказал Полянский в эфире программы "Соловьев Live".
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в мире, оон, дмитрий полянский, украина, россия, мартин гриффитс
23:03 18.04.2022 (обновлено: 23:54 18.04.2022)
 
Дипломат: из-за позиции Киева смысла в призыве ООН обсудить гумкоридоры нет

Зампостпреда России при ООН не видит возможности для трехсторонних переговоров с Украиной

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Призыв ООН к РФ и Украине встретиться для обсуждения гумвопросов не нов, но неясно, в чем может заключаться сотрудничество без стремления к нему со стороны Киева, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее замгенсека ООН Мартин Гриффитс, посетив Москву и Киев, сообщил, что предложил сторонам договориться о встрече по гуманитарным вопросам.
"Призыв не нов, они и раньше предлагали трехстороннее сотрудничество, но не очень понятно, в чем оно может заключаться в такой ситуации без какого-либо стремления к сотрудничеству со стороны Украины", - сказал Полянский в эфире программы "Соловьев Live".
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреООНДмитрий ПолянскийУкраинаРоссияМартин Гриффитс
 
 
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