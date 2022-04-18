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Дипломат: из-за позиции Киева смысла в призыве ООН обсудить гумкоридоры нет
Дипломат: из-за позиции Киева смысла в призыве ООН обсудить гумкоридоры нет - РИА Новости, 18.04.2022
Дипломат: из-за позиции Киева смысла в призыве ООН обсудить гумкоридоры нет
Призыв ООН к РФ и Украине встретиться для обсуждения гумвопросов не нов, но неясно, в чем может заключаться сотрудничество без стремления к нему со стороны... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T23:03
2022-04-18T23:03
2022-04-18T23:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
оон
дмитрий полянский
украина
россия
мартин гриффитс
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Призыв ООН к РФ и Украине встретиться для обсуждения гумвопросов не нов, но неясно, в чем может заключаться сотрудничество без стремления к нему со стороны Киева, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Ранее замгенсека ООН Мартин Гриффитс, посетив Москву и Киев, сообщил, что предложил сторонам договориться о встрече по гуманитарным вопросам."Призыв не нов, они и раньше предлагали трехстороннее сотрудничество, но не очень понятно, в чем оно может заключаться в такой ситуации без какого-либо стремления к сотрудничеству со стороны Украины", - сказал Полянский в эфире программы "Соловьев Live".
https://ria.ru/20220418/zhurnalist-1784192089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, оон, дмитрий полянский, украина, россия, мартин гриффитс
23:03 18.04.2022 (обновлено: 23:54 18.04.2022)
Дипломат: из-за позиции Киева смысла в призыве ООН обсудить гумкоридоры нет
Зампостпреда России при ООН не видит возможности для трехсторонних переговоров с Украиной