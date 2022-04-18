https://ria.ru/20220418/oon-1784201906.html

Дипломат: из-за позиции Киева смысла в призыве ООН обсудить гумкоридоры нет

Дипломат: из-за позиции Киева смысла в призыве ООН обсудить гумкоридоры нет - РИА Новости, 18.04.2022

Дипломат: из-за позиции Киева смысла в призыве ООН обсудить гумкоридоры нет

Призыв ООН к РФ и Украине встретиться для обсуждения гумвопросов не нов, но неясно, в чем может заключаться сотрудничество без стремления к нему со стороны... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T23:03

2022-04-18T23:03

2022-04-18T23:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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дмитрий полянский

украина

россия

мартин гриффитс

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Призыв ООН к РФ и Украине встретиться для обсуждения гумвопросов не нов, но неясно, в чем может заключаться сотрудничество без стремления к нему со стороны Киева, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Ранее замгенсека ООН Мартин Гриффитс, посетив Москву и Киев, сообщил, что предложил сторонам договориться о встрече по гуманитарным вопросам."Призыв не нов, они и раньше предлагали трехстороннее сотрудничество, но не очень понятно, в чем оно может заключаться в такой ситуации без какого-либо стремления к сотрудничеству со стороны Украины", - сказал Полянский в эфире программы "Соловьев Live".

https://ria.ru/20220418/zhurnalist-1784192089.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, оон, дмитрий полянский, украина, россия, мартин гриффитс