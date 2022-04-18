https://ria.ru/20220418/oon-1784181714.html
Замгенсека ООН заявил, что планирует вновь посетить Москву
Замгенсека ООН заявил, что планирует вновь посетить Москву - РИА Новости, 18.04.2022
Замгенсека ООН заявил, что планирует вновь посетить Москву
Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, заявил, что планирует вернуться в Москву после посещения на этой неделе Турции для обсуждения... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T19:29
2022-04-18T19:29
2022-04-18T19:47
в мире
оон
мартин гриффитс
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украина
москва
киев
турция
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ООН, 18 апр - РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, заявил, что планирует вернуться в Москву после посещения на этой неделе Турции для обсуждения украинской тематики.Ранее Гриффитс уже был в Москве и в Киеве. В Москве он провел ряд встреч в МИД РФ и в Минобороны."Один из посылов, которые я услышал в МИД России, в том, что мой приезд – это лишь первый раунд в моей скромной миссии и мне следует еще вернуться. И я тоже так думаю, и хочу поступить так после поездки в Турцию", - сказал Гриффитс на брифинге.
https://ria.ru/20220418/ukraina-1784178406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, оон, мартин гриффитс, россия, украина, москва, киев, турция
19:29 18.04.2022 (обновлено: 19:47 18.04.2022)
Замгенсека ООН заявил, что планирует вновь посетить Москву
Замгенсека ООН Гриффитс заявил, что планирует посетить Москву для обсуждения темы Украины