https://ria.ru/20220418/oon-1784181714.html

Замгенсека ООН заявил, что планирует вновь посетить Москву

Замгенсека ООН заявил, что планирует вновь посетить Москву - РИА Новости, 18.04.2022

Замгенсека ООН заявил, что планирует вновь посетить Москву

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, заявил, что планирует вернуться в Москву после посещения на этой неделе Турции для обсуждения... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T19:29

2022-04-18T19:29

2022-04-18T19:47

в мире

оон

мартин гриффитс

россия

украина

москва

киев

турция

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ООН, 18 апр - РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, заявил, что планирует вернуться в Москву после посещения на этой неделе Турции для обсуждения украинской тематики.Ранее Гриффитс уже был в Москве и в Киеве. В Москве он провел ряд встреч в МИД РФ и в Минобороны."Один из посылов, которые я услышал в МИД России, в том, что мой приезд – это лишь первый раунд в моей скромной миссии и мне следует еще вернуться. И я тоже так думаю, и хочу поступить так после поездки в Турцию", - сказал Гриффитс на брифинге.

https://ria.ru/20220418/ukraina-1784178406.html

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украина

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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