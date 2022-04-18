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Замгенсека ООН заявил, что планирует вновь посетить Москву - РИА Новости, 18.04.2022
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Замгенсека ООН заявил, что планирует вновь посетить Москву
Замгенсека ООН заявил, что планирует вновь посетить Москву - РИА Новости, 18.04.2022
Замгенсека ООН заявил, что планирует вновь посетить Москву
Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, заявил, что планирует вернуться в Москву после посещения на этой неделе Турции для обсуждения... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T19:29
2022-04-18T19:47
в мире
оон
мартин гриффитс
россия
украина
москва
киев
турция
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ООН, 18 апр - РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, заявил, что планирует вернуться в Москву после посещения на этой неделе Турции для обсуждения украинской тематики.Ранее Гриффитс уже был в Москве и в Киеве. В Москве он провел ряд встреч в МИД РФ и в Минобороны."Один из посылов, которые я услышал в МИД России, в том, что мой приезд – это лишь первый раунд в моей скромной миссии и мне следует еще вернуться. И я тоже так думаю, и хочу поступить так после поездки в Турцию", - сказал Гриффитс на брифинге.
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в мире, оон, мартин гриффитс, россия, украина, москва, киев, турция
19:29 18.04.2022 (обновлено: 19:47 18.04.2022)
 
Замгенсека ООН заявил, что планирует вновь посетить Москву

Замгенсека ООН Гриффитс заявил, что планирует посетить Москву для обсуждения темы Украины

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ООН, 18 апр - РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, заявил, что планирует вернуться в Москву после посещения на этой неделе Турции для обсуждения украинской тематики.
Ранее Гриффитс уже был в Москве и в Киеве. В Москве он провел ряд встреч в МИД РФ и в Минобороны.
"Один из посылов, которые я услышал в МИД России, в том, что мой приезд – это лишь первый раунд в моей скромной миссии и мне следует еще вернуться. И я тоже так думаю, и хочу поступить так после поездки в Турцию", - сказал Гриффитс на брифинге.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
Вчера, 19:14
Украина согласилась создать гуманитарную группу для координации с Россией
 
В миреООНМартин ГриффитсРоссияУкраинаМоскваКиевТурция
 
 
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