https://ria.ru/20220418/okhota-1784041657.html

Саратовские власти отказались от купленного Рашкиным лося

Саратовские власти отказались от купленного Рашкиным лося - РИА Новости, 18.04.2022

Саратовские власти отказались от купленного Рашкиным лося

Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ), которого сейчас судят по обвинению в незаконной охоте в Саратовской области, возместил весь ущерб и купил лося, однако... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T10:42

2022-04-18T10:42

2022-04-18T10:42

происшествия

саратовская область

россия

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

дело о незаконной охоте с участием рашкина

валерий рашкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763616711_0:161:470:425_1920x0_80_0_0_3b0b35c5c12b0419678235e53788a5ce.jpg

САРАТОВ, 18 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ), которого сейчас судят по обвинению в незаконной охоте в Саратовской области, возместил весь ущерб и купил лося, однако регион его не готов принять, заявила депутат Госдумы, первый секретарь регионального обкома КПРФ Ольга Алимова.Как пояснила Алимова РИА Новости, хозяйства в Саратовской области отказались продавать лося Рашкину и он купил его в другом регионе."Против Рашкина продолжается судебное рассмотрение дела, хотя он погасил все долги, выплатил все, что касается требований комитета по охотоведению, выплатил более чем достаточно денежных средств, в том числе и на корма, приобрел лося, которого Саратовская область не готова принять, потому что они не знают, что делать в таких случаях", - сказала Алимова на видео, опубликованном в Youtube-канале регионального обкома КПРФ.Как уточняется в карточке дела на сайте Калининского районного суда, очередное заседание по делу назначено на 13.00 (12.00 мск) понедельника.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он был застигнут, уже уезжая с места преступления.Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. По данным защиты, Рашкин не признает вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий. Калининский районный суд начал слушание дела 31 марта.Помимо уголовного преследования, Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сам Рашкин считает масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка".По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение. Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.

https://ria.ru/20220317/okhota-1778617102.html

https://ria.ru/20220305/rashkin-1776712081.html

саратовская область

россия

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, саратовская область, россия, саратов, следственный комитет россии (ск рф), дело о незаконной охоте с участием рашкина, валерий рашкин