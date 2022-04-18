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Саратовские власти отказались от купленного Рашкиным лося - РИА Новости, 18.04.2022
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Саратовские власти отказались от купленного Рашкиным лося
Саратовские власти отказались от купленного Рашкиным лося - РИА Новости, 18.04.2022
Саратовские власти отказались от купленного Рашкиным лося
Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ), которого сейчас судят по обвинению в незаконной охоте в Саратовской области, возместил весь ущерб и купил лося, однако... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:42
2022-04-18T10:42
происшествия
саратовская область
россия
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
дело о незаконной охоте с участием рашкина
валерий рашкин
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САРАТОВ, 18 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ), которого сейчас судят по обвинению в незаконной охоте в Саратовской области, возместил весь ущерб и купил лося, однако регион его не готов принять, заявила депутат Госдумы, первый секретарь регионального обкома КПРФ Ольга Алимова.Как пояснила Алимова РИА Новости, хозяйства в Саратовской области отказались продавать лося Рашкину и он купил его в другом регионе."Против Рашкина продолжается судебное рассмотрение дела, хотя он погасил все долги, выплатил все, что касается требований комитета по охотоведению, выплатил более чем достаточно денежных средств, в том числе и на корма, приобрел лося, которого Саратовская область не готова принять, потому что они не знают, что делать в таких случаях", - сказала Алимова на видео, опубликованном в Youtube-канале регионального обкома КПРФ.Как уточняется в карточке дела на сайте Калининского районного суда, очередное заседание по делу назначено на 13.00 (12.00 мск) понедельника.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он был застигнут, уже уезжая с места преступления.Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. По данным защиты, Рашкин не признает вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий. Калининский районный суд начал слушание дела 31 марта.Помимо уголовного преследования, Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сам Рашкин считает масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка".По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение. Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.
https://ria.ru/20220317/okhota-1778617102.html
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происшествия, саратовская область, россия, саратов, следственный комитет россии (ск рф), дело о незаконной охоте с участием рашкина, валерий рашкин
10:42 18.04.2022
 
Саратовские власти отказались от купленного Рашкиным лося

Власти Саратовской области отказались от купленного Рашкиным лося

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин
Депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 18 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ), которого сейчас судят по обвинению в незаконной охоте в Саратовской области, возместил весь ущерб и купил лося, однако регион его не готов принять, заявила депутат Госдумы, первый секретарь регионального обкома КПРФ Ольга Алимова.
Как пояснила Алимова РИА Новости, хозяйства в Саратовской области отказались продавать лося Рашкину и он купил его в другом регионе.
"Против Рашкина продолжается судебное рассмотрение дела, хотя он погасил все долги, выплатил все, что касается требований комитета по охотоведению, выплатил более чем достаточно денежных средств, в том числе и на корма, приобрел лося, которого Саратовская область не готова принять, потому что они не знают, что делать в таких случаях", - сказала Алимова на видео, опубликованном в Youtube-канале регионального обкома КПРФ.
Как уточняется в карточке дела на сайте Калининского районного суда, очередное заседание по делу назначено на 13.00 (12.00 мск) понедельника.
По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он был застигнут, уже уезжая с места преступления.
Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. По данным защиты, Рашкин не признает вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий. Калининский районный суд начал слушание дела 31 марта.
Ястреб - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 11:28
В Курской области запретили весеннюю охоту на пернатую дичь
Помимо уголовного преследования, Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сам Рашкин считает масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка".
По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение. Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 13:15
Рашкин заявил, что оплатил корм лосям на три года вперед
 
ПроисшествияСаратовская областьРоссияСаратовСледственный комитет России (СК РФ)Дело о незаконной охоте с участием РашкинаВалерий Рашкин
 
 
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