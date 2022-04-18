10:37 18.04.2022 (обновлено: 10:48 18.04.2022)
После убийства спасателя в Одинцово возбудили еще одно дело
После убийства спасателя в Одинцово возбудили новое дело по двум уголовным статьям
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Новое уголовное дело о незаконном обороте оружия и незаконном лишении свободы, возбудили после убийства пенсионером спасателя в Одинцово, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее сообщалось, что 80-летний местный житель мешал работе промышленного альпиниста, зажав трос на уровне своей квартиры на пятом этаже. Для помощи альпинисту к квартире пенсионера прибыл спасатель Мособлспас. Он позвонил в дверь квартиры. Однако владелец отказался открывать, затем выстрелил в дверь из самодельного устройства и смертельно ранил спасателя. После чего пенсионер выстрелил себе в ногу, он госпитализирован.
"В рамках расследования уголовного дела об убийстве спасателя экстренных служб (п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ) проведены осмотры, допрошены свидетели. По результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением оружия) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - сказала Врадий.
К настоящему времени проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято два самодельных устройства, фрагмент двери с пулевым отверстием, смывы крови, 21 охотничий патрон и другие предметы. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, генетическая, баллистическая, планируется назначение психолого-психиатрической и химической.
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