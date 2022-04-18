https://ria.ru/20220418/obstrel-1784191948.html
В граничащей с Украиной Журавлевке пострадали 46 жилых домов при обстреле
В граничащей с Украиной Журавлевке пострадали 46 жилых домов при обстреле - РИА Новости, 18.04.2022
В граничащей с Украиной Журавлевке пострадали 46 жилых домов при обстреле
Около 50 домов повреждены после обстрела в расположенном у границы с Украиной селе Журавлевка Белгородской области, сообщил в понедельник губернатор Вячеслав... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T20:57
2022-04-18T20:57
2022-04-18T20:57
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
украина
ситуация в днр и лнр
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ВОРОНЕЖ, 18 апр - РИА Новости. Около 50 домов повреждены после обстрела в расположенном у границы с Украиной селе Журавлевка Белгородской области, сообщил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков.В минувший четверг Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка: были повреждены жилые дома и социальные объекты. По его словам, легкое осколочное ранение в предплечье получил местный 37-летний житель.Он отметил, что хотя большая часть жителей выехала из села, люди преклонного возраста - дедушки и бабушки - уезжать не хотят, не могут расстаться со своим домом, со своей живностью."В круглосуточном режиме в селе дежурят сотрудники полиции, Росгвардии и добровольной народной дружины. Но главная в селе - это глава Анжелика Васильевна Самойлова, которая лично 25 часов в сутки обеспечивает жизнедеятельность и защиту всего села", - добавил Гладков.Ранее Журавлевка, по словам Гладкова, уже подвергалась обстрелу. В селе был объявлен режим ЧС, людей эвакуировали.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина, ситуация в днр и лнр
В граничащей с Украиной Журавлевке пострадали 46 жилых домов при обстреле
В граничащей с Украиной Журавлевке под Белгородом пострадали 46 жилых домов при обстреле
ВОРОНЕЖ, 18 апр - РИА Новости.
Около 50 домов повреждены после обстрела в расположенном у границы с Украиной селе Журавлевка Белгородской области, сообщил
в понедельник губернатор Вячеслав Гладков.
В минувший четверг Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка: были повреждены жилые дома и социальные объекты. По его словам, легкое осколочное ранение в предплечье получил местный 37-летний житель.
"Сегодня выехал в Журавлевку. 46 жилых домов имеют повреждения, где-то разбиты окна, где-то посечены заборы. При этом 6 домов необходимо восстанавливать полностью. К восстановительным работам постараемся приступить после Пасхи, потому что опасность пока сохраняется. Помимо домов, пострадали и 36 машин. Людей не бросим и с этой бедой поможем", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что хотя большая часть жителей выехала из села, люди преклонного возраста - дедушки и бабушки - уезжать не хотят, не могут расстаться со своим домом, со своей живностью.
"В круглосуточном режиме в селе дежурят сотрудники полиции, Росгвардии
и добровольной народной дружины. Но главная в селе - это глава Анжелика Васильевна Самойлова, которая лично 25 часов в сутки обеспечивает жизнедеятельность и защиту всего села", - добавил Гладков.
Ранее Журавлевка, по словам Гладкова, уже подвергалась обстрелу. В селе был объявлен режим ЧС, людей эвакуировали.