https://ria.ru/20220418/obstrel-1784191948.html

В граничащей с Украиной Журавлевке пострадали 46 жилых домов при обстреле

В граничащей с Украиной Журавлевке пострадали 46 жилых домов при обстреле - РИА Новости, 18.04.2022

В граничащей с Украиной Журавлевке пострадали 46 жилых домов при обстреле

Около 50 домов повреждены после обстрела в расположенном у границы с Украиной селе Журавлевка Белгородской области, сообщил в понедельник губернатор Вячеслав... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T20:57

2022-04-18T20:57

2022-04-18T20:57

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

украина

ситуация в днр и лнр

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ВОРОНЕЖ, 18 апр - РИА Новости. Около 50 домов повреждены после обстрела в расположенном у границы с Украиной селе Журавлевка Белгородской области, сообщил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков.В минувший четверг Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка: были повреждены жилые дома и социальные объекты. По его словам, легкое осколочное ранение в предплечье получил местный 37-летний житель.Он отметил, что хотя большая часть жителей выехала из села, люди преклонного возраста - дедушки и бабушки - уезжать не хотят, не могут расстаться со своим домом, со своей живностью."В круглосуточном режиме в селе дежурят сотрудники полиции, Росгвардии и добровольной народной дружины. Но главная в селе - это глава Анжелика Васильевна Самойлова, которая лично 25 часов в сутки обеспечивает жизнедеятельность и защиту всего села", - добавил Гладков.Ранее Журавлевка, по словам Гладкова, уже подвергалась обстрелу. В селе был объявлен режим ЧС, людей эвакуировали.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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Ольга Филиппова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина, ситуация в днр и лнр