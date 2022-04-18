Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Еленовку
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник Еленовку в Донецкой народной республике, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.00 (время совпадает с мск) - Новомихайловка – Еленовка, выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.