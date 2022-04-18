ВСУ повредили семь объектов инфраструктуры при обстреле Первомайска в ЛНР
ЛНР в СЦКК: ВСУ повредили семь объектов инфраструктуры при обстреле Первомайска
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Семь объектов городской инфраструктуры повреждены из-за обстрела украинскими войсками города Первомайск в Луганской народной республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск повреждены семь объектов городской инфраструктуры: школа искусств; детский спортивный комплекс "Юность"; администрация города Первомайска; управление пенсионного фонда в городе Первомайске; отделение Госбанка ЛНР; кинотеатр "Заря"; магазин "Катюша", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.