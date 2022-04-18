https://ria.ru/20220418/obstrel-1784165008.html

ВСУ повредили семь объектов инфраструктуры при обстреле Первомайска в ЛНР

ВСУ повредили семь объектов инфраструктуры при обстреле Первомайска в ЛНР - РИА Новости, 18.04.2022

ВСУ повредили семь объектов инфраструктуры при обстреле Первомайска в ЛНР

Семь объектов городской инфраструктуры повреждены из-за обстрела украинскими войсками города Первомайск в Луганской народной республике, сообщило... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:56

2022-04-18T17:56

2022-04-18T17:56

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Семь объектов городской инфраструктуры повреждены из-за обстрела украинскими войсками города Первомайск в Луганской народной республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ЛНР в СЦКК в понедельник сообщило об обстрелах Первомайска со стороны украинских войск с применением артиллерии калибром 122 и 152 миллиметра."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск повреждены семь объектов городской инфраструктуры: школа искусств; детский спортивный комплекс "Юность"; администрация города Первомайска; управление пенсионного фонда в городе Первомайске; отделение Госбанка ЛНР; кинотеатр "Заря"; магазин "Катюша", - говорится в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, сцкк, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс