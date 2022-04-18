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ВСУ повредили семь объектов инфраструктуры при обстреле Первомайска в ЛНР - РИА Новости, 18.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/obstrel-1784165008.html
ВСУ повредили семь объектов инфраструктуры при обстреле Первомайска в ЛНР
ВСУ повредили семь объектов инфраструктуры при обстреле Первомайска в ЛНР - РИА Новости, 18.04.2022
ВСУ повредили семь объектов инфраструктуры при обстреле Первомайска в ЛНР
Семь объектов городской инфраструктуры повреждены из-за обстрела украинскими войсками города Первомайск в Луганской народной республике, сообщило... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:56
2022-04-18T17:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
сцкк
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Семь объектов городской инфраструктуры повреждены из-за обстрела украинскими войсками города Первомайск в Луганской народной республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ЛНР в СЦКК в понедельник сообщило об обстрелах Первомайска со стороны украинских войск с применением артиллерии калибром 122 и 152 миллиметра."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск повреждены семь объектов городской инфраструктуры: школа искусств; детский спортивный комплекс "Юность"; администрация города Первомайска; управление пенсионного фонда в городе Первомайске; отделение Госбанка ЛНР; кинотеатр "Заря"; магазин "Катюша", - говорится в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html
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в мире, луганская народная республика, сцкк, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс
17:56 18.04.2022
 
ВСУ повредили семь объектов инфраструктуры при обстреле Первомайска в ЛНР

ЛНР в СЦКК: ВСУ повредили семь объектов инфраструктуры при обстреле Первомайска

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Семь объектов городской инфраструктуры повреждены из-за обстрела украинскими войсками города Первомайск в Луганской народной республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Представительство ЛНР в СЦКК в понедельник сообщило об обстрелах Первомайска со стороны украинских войск с применением артиллерии калибром 122 и 152 миллиметра.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 08:00
Запад готов поверить в невероятно хитрый план Москвы
"В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск повреждены семь объектов городской инфраструктуры: школа искусств; детский спортивный комплекс "Юность"; администрация города Первомайска; управление пенсионного фонда в городе Первомайске; отделение Госбанка ЛНР; кинотеатр "Заря"; магазин "Катюша", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Рабочие устанавливают флаг Украины возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаСЦККРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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