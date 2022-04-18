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Украинские войска выпустили пять мин по Широкой Балке

Украинские войска выпустили пять мин по Широкой Балке - РИА Новости, 18.04.2022

Украинские войска выпустили пять мин по Широкой Балке

Украинские войска в понедельник вновь обстреляли населенный пункт Широкая Балка в Донецкой народной республике, выпустив пять мин калибром 82 миллиметра,... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:01

2022-04-18T17:01

2022-04-18T17:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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владимир путин

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сцкк

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска в понедельник вновь обстреляли населенный пункт Широкая Балка в Донецкой народной республике, выпустив пять мин калибром 82 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.47 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Широкая Балка, выпущено 5 мин калибром 82 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстреле Широкой Балки со стороны украинских войск. По населенному пункту выпустили две мины калибром 120 миллиметров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, россия, сцкк