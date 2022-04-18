15:08 18.04.2022 (обновлено: 15:21 18.04.2022)
Украинские войска вновь обстреляли Первомайск в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле Первомайска украинскими войсками
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Первомайск в Луганской народной республике, выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По информации ведомства, опубликованной в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 14.45 (совпадает с мск) со стороны населенного пункта Камышеваха.
Ранее в понедельник представительство зафиксировало обстрел населенного пункта с применением снарядов калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.