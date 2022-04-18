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ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР из "Градов" и минометов

ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР из "Градов" и минометов - РИА Новости, 18.04.2022

ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР из "Градов" и минометов

Украинские войска обстреляли Горловку и Верхнеторецкое в Донецкой народной республике из РСЗО "Град" и минометов калибром 120 миллиметров, сообщило в... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:46

2022-04-18T12:46

2022-04-18T13:17

обострение ситуации в днр и лнр

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владимир путин

горловка

стирол

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Верхнеторецкое в Донецкой народной республике из РСЗО "Град" и минометов калибром 120 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, Горловка дважды подверглась обстрелу. По району поселка шахты имени Изотова было выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров за 40 минут. Также под обстрел попал поселок городского типа Верхнеторецкое. По нему выпустили 20 ракет из РСЗО "Град"."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 09.30 - н.п. Майорск – н.п. Горловка (пос. шахты им. Изотова): выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров; 09.50 - н.п. Розовка – н.п. Верхнеторецкое: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"; 10.10 - н.п. Майорск – н.п. Горловка (пос. шахты им. Изотова): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, горловка, стирол