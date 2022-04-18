https://ria.ru/20220418/nota-1784180910.html

Посольство направило ноту протеста из-за осквернения мемориала в Берлине

Посольство направило ноту протеста из-за осквернения мемориала в Берлине - РИА Новости, 18.04.2022

Посольство направило ноту протеста из-за осквернения мемориала в Берлине

Посольство России направило ноту протеста в МИД Германии в связи с очередной атакой вандалов на советский военный мемориал в Трептов-парке в Берлине, сообщает... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T19:23

2022-04-18T19:23

2022-04-18T19:38

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БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Посольство России направило ноту протеста в МИД Германии в связи с очередной атакой вандалов на советский военный мемориал в Трептов-парке в Берлине, сообщает дипмиссия.Ранее газета Tagesspiegel сообщила, что мемориал в Трептов-парке в очередной подвергся атаке вандалов в ночь на понедельник. По информации издания, на входном портале были нанесены буквы Z и различные надписи.В дипмиссии подчеркнули, что "настоятельно призвали германские власти принять исчерпывающие меры для недопущения повторения подобных эксцессов впредь" в соответствии с положениями соглашения между правительствами двух стран об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года.В ночь на 7 апреля неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке, облив его красной краской и исписав антироссийскими лозунгами. Монумент в Трептов-парке был возведен в честь павших солдат Советского Союза в битве за Берлин в 1945 году. Посольство России в Берлине направило ноту протеста в МИД Германии с требованием устранить последствия атаки вандалов, что было оперативно сделано уже 8 апреля.

https://ria.ru/20220418/pamyatnik-1784104529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, берлин (город), россия, мид германии, германия