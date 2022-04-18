19:23 18.04.2022 (обновлено: 19:38 18.04.2022)
Посольство направило ноту протеста из-за осквернения мемориала в Берлине
Посольство в Германии направило ноту протеста из-за осквернения мемориала в Трептов-парке
Мемориал в Трептов-парке в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Посольство России направило ноту протеста в МИД Германии в связи с очередной атакой вандалов на советский военный мемориал в Трептов-парке в Берлине, сообщает дипмиссия.
Ранее газета Tagesspiegel сообщила, что мемориал в Трептов-парке в очередной подвергся атаке вандалов в ночь на понедельник. По информации издания, на входном портале были нанесены буквы Z и различные надписи.
"Возмущены очередным актом вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке, который произошел в ночь с 17 на 18 апреля. На входной портал, являющийся составной частью военно-мемориального комплекса, злоумышленниками были нанесены оскорбительные надписи. Незамедлительно проинформировали об инциденте германские правоохранительные органы. Направили ноту протеста в МИД ФРГ с требованием устранить последствия атаки вандалов, установить обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности", - заявили в посольстве.
В дипмиссии подчеркнули, что "настоятельно призвали германские власти принять исчерпывающие меры для недопущения повторения подобных эксцессов впредь" в соответствии с положениями соглашения между правительствами двух стран об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года.
В ночь на 7 апреля неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке, облив его красной краской и исписав антироссийскими лозунгами. Монумент в Трептов-парке был возведен в честь павших солдат Советского Союза в битве за Берлин в 1945 году. Посольство России в Берлине направило ноту протеста в МИД Германии с требованием устранить последствия атаки вандалов, что было оперативно сделано уже 8 апреля.