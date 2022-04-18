https://ria.ru/20220418/nato-1784148006.html

В Турции раскрыли планы США по "удушению России"

В Турции раскрыли планы США по "удушению России" - РИА Новости, 18.04.2022

В Турции раскрыли планы США по "удушению России"

Соединенные Штаты попытались удушить Россию и расширить Североатлантический альянс вопреки договоренностям, пишет обозреватель Мехмет Али Гюллер в статье для... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:46

2022-04-18T16:46

2022-04-18T18:03

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты попытались удушить Россию и расширить Североатлантический альянс вопреки договоренностям, пишет обозреватель Мехмет Али Гюллер в статье для турецкого издания Cumhuriyet."США с 2008 года стремились превратить НАТО, состоящую из 30 членов, в военную машину", — полагает он.По мнению автора, альянс планировал подобраться еще ближе к российским границам и был заинтересован в союзничестве с такими странами, как Украина, Грузия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Финляндия и Швеция.Тем не менее, указывает аналитик, этот вектор противоречит идеям об обеспечении безопасности европейского региона."При этом Германия и Франция также понимают, что европейскую безопасность невозможно построить без участия России. И партнерство в этом подходе выталкивает США за пределы поля", — рассуждает он.В России неоднократно напоминали, что НАТО нарушила собственные обещания по нерасширению на восток. В частности, как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, 2 февраля 1990 года о достижении такой договоренности заявляли министр иностранных дел, вице-канцлер Германии Ганс-Дитрих Геншер и госсекретарь США Джеймс Бейкер. А издание Spiegel приводило документ 1991 года из Национального архива Великобритании, в котором представители альянса также согласились с тем, что членство стран Восточной Европы в НАТО неприемлемо.В конце февраля президент Владимир Путин констатировал, что попытки Москвы договориться с НАТО оказались тщетными. По его словам, современная Россия была готова открыто и честно сотрудничать с США и другими партнерами, но Запад попытался воспользоваться этим, чтобы ее "дожать, добить и разрушить окончательно".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220413/nato-1783353309.html

https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, нато, сша