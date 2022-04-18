Рейтинг@Mail.ru
В Турции раскрыли планы США по "удушению России" - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220418/nato-1784148006.html
В Турции раскрыли планы США по "удушению России"
В Турции раскрыли планы США по "удушению России" - РИА Новости, 18.04.2022
В Турции раскрыли планы США по "удушению России"
Соединенные Штаты попытались удушить Россию и расширить Североатлантический альянс вопреки договоренностям, пишет обозреватель Мехмет Али Гюллер в статье для... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:46
2022-04-18T18:03
в мире
россия
нато
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты попытались удушить Россию и расширить Североатлантический альянс вопреки договоренностям, пишет обозреватель Мехмет Али Гюллер в статье для турецкого издания Cumhuriyet."США с 2008 года стремились превратить НАТО, состоящую из 30 членов, в военную машину", — полагает он.По мнению автора, альянс планировал подобраться еще ближе к российским границам и был заинтересован в союзничестве с такими странами, как Украина, Грузия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Финляндия и Швеция.Тем не менее, указывает аналитик, этот вектор противоречит идеям об обеспечении безопасности европейского региона."При этом Германия и Франция также понимают, что европейскую безопасность невозможно построить без участия России. И партнерство в этом подходе выталкивает США за пределы поля", — рассуждает он.В России неоднократно напоминали, что НАТО нарушила собственные обещания по нерасширению на восток. В частности, как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, 2 февраля 1990 года о достижении такой договоренности заявляли министр иностранных дел, вице-канцлер Германии Ганс-Дитрих Геншер и госсекретарь США Джеймс Бейкер. А издание Spiegel приводило документ 1991 года из Национального архива Великобритании, в котором представители альянса также согласились с тем, что членство стран Восточной Европы в НАТО неприемлемо.В конце февраля президент Владимир Путин констатировал, что попытки Москвы договориться с НАТО оказались тщетными. По его словам, современная Россия была готова открыто и честно сотрудничать с США и другими партнерами, но Запад попытался воспользоваться этим, чтобы ее "дожать, добить и разрушить окончательно".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220413/nato-1783353309.html
https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Покровская
Александра Покровская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_681dff0fc395075a815b209147d3493b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нато, сша
16:46 18.04.2022 (обновлено: 18:03 18.04.2022)
 
В Турции раскрыли планы США по "удушению России"

Cumhuriyet: США старались превратить НАТО в военную машину, чтобы удушить Россию

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты попытались удушить Россию и расширить Североатлантический альянс вопреки договоренностям, пишет обозреватель Мехмет Али Гюллер в статье для турецкого издания Cumhuriyet.
"США с 2008 года стремились превратить НАТО, состоящую из 30 членов, в военную машину", — полагает он.
Марин Ле Пен во время объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 16:19
Ле Пен пообещала вывести французскую армию из-под командования НАТО
По мнению автора, альянс планировал подобраться еще ближе к российским границам и был заинтересован в союзничестве с такими странами, как Украина, Грузия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Финляндия и Швеция.
Тем не менее, указывает аналитик, этот вектор противоречит идеям об обеспечении безопасности европейского региона.
"При этом Германия и Франция также понимают, что европейскую безопасность невозможно построить без участия России. И партнерство в этом подходе выталкивает США за пределы поля", — рассуждает он.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 08:00
Запад готов поверить в невероятно хитрый план Москвы
В России неоднократно напоминали, что НАТО нарушила собственные обещания по нерасширению на восток. В частности, как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, 2 февраля 1990 года о достижении такой договоренности заявляли министр иностранных дел, вице-канцлер Германии Ганс-Дитрих Геншер и госсекретарь США Джеймс Бейкер. А издание Spiegel приводило документ 1991 года из Национального архива Великобритании, в котором представители альянса также согласились с тем, что членство стран Восточной Европы в НАТО неприемлемо.
В конце февраля президент Владимир Путин констатировал, что попытки Москвы договориться с НАТО оказались тщетными. По его словам, современная Россия была готова открыто и честно сотрудничать с США и другими партнерами, но Запад попытался воспользоваться этим, чтобы ее "дожать, добить и разрушить окончательно".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
3 февраля, 10:05Инфографика
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
Инфографика
Посмотреть
 
В миреРоссияНАТОСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала