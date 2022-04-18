16:46 18.04.2022 (обновлено: 18:03 18.04.2022)
В Турции раскрыли планы США по "удушению России"
Cumhuriyet: США старались превратить НАТО в военную машину, чтобы удушить Россию
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты попытались удушить Россию и расширить Североатлантический альянс вопреки договоренностям, пишет обозреватель Мехмет Али Гюллер в статье для турецкого издания Cumhuriyet.
"США с 2008 года стремились превратить НАТО, состоящую из 30 членов, в военную машину", — полагает он.
Тем не менее, указывает аналитик, этот вектор противоречит идеям об обеспечении безопасности европейского региона.
В России неоднократно напоминали, что НАТО нарушила собственные обещания по нерасширению на восток. В частности, как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, 2 февраля 1990 года о достижении такой договоренности заявляли министр иностранных дел, вице-канцлер Германии Ганс-Дитрих Геншер и госсекретарь США Джеймс Бейкер. А издание Spiegel приводило документ 1991 года из Национального архива Великобритании, в котором представители альянса также согласились с тем, что членство стран Восточной Европы в НАТО неприемлемо.
В конце февраля президент Владимир Путин констатировал, что попытки Москвы договориться с НАТО оказались тщетными. По его словам, современная Россия была готова открыто и честно сотрудничать с США и другими партнерами, но Запад попытался воспользоваться этим, чтобы ее "дожать, добить и разрушить окончательно".
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