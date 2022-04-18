https://ria.ru/20220418/narushenie-1784051333.html
Комиссия Совфеда обсудит нарушение прав россиян за рубежом
Комиссия Совфеда обсудит нарушение прав россиян за рубежом - РИА Новости, 18.04.2022
Комиссия Совфеда обсудит нарушение прав россиян за рубежом
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета на заседании 25 апреля обсудит нарушение прав граждан РФ и соотечественников за рубежом, написал в своем... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:27
2022-04-18T11:27
2022-04-18T11:39
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета на заседании 25 апреля обсудит нарушение прав граждан РФ и соотечественников за рубежом, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Андрей Климов."Что меня реально беспокоит, так это нарушение законных прав и интересов граждан РФ и русскоговорящих соотечественников, находящихся за рубежами Родины. Причем речь не только о личной позиции Климова, но и о требовании п. 3 ст. 69 Конституции РФ", - отметил политик.По его словам, сенаторы намерены более подробно рассмотреть "тему очередного приступа западной русофобии с коллегами на заседании нашей сенаторской комиссии по защите госсуверенитета РФ 25 апреля".
https://ria.ru/20220405/ukraina-1781955237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, совет федерации рф, общество, политика
11:27 18.04.2022 (обновлено: 11:39 18.04.2022)
Комиссия Совфеда обсудит нарушение прав россиян за рубежом
Сенатор Климов: комиссия Совфеда 25 апреля обсудит нарушение прав россиян за рубежом