https://ria.ru/20220418/narushenie-1784051333.html

Комиссия Совфеда обсудит нарушение прав россиян за рубежом

Комиссия Совфеда обсудит нарушение прав россиян за рубежом - РИА Новости, 18.04.2022

Комиссия Совфеда обсудит нарушение прав россиян за рубежом

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета на заседании 25 апреля обсудит нарушение прав граждан РФ и соотечественников за рубежом, написал в своем... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T11:27

2022-04-18T11:27

2022-04-18T11:39

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета на заседании 25 апреля обсудит нарушение прав граждан РФ и соотечественников за рубежом, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Андрей Климов."Что меня реально беспокоит, так это нарушение законных прав и интересов граждан РФ и русскоговорящих соотечественников, находящихся за рубежами Родины. Причем речь не только о личной позиции Климова, но и о требовании п. 3 ст. 69 Конституции РФ", - отметил политик.По его словам, сенаторы намерены более подробно рассмотреть "тему очередного приступа западной русофобии с коллегами на заседании нашей сенаторской комиссии по защите госсуверенитета РФ 25 апреля".

https://ria.ru/20220405/ukraina-1781955237.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, совет федерации рф, общество, политика