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Комиссия Совфеда обсудит нарушение прав россиян за рубежом - РИА Новости, 18.04.2022
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Комиссия Совфеда обсудит нарушение прав россиян за рубежом
Комиссия Совфеда обсудит нарушение прав россиян за рубежом - РИА Новости, 18.04.2022
Комиссия Совфеда обсудит нарушение прав россиян за рубежом
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета на заседании 25 апреля обсудит нарушение прав граждан РФ и соотечественников за рубежом, написал в своем... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:27
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россия
совет федерации рф
общество
политика
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета на заседании 25 апреля обсудит нарушение прав граждан РФ и соотечественников за рубежом, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Андрей Климов."Что меня реально беспокоит, так это нарушение законных прав и интересов граждан РФ и русскоговорящих соотечественников, находящихся за рубежами Родины. Причем речь не только о личной позиции Климова, но и о требовании п. 3 ст. 69 Конституции РФ", - отметил политик.По его словам, сенаторы намерены более подробно рассмотреть "тему очередного приступа западной русофобии с коллегами на заседании нашей сенаторской комиссии по защите госсуверенитета РФ 25 апреля".
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россия, совет федерации рф, общество, политика
11:27 18.04.2022 (обновлено: 11:39 18.04.2022)
 
Комиссия Совфеда обсудит нарушение прав россиян за рубежом

Сенатор Климов: комиссия Совфеда 25 апреля обсудит нарушение прав россиян за рубежом

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета на заседании 25 апреля обсудит нарушение прав граждан РФ и соотечественников за рубежом, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Андрей Климов.
"Что меня реально беспокоит, так это нарушение законных прав и интересов граждан РФ и русскоговорящих соотечественников, находящихся за рубежами Родины. Причем речь не только о личной позиции Климова, но и о требовании п. 3 ст. 69 Конституции РФ", - отметил политик.
По его словам, сенаторы намерены более подробно рассмотреть "тему очередного приступа западной русофобии с коллегами на заседании нашей сенаторской комиссии по защите госсуверенитета РФ 25 апреля".
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