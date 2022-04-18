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Пушилин вручил военнослужащим ДНР государственные награды - РИА Новости, 18.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/nagrady-1784168426.html
Пушилин вручил военнослужащим ДНР государственные награды
Пушилин вручил военнослужащим ДНР государственные награды - РИА Новости, 18.04.2022
Пушилин вручил военнослужащим ДНР государственные награды
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что наградил медалью "Золотая звезда" полковника Эдуарда Пелишенко и медалями "За отвагу" ряд других... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T18:22
2022-04-18T18:22
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
донбасс
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
днр
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что наградил медалью "Золотая звезда" полковника Эдуарда Пелишенко и медалями "За отвагу" ряд других военнослужащих.Медали "За отвагу" вручены экипажу танка под командованием гвардии старшего сержанта Вячеслава Бойко, который в боях за Волноваху прорвался на вражеские позиции и завязал бой с превосходящими силами противника. Экипаж уничтожил несколько единиц бронетехники и обратил его в бегство. В этом же бою исключительное мужество проявил гвардии рядовой Евгений Донченко. Он вывел подбитый танк из боя, сохранив жизни соратников и боевую машину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, украина, донбасс, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, днр, в мире
18:22 18.04.2022
 
Пушилин вручил военнослужащим ДНР государственные награды

Глава ДНР Пушилин вручил военнослужащим республики государственные награды

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что наградил медалью "Золотая звезда" полковника Эдуарда Пелишенко и медалями "За отвагу" ряд других военнослужащих.
"За личное мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга наградил медалью "Золотая Звезда" полковника Эдуарда Пелишенко. Также вручил бойцам медали "За отвагу", знаки отличия "Георгиевский крест" III и IV степеней, "За заслуги перед ДНР" I и III степеней с мечами", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пушилина.
Медали "За отвагу" вручены экипажу танка под командованием гвардии старшего сержанта Вячеслава Бойко, который в боях за Волноваху прорвался на вражеские позиции и завязал бой с превосходящими силами противника. Экипаж уничтожил несколько единиц бронетехники и обратил его в бегство. В этом же бою исключительное мужество проявил гвардии рядовой Евгений Донченко. Он вывел подбитый танк из боя, сохранив жизни соратников и боевую машину.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаДонбассДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНРДНРВ мире
 
 
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