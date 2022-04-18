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Пушилин вручил военнослужащим ДНР государственные награды

Пушилин вручил военнослужащим ДНР государственные награды - РИА Новости, 18.04.2022

Пушилин вручил военнослужащим ДНР государственные награды

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что наградил медалью "Золотая звезда" полковника Эдуарда Пелишенко и медалями "За отвагу" ряд других... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T18:22

2022-04-18T18:22

2022-04-18T18:22

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что наградил медалью "Золотая звезда" полковника Эдуарда Пелишенко и медалями "За отвагу" ряд других военнослужащих.Медали "За отвагу" вручены экипажу танка под командованием гвардии старшего сержанта Вячеслава Бойко, который в боях за Волноваху прорвался на вражеские позиции и завязал бой с превосходящими силами противника. Экипаж уничтожил несколько единиц бронетехники и обратил его в бегство. В этом же бою исключительное мужество проявил гвардии рядовой Евгений Донченко. Он вывел подбитый танк из боя, сохранив жизни соратников и боевую машину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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украина

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, донбасс, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, днр, в мире