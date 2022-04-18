https://ria.ru/20220418/nagrada-1784199763.html
Путин наградил председателя парламента Белоруссии Кочанову Орденом Дружбы
Путин наградил председателя парламента Белоруссии Кочанову Орденом Дружбы - РИА Новости, 18.04.2022
Путин наградил председателя парламента Белоруссии Кочанову Орденом Дружбы
Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Дружбы председателя парламента Белоруссии Наталью Кочанову, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T22:26
2022-04-18T22:26
2022-04-18T22:26
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Дружбы председателя парламента Белоруссии Наталью Кочанову, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."За большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами наградить Орденом Дружбы Кочанову Наталью Ивановну - председателя Совета Республики Национального собрания Республики Белоруссия", - говорится в указе президента о награждении госнаградами РФ.Кроме того, согласно указу, за большой личный вклад в развитие российско-китайского культурно-гуманитарного сотрудничества, Медалью Пушкина награжден начальник канцелярии по международному военному сотрудничеству Центрального военного совета КНР Цы Говэя.
https://ria.ru/20220418/semya-1784196307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, белоруссия, китай
Путин наградил председателя парламента Белоруссии Кочанову Орденом Дружбы
Президент Путин наградил председателя парламента Белоруссии Кочанову Орденом Дружбы