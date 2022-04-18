https://ria.ru/20220418/nagrada-1784199763.html

Путин наградил председателя парламента Белоруссии Кочанову Орденом Дружбы

Путин наградил председателя парламента Белоруссии Кочанову Орденом Дружбы - РИА Новости, 18.04.2022

Путин наградил председателя парламента Белоруссии Кочанову Орденом Дружбы

Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Дружбы председателя парламента Белоруссии Наталью Кочанову, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T22:26

2022-04-18T22:26

2022-04-18T22:26

россия

общество

владимир путин

белоруссия

китай

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Дружбы председателя парламента Белоруссии Наталью Кочанову, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."За большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами наградить Орденом Дружбы Кочанову Наталью Ивановну - председателя Совета Республики Национального собрания Республики Белоруссия", - говорится в указе президента о награждении госнаградами РФ.Кроме того, согласно указу, за большой личный вклад в развитие российско-китайского культурно-гуманитарного сотрудничества, Медалью Пушкина награжден начальник канцелярии по международному военному сотрудничеству Центрального военного совета КНР Цы Говэя.

https://ria.ru/20220418/semya-1784196307.html

россия

белоруссия

китай

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, общество, владимир путин, белоруссия, китай