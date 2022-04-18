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Путин наградил председателя парламента Белоруссии Кочанову Орденом Дружбы - РИА Новости, 18.04.2022
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Путин наградил председателя парламента Белоруссии Кочанову Орденом Дружбы
Путин наградил председателя парламента Белоруссии Кочанову Орденом Дружбы - РИА Новости, 18.04.2022
Путин наградил председателя парламента Белоруссии Кочанову Орденом Дружбы
Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Дружбы председателя парламента Белоруссии Наталью Кочанову, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T22:26
2022-04-18T22:26
россия
общество
владимир путин
белоруссия
китай
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Дружбы председателя парламента Белоруссии Наталью Кочанову, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."За большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами наградить Орденом Дружбы Кочанову Наталью Ивановну - председателя Совета Республики Национального собрания Республики Белоруссия", - говорится в указе президента о награждении госнаградами РФ.Кроме того, согласно указу, за большой личный вклад в развитие российско-китайского культурно-гуманитарного сотрудничества, Медалью Пушкина награжден начальник канцелярии по международному военному сотрудничеству Центрального военного совета КНР Цы Говэя.
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россия, общество, владимир путин, белоруссия, китай
22:26 18.04.2022
 
Путин наградил председателя парламента Белоруссии Кочанову Орденом Дружбы

Президент Путин наградил председателя парламента Белоруссии Кочанову Орденом Дружбы

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Дружбы председателя парламента Белоруссии Наталью Кочанову, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"За большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами наградить Орденом Дружбы Кочанову Наталью Ивановну - председателя Совета Республики Национального собрания Республики Белоруссия", - говорится в указе президента о награждении госнаградами РФ.
Кроме того, согласно указу, за большой личный вклад в развитие российско-китайского культурно-гуманитарного сотрудничества, Медалью Пушкина награжден начальник канцелярии по международному военному сотрудничеству Центрального военного совета КНР Цы Говэя.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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