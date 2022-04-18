Рейтинг@Mail.ru
Фракция ЕР в Госдуме поддержит переназначение Набиуллиной на пост главы ЦБ - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220418/nabiullina-1784103845.html
Фракция ЕР в Госдуме поддержит переназначение Набиуллиной на пост главы ЦБ
Фракция ЕР в Госдуме поддержит переназначение Набиуллиной на пост главы ЦБ - РИА Новости, 18.04.2022
Фракция ЕР в Госдуме поддержит переназначение Набиуллиной на пост главы ЦБ
Фракция "Единой России" в Госдуме поддержит переназначение Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центробанка РФ, заявил первый заместитель руководителя фракции... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T14:24
2022-04-18T17:01
политика
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
россия
единая россия
эльвира набиуллина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775627397_0:0:2233:1256_1920x0_80_0_0_ca0300a0f14c9be1c51342ea222a4cd8.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Фракция "Единой России" в Госдуме поддержит переназначение Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центробанка РФ, заявил первый заместитель руководителя фракции Дмитрий Вяткин."Мы поддержим кандидатуру Эльвиры Сахипзадовны на пост председателя Центробанка", - сказал Вяткин журналистам в понедельник по итогам встречи фракции с Набиуллиной в преддверии ее отчета в Госдуме, который планируется 21 апреля.Набиуллина занимает должность председателя Банка России с июня 2013 года. Сначала она была назначена на этот пост на четыре года, а затем в 2017 году ее полномочия были продлены уже на пять лет, поскольку до этого изменился закон о ЦБ - таким образом, они истекают в июне нынешнего года. В связи с этим президент России Владимир Путин 18 марта предложил Госдуме назначить Набиуллину на новый срок, то есть продлить ее полномочия еще на пять лет. Причем предполагается, что ее новые полномочия начнут действовать с 24 июня.Также парламентарий отметил, что благодаря предпринятым мерам экономическая ситуация в стране стабильна, есть понимание, что действия ЦБ в предкризисной ситуации были правильны и учитывали несколько сценариев развития событий. "Сразу после заморозки примерно половины наших активов западными странами были предприняты ответные меры по заморозке операций с активами иностранных компаний, которые не могут ни продать, ни купить ни одного актива сейчас на территории РФ", - добавил он."Мы не закрываемся, но мы создаём свои продукты, которые независимо от внешних угроз и рисков позволят функционировать финансовой системе без проблем. И предпринимаем адекватные и пропорциональные ответные меры в отношении тех недружественных государств, которые вводят ограничения под видом санкций в отношении наших предприятий, экономики и страны, граждан. В зависимости от развития ситуации их может быть больше", - подчеркнул Вяткин.Он также отметил, что от санкций страдает и экономика стран, которые поддались на политическое давление. "Наша страна не оказалась в изоляции. У нас создана собственная перестраховочная компания. Мы оптимистично смотрим в будущее", - заключил депутат.
https://ria.ru/20220415/nabiullina-1783780813.html
https://ria.ru/20220323/nabiullina-1779746603.html
https://ria.ru/20220318/banki-1778902620.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775627397_210:0:2039:1372_1920x0_80_0_0_12d6a586a778990ac7ffe054f6e4ad45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), россия, единая россия, эльвира набиуллина
14:24 18.04.2022 (обновлено: 17:01 18.04.2022)
 
Фракция ЕР в Госдуме поддержит переназначение Набиуллиной на пост главы ЦБ

Фракция ЕР в Госдуме поддержит переназначение Набиуллиной на пост главы Банка России

© РИА Новости / ЦБ РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / ЦБ РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Фракция "Единой России" в Госдуме поддержит переназначение Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центробанка РФ, заявил первый заместитель руководителя фракции Дмитрий Вяткин.
"Мы поддержим кандидатуру Эльвиры Сахипзадовны на пост председателя Центробанка", - сказал Вяткин журналистам в понедельник по итогам встречи фракции с Набиуллиной в преддверии ее отчета в Госдуме, который планируется 21 апреля.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 17:37
Доход Набиуллиной за 2021 год составил 38,9 миллиона рублей
Набиуллина занимает должность председателя Банка России с июня 2013 года. Сначала она была назначена на этот пост на четыре года, а затем в 2017 году ее полномочия были продлены уже на пять лет, поскольку до этого изменился закон о ЦБ - таким образом, они истекают в июне нынешнего года. В связи с этим президент России Владимир Путин 18 марта предложил Госдуме назначить Набиуллину на новый срок, то есть продлить ее полномочия еще на пять лет. Причем предполагается, что ее новые полномочия начнут действовать с 24 июня.
Также парламентарий отметил, что благодаря предпринятым мерам экономическая ситуация в стране стабильна, есть понимание, что действия ЦБ в предкризисной ситуации были правильны и учитывали несколько сценариев развития событий. "Сразу после заморозки примерно половины наших активов западными странами были предприняты ответные меры по заморозке операций с активами иностранных компаний, которые не могут ни продать, ни купить ни одного актива сейчас на территории РФ", - добавил он.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 20:51
Песков не знает о якобы просьбе Набиуллиной уйти в отставку
"Мы не закрываемся, но мы создаём свои продукты, которые независимо от внешних угроз и рисков позволят функционировать финансовой системе без проблем. И предпринимаем адекватные и пропорциональные ответные меры в отношении тех недружественных государств, которые вводят ограничения под видом санкций в отношении наших предприятий, экономики и страны, граждан. В зависимости от развития ситуации их может быть больше", - подчеркнул Вяткин.
Он также отметил, что от санкций страдает и экономика стран, которые поддались на политическое давление. "Наша страна не оказалась в изоляции. У нас создана собственная перестраховочная компания. Мы оптимистично смотрим в будущее", - заключил депутат.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 17:26
Банковская система России работает без сбоев, заявила Набиуллина
 
ПолитикаГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЕдиная РоссияЭльвира Набиуллина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала