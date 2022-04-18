https://ria.ru/20220418/nabiullina-1784103845.html

Фракция ЕР в Госдуме поддержит переназначение Набиуллиной на пост главы ЦБ

Фракция ЕР в Госдуме поддержит переназначение Набиуллиной на пост главы ЦБ - РИА Новости, 18.04.2022

Фракция ЕР в Госдуме поддержит переназначение Набиуллиной на пост главы ЦБ

Фракция "Единой России" в Госдуме поддержит переназначение Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центробанка РФ, заявил первый заместитель руководителя фракции... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T14:24

2022-04-18T14:24

2022-04-18T17:01

политика

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

россия

единая россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Фракция "Единой России" в Госдуме поддержит переназначение Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центробанка РФ, заявил первый заместитель руководителя фракции Дмитрий Вяткин."Мы поддержим кандидатуру Эльвиры Сахипзадовны на пост председателя Центробанка", - сказал Вяткин журналистам в понедельник по итогам встречи фракции с Набиуллиной в преддверии ее отчета в Госдуме, который планируется 21 апреля.Набиуллина занимает должность председателя Банка России с июня 2013 года. Сначала она была назначена на этот пост на четыре года, а затем в 2017 году ее полномочия были продлены уже на пять лет, поскольку до этого изменился закон о ЦБ - таким образом, они истекают в июне нынешнего года. В связи с этим президент России Владимир Путин 18 марта предложил Госдуме назначить Набиуллину на новый срок, то есть продлить ее полномочия еще на пять лет. Причем предполагается, что ее новые полномочия начнут действовать с 24 июня.Также парламентарий отметил, что благодаря предпринятым мерам экономическая ситуация в стране стабильна, есть понимание, что действия ЦБ в предкризисной ситуации были правильны и учитывали несколько сценариев развития событий. "Сразу после заморозки примерно половины наших активов западными странами были предприняты ответные меры по заморозке операций с активами иностранных компаний, которые не могут ни продать, ни купить ни одного актива сейчас на территории РФ", - добавил он."Мы не закрываемся, но мы создаём свои продукты, которые независимо от внешних угроз и рисков позволят функционировать финансовой системе без проблем. И предпринимаем адекватные и пропорциональные ответные меры в отношении тех недружественных государств, которые вводят ограничения под видом санкций в отношении наших предприятий, экономики и страны, граждан. В зависимости от развития ситуации их может быть больше", - подчеркнул Вяткин.Он также отметил, что от санкций страдает и экономика стран, которые поддались на политическое давление. "Наша страна не оказалась в изоляции. У нас создана собственная перестраховочная компания. Мы оптимистично смотрим в будущее", - заключил депутат.

https://ria.ru/20220415/nabiullina-1783780813.html

https://ria.ru/20220323/nabiullina-1779746603.html

https://ria.ru/20220318/banki-1778902620.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), россия, единая россия, эльвира набиуллина