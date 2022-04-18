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Корпорация МСП запустила новый антикризисный лизинговый продукт - РИА Новости, 18.04.2022
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Корпорация МСП запустила новый антикризисный лизинговый продукт
Корпорация МСП запустила новый антикризисный лизинговый продукт - РИА Новости, 18.04.2022
Корпорация МСП запустила новый антикризисный лизинговый продукт
Корпорация МСП (КМСП) запустила новый антикризисный лизинговый продукт, который позволяет предпринимателям получить финансирование на более выгодных условиях,... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:00
2022-04-18T10:00
экономика
корпорация мсп
россия
александр исаевич
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) запустила новый антикризисный лизинговый продукт, который позволяет предпринимателям получить финансирование на более выгодных условиях, сообщает пресс-служба корпорации.По сравнению с прежними продуктами минимальная сумма договора снижена с 2,5 миллиона рублей до 500 тысяч рублей. Максимальный срок финансирования увеличен с 60 до 84 месяцев. Доля сопутствующих расходов (доставка, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования), которые можно включить в стоимость имущества, увеличена с 10 до 25%.Заявку можно подать через Цифровую платформу МСП.РФ, где большая часть полей будет заполнена автоматически из профиля предпринимателя, говорится в сообщении.При этом процентные ставки сохранены на уровне 6% годовых для отечественного оборудования и 8% — для импортного. Условия лизинга предусматривают финансирование с индивидуальным графиком платежей и гарантированным авансовым платежом в размере не более 10%."Для малого бизнеса удобно то, что продукт позволяет заключать сделки, в том числе, с небольшой суммой. В прошлом году средний чек составил 14,5 миллиона рублей, а за три месяца 2022 года — 7 миллионов рублей", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Льготный лизинг доступен малым компаниям и ИП, которые входят в реестр МСП, работают больше 12 месяцев, а их проект связан с модернизацией или расширением текущей деятельности, развитием новых направлений, уточнили в пресс-службе КМСП.
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экономика, корпорация мсп, россия, александр исаевич
10:00 18.04.2022
 
Корпорация МСП запустила новый антикризисный лизинговый продукт

Корпорация МСП запустила новый антикризисный лизинговый продукт

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Логотип корпорации МСП. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) запустила новый антикризисный лизинговый продукт, который позволяет предпринимателям получить финансирование на более выгодных условиях, сообщает пресс-служба корпорации.
По сравнению с прежними продуктами минимальная сумма договора снижена с 2,5 миллиона рублей до 500 тысяч рублей. Максимальный срок финансирования увеличен с 60 до 84 месяцев. Доля сопутствующих расходов (доставка, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования), которые можно включить в стоимость имущества, увеличена с 10 до 25%.
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Заявку можно подать через Цифровую платформу МСП.РФ, где большая часть полей будет заполнена автоматически из профиля предпринимателя, говорится в сообщении.
При этом процентные ставки сохранены на уровне 6% годовых для отечественного оборудования и 8% — для импортного. Условия лизинга предусматривают финансирование с индивидуальным графиком платежей и гарантированным авансовым платежом в размере не более 10%.
"Для малого бизнеса удобно то, что продукт позволяет заключать сделки, в том числе, с небольшой суммой. В прошлом году средний чек составил 14,5 миллиона рублей, а за три месяца 2022 года — 7 миллионов рублей", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Льготный лизинг доступен малым компаниям и ИП, которые входят в реестр МСП, работают больше 12 месяцев, а их проект связан с модернизацией или расширением текущей деятельности, развитием новых направлений, уточнили в пресс-службе КМСП.
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ЭкономикаКорпорация МСПРоссияАлександр Исаевич
 
 
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