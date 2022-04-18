https://ria.ru/20220418/mototsikly-1784026782.html

В России подорожали подержанные мотоциклы

В России подорожали подержанные мотоциклы - РИА Новости, 18.04.2022

В России подорожали подержанные мотоциклы

Эксперты отмечают, что в России резко подорожали подержанные мотоциклы, и спрос на них в этом сезоне небольшой, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T09:18

2022-04-18T09:18

2022-04-18T09:18

авто

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Эксперты отмечают, что в России резко подорожали подержанные мотоциклы, и спрос на них в этом сезоне небольшой, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец."С начала года бывшая в употреблении мототехника в среднем подорожала на 50%, а предложение на рынке сократилось на 6%. Сильнее всего подорожали премиальные мотоциклы Harley-Davidson. С начала года они прибавили в цене около 80%, средняя стоимость подержанного байка этой марки достигла 1,6 миллиона рублей. Мотоциклы Honda и BMW увеличились в цене на 50-60% — до 506 тысяч и 620 тысяч рублей соответственно", - сообщила Погребец.По ее словам, наибольшей популярностью пользуются подержанные мотоциклы из Японии. В среднем они подорожали на треть: Yamaha продается за 415 тысяч рублей, Kawasaki — 420 тысяч рублей, а Suzuki — 385 тысяч рублей.Погребец отметила также, что обычно больше всего мотоциклы покупают в апреле, но в этом году спрос невысок."В первом квартале 2022 года мы не видели повышенного спроса на мотоциклы, как это было с автомобилями. Интерес к покупке мототехники на уровне прошлого года. Это объясняется тем, что мотоциклы на сегодняшний день в нашей стране — не утилитарный транспорт для каждого, а, скорее, увлечение или дорогостоящее хобби. При росте цен и сокращении предложения в дальнейшем часть рынка могут занять китайские мотоциклы. Например, русские бренды с китайским производством Regulmoto и Motoland уже несколько лет подряд набирают популярность в нашей стране", — отметил аналитик "Дрома" Алексей Гришин, чьи слова привела Погребец.

https://ria.ru/20220414/avtomobili-1783431800.html

https://ria.ru/20220408/avtomobili-1781913204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия