Рейтинг@Mail.ru
В России подорожали подержанные мотоциклы - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220418/mototsikly-1784026782.html
В России подорожали подержанные мотоциклы
В России подорожали подержанные мотоциклы - РИА Новости, 18.04.2022
В России подорожали подержанные мотоциклы
Эксперты отмечают, что в России резко подорожали подержанные мотоциклы, и спрос на них в этом сезоне небольшой, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T09:18
2022-04-18T09:18
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780884667_0:125:3130:1886_1920x0_80_0_0_990b9f547d208741d502b3da9ab9f7df.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Эксперты отмечают, что в России резко подорожали подержанные мотоциклы, и спрос на них в этом сезоне небольшой, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец."С начала года бывшая в употреблении мототехника в среднем подорожала на 50%, а предложение на рынке сократилось на 6%. Сильнее всего подорожали премиальные мотоциклы Harley-Davidson. С начала года они прибавили в цене около 80%, средняя стоимость подержанного байка этой марки достигла 1,6 миллиона рублей. Мотоциклы Honda и BMW увеличились в цене на 50-60% — до 506 тысяч и 620 тысяч рублей соответственно", - сообщила Погребец.По ее словам, наибольшей популярностью пользуются подержанные мотоциклы из Японии. В среднем они подорожали на треть: Yamaha продается за 415 тысяч рублей, Kawasaki — 420 тысяч рублей, а Suzuki — 385 тысяч рублей.Погребец отметила также, что обычно больше всего мотоциклы покупают в апреле, но в этом году спрос невысок."В первом квартале 2022 года мы не видели повышенного спроса на мотоциклы, как это было с автомобилями. Интерес к покупке мототехники на уровне прошлого года. Это объясняется тем, что мотоциклы на сегодняшний день в нашей стране — не утилитарный транспорт для каждого, а, скорее, увлечение или дорогостоящее хобби. При росте цен и сокращении предложения в дальнейшем часть рынка могут занять китайские мотоциклы. Например, русские бренды с китайским производством Regulmoto и Motoland уже несколько лет подряд набирают популярность в нашей стране", — отметил аналитик "Дрома" Алексей Гришин, чьи слова привела Погребец.
https://ria.ru/20220414/avtomobili-1783431800.html
https://ria.ru/20220408/avtomobili-1781913204.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780884667_596:74:3130:1974_1920x0_80_0_0_c3f2041370b0924e691366071a104cd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия
09:18 18.04.2022
 
В России подорожали подержанные мотоциклы

Эксперт портала "Дром" Погребец: подержанные мотоциклы в России подорожали на 50 процентов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМотоциклист на одной из улиц Москвы
Мотоциклист на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мотоциклист на одной из улиц Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Эксперты отмечают, что в России резко подорожали подержанные мотоциклы, и спрос на них в этом сезоне небольшой, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец.
"С начала года бывшая в употреблении мототехника в среднем подорожала на 50%, а предложение на рынке сократилось на 6%. Сильнее всего подорожали премиальные мотоциклы Harley-Davidson. С начала года они прибавили в цене около 80%, средняя стоимость подержанного байка этой марки достигла 1,6 миллиона рублей. Мотоциклы Honda и BMW увеличились в цене на 50-60% — до 506 тысяч и 620 тысяч рублей соответственно", - сообщила Погребец.
Продажа автомобилей с пробегом - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 01:16
Эксперт рассказал, когда и насколько подешевеют автомобили
По ее словам, наибольшей популярностью пользуются подержанные мотоциклы из Японии. В среднем они подорожали на треть: Yamaha продается за 415 тысяч рублей, Kawasaki — 420 тысяч рублей, а Suzuki — 385 тысяч рублей.
Погребец отметила также, что обычно больше всего мотоциклы покупают в апреле, но в этом году спрос невысок.
"В первом квартале 2022 года мы не видели повышенного спроса на мотоциклы, как это было с автомобилями. Интерес к покупке мототехники на уровне прошлого года. Это объясняется тем, что мотоциклы на сегодняшний день в нашей стране — не утилитарный транспорт для каждого, а, скорее, увлечение или дорогостоящее хобби. При росте цен и сокращении предложения в дальнейшем часть рынка могут занять китайские мотоциклы. Например, русские бренды с китайским производством Regulmoto и Motoland уже несколько лет подряд набирают популярность в нашей стране", — отметил аналитик "Дрома" Алексей Гришин, чьи слова привела Погребец.
Автомобильный завод Volkswagen в Вольфсбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 08:00
На своих двоих: в мире заканчиваются автомобили
 
АвтоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала