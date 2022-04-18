В России подорожали подержанные мотоциклы
Эксперт портала "Дром" Погребец: подержанные мотоциклы в России подорожали на 50 процентов
Мотоциклист на одной из улиц Москвы. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Эксперты отмечают, что в России резко подорожали подержанные мотоциклы, и спрос на них в этом сезоне небольшой, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец.
"С начала года бывшая в употреблении мототехника в среднем подорожала на 50%, а предложение на рынке сократилось на 6%. Сильнее всего подорожали премиальные мотоциклы Harley-Davidson. С начала года они прибавили в цене около 80%, средняя стоимость подержанного байка этой марки достигла 1,6 миллиона рублей. Мотоциклы Honda и BMW увеличились в цене на 50-60% — до 506 тысяч и 620 тысяч рублей соответственно", - сообщила Погребец.
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Погребец отметила также, что обычно больше всего мотоциклы покупают в апреле, но в этом году спрос невысок.
"В первом квартале 2022 года мы не видели повышенного спроса на мотоциклы, как это было с автомобилями. Интерес к покупке мототехники на уровне прошлого года. Это объясняется тем, что мотоциклы на сегодняшний день в нашей стране — не утилитарный транспорт для каждого, а, скорее, увлечение или дорогостоящее хобби. При росте цен и сокращении предложения в дальнейшем часть рынка могут занять китайские мотоциклы. Например, русские бренды с китайским производством Regulmoto и Motoland уже несколько лет подряд набирают популярность в нашей стране", — отметил аналитик "Дрома" Алексей Гришин, чьи слова привела Погребец.
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