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Сбербанк предупредил о мошеннических схемах на основе поисковых запросов - РИА Новости, 18.04.2022
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Сбербанк предупредил о мошеннических схемах на основе поисковых запросов
Сбербанк предупредил о мошеннических схемах на основе поисковых запросов - РИА Новости, 18.04.2022
Сбербанк предупредил о мошеннических схемах на основе поисковых запросов
Мошенники часто придумывают новые схемы для кражи средств у россиян на основе популярных поисковых запросов, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T09:11
2022-04-18T11:55
россия
сбербанк россии
visa, inc.
mastercard, inc.
технологии
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мошенники часто придумывают новые схемы для кражи средств у россиян на основе популярных поисковых запросов, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов."Мошенники придумывают новые схемы на основе поисковых запросов: то, что интересует людей и становится популярным, в дальнейшем используется для совершения преступлений", - заявил он.Например, после того, как международные платежные системы Visa и Mastercard ограничили свою работу в РФ, россияне стали искать возможность оплатить покупки в интернет-магазинах и оформить карту за границей. "Разумеется, тут же появляются мошенники, которые на этом зарабатывают", - добавил Кузнецов.Для того, чтобы не попасться на удочку мошенникам, зампред правления Сбербанка советует соблюдать несколько простых правил и руководствоваться здравым смыслом."Помните о том, что только преступники предлагают перевести деньги на "защищенный" счет под предлогом их спасения, взять "зеркальный" кредит, чтобы его спасти, или поучаствовать в "спецоперации" по поиску преступников", - говорит он.Кузнецов также рекомендует никогда не совершать никаких действий по инструкциям звонящего и всегда самим перезванивать в банк.Читайте полный текст интервью Станислава Кузнецова &gt;&gt;
https://ria.ru/20220417/bank-1783940912.html
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россия, сбербанк россии, visa, inc., mastercard, inc., технологии
09:11 18.04.2022 (обновлено: 11:55 18.04.2022)
 
Сбербанк предупредил о мошеннических схемах на основе поисковых запросов

Сбербанк: мошенники часто придумывают новые схемы на основе популярных поисковых запросов

© Depositphotos / EdZbarzhyvetskyМолодой человек за компьютером
Молодой человек за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Depositphotos / EdZbarzhyvetsky
Молодой человек за компьютером
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мошенники часто придумывают новые схемы для кражи средств у россиян на основе популярных поисковых запросов, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Мошенники придумывают новые схемы на основе поисковых запросов: то, что интересует людей и становится популярным, в дальнейшем используется для совершения преступлений", - заявил он.
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Мошенники стали втрое чаще находить жертв в соцсетях
Например, после того, как международные платежные системы Visa и Mastercard ограничили свою работу в РФ, россияне стали искать возможность оплатить покупки в интернет-магазинах и оформить карту за границей. "Разумеется, тут же появляются мошенники, которые на этом зарабатывают", - добавил Кузнецов.
Для того, чтобы не попасться на удочку мошенникам, зампред правления Сбербанка советует соблюдать несколько простых правил и руководствоваться здравым смыслом.
"Помните о том, что только преступники предлагают перевести деньги на "защищенный" счет под предлогом их спасения, взять "зеркальный" кредит, чтобы его спасти, или поучаствовать в "спецоперации" по поиску преступников", - говорит он.
Кузнецов также рекомендует никогда не совершать никаких действий по инструкциям звонящего и всегда самим перезванивать в банк.
Читайте полный текст интервью Станислава Кузнецова >>
Молодой человек с компьютером - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля, 08:15
В Сбербанке предупредили о мошенниках, создающих фейковые онлайн-магазины
 
РоссияСбербанк РоссииVisa, Inc.MasterCard, Inc.Технологии
 
 
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