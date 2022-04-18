https://ria.ru/20220418/moshenniki-1784026015.html
Сбербанк предупредил о мошеннических схемах на основе поисковых запросов
Сбербанк предупредил о мошеннических схемах на основе поисковых запросов - РИА Новости, 18.04.2022
Сбербанк предупредил о мошеннических схемах на основе поисковых запросов
Мошенники часто придумывают новые схемы для кражи средств у россиян на основе популярных поисковых запросов, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T09:11
2022-04-18T09:11
2022-04-18T11:55
россия
сбербанк россии
visa, inc.
mastercard, inc.
технологии
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мошенники часто придумывают новые схемы для кражи средств у россиян на основе популярных поисковых запросов, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов."Мошенники придумывают новые схемы на основе поисковых запросов: то, что интересует людей и становится популярным, в дальнейшем используется для совершения преступлений", - заявил он.Например, после того, как международные платежные системы Visa и Mastercard ограничили свою работу в РФ, россияне стали искать возможность оплатить покупки в интернет-магазинах и оформить карту за границей. "Разумеется, тут же появляются мошенники, которые на этом зарабатывают", - добавил Кузнецов.Для того, чтобы не попасться на удочку мошенникам, зампред правления Сбербанка советует соблюдать несколько простых правил и руководствоваться здравым смыслом."Помните о том, что только преступники предлагают перевести деньги на "защищенный" счет под предлогом их спасения, взять "зеркальный" кредит, чтобы его спасти, или поучаствовать в "спецоперации" по поиску преступников", - говорит он.Кузнецов также рекомендует никогда не совершать никаких действий по инструкциям звонящего и всегда самим перезванивать в банк.Читайте полный текст интервью Станислава Кузнецова >>
https://ria.ru/20220417/bank-1783940912.html
https://ria.ru/20220416/moshenniki-1783852309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сбербанк россии, visa, inc., mastercard, inc., технологии
09:11 18.04.2022 (обновлено: 11:55 18.04.2022)
Сбербанк предупредил о мошеннических схемах на основе поисковых запросов
Сбербанк: мошенники часто придумывают новые схемы на основе популярных поисковых запросов