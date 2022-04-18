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В Сбербанке рассказали о количестве дропперов в России - РИА Новости, 18.04.2022
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В Сбербанке рассказали о количестве дропперов в России
В Сбербанке рассказали о количестве дропперов в России - РИА Новости, 18.04.2022
В Сбербанке рассказали о количестве дропперов в России
Количество дропперов, которые занимаются обналичиванием украденных у россиян средств, может достигать 500 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости зампред... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T06:17
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сбербанк россии
общество
россия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Количество дропперов, которые занимаются обналичиванием украденных у россиян средств, может достигать 500 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.Дроппер — это человек, который не является инициатором преступления, но участвует в схеме мошенников по незаконному обналичиванию украденных средств. Схема их участия выглядит следующим образом: дроппер передает данные своей банковской карты мошенникам для перевода на нее украденных денег, а затем обналичивает эти средства и отдает злоумышленникам, за что получает определенное денежное вознаграждение.Он добавил, что Сбербанк уже заблокировал более 15 тысяч попыток выпуска банковских карт именно для таких целей."Немногие знают, что при найме новых дропов вербовщики обычно используют такой элемент контроля над ними, как видеозапись, на которой дроп называет свои персональные данные. Теперь вербовщики все чаще вынуждают дропов произносить на видеозапись антироссийские высказывания", — заявил зампред правления Сбербанка.Читайте полный текст интервью Станислава Кузнецова &gt;&gt;
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сбербанк россии, общество, россия
06:17 18.04.2022 (обновлено: 11:54 18.04.2022)
 
В Сбербанке рассказали о количестве дропперов в России

Сбербанк: количество дропперов в России может достигать полумиллиона человек

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Количество дропперов, которые занимаются обналичиванием украденных у россиян средств, может достигать 500 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Дроппер — это человек, который не является инициатором преступления, но участвует в схеме мошенников по незаконному обналичиванию украденных средств. Схема их участия выглядит следующим образом: дроппер передает данные своей банковской карты мошенникам для перевода на нее украденных денег, а затем обналичивает эти средства и отдает злоумышленникам, за что получает определенное денежное вознаграждение.
"В криминальном бизнесе, основанном на телефонном мошенничестве, важную роль играют так называемые дропы: люди, принимающие на свои карты украденные средства. Сегодня число дропов в России может достигать 500 тысяч человек", — рассказал Кузнецов.
Он добавил, что Сбербанк уже заблокировал более 15 тысяч попыток выпуска банковских карт именно для таких целей.
"Немногие знают, что при найме новых дропов вербовщики обычно используют такой элемент контроля над ними, как видеозапись, на которой дроп называет свои персональные данные. Теперь вербовщики все чаще вынуждают дропов произносить на видеозапись антироссийские высказывания", — заявил зампред правления Сбербанка.
Читайте полный текст интервью Станислава Кузнецова >>
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