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В Сбербанке рассказали о связях спецслужб Украины с телефонными мошенниками - РИА Новости, 18.04.2022
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В Сбербанке рассказали о связях спецслужб Украины с телефонными мошенниками
В Сбербанке рассказали о связях спецслужб Украины с телефонными мошенниками - РИА Новости, 18.04.2022
В Сбербанке рассказали о связях спецслужб Украины с телефонными мошенниками
Мошеннические кол-центры сворачивают деятельность в своей "столице" Днепре (бывший Днепропетровск), набор "работников" теперь идет во Львове, Запорожье, Одессе... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T05:27
2022-04-18T11:54
украина
днепр (город)
львов
сбер
сбербанк россии
россия
в мире
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Мошеннические кол-центры сворачивают деятельность в своей "столице" Днепре (бывший Днепропетровск), набор "работников" теперь идет во Львове, Запорожье, Одессе и Баку, масштаб которого можно объяснить тесными связями злоумышленников со спецслужбами Украины, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.Он осенью прошлого года заявил, что "столицей" телефонного мошенничества можно назвать украинский Днепр — в конце 2020 года там располагалось до тысячи кол-центров злоумышленников.Подобной "передислокацией" и объясняется временный спад телефонного мошенничества в отношении граждан РФ, считает Кузнецов. Ранее в понедельник он сообщил, что мошенники с началом спецоперации России на Украине на какое-то время перестали звонить россиянам, однако с 20 марта вновь активизировались, хотя и в меньших масштабах - количество таких звонков в день упало в 5,5 раза."В интернете открыто фиксируются объявления о найме на работу в мошеннические кол-центры в таких городах, как Львов, Запорожье, Одесса, Баку и другие. Иногородним предоставляется общежитие. В объявлениях эти кол-центры описывают характер своей деятельности как "работу со страной-агрессором". Новобранцев убеждают, что "никаких последствий со стороны законодательства нет и быть не может", - рассказал Кузнецов.Специалисты "Сбера" в сфере безопасности под видом соискателей пообщались с кадровыми службами ряда кол-центров и выяснили, что в них предлагают фиксированную зарплату в 400–500 долларов плюс проценты.Читайте полный текст интервью Станислава Кузнецова &gt;&gt;
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украина, днепр (город), львов, сбер, сбербанк россии, россия, в мире
05:27 18.04.2022 (обновлено: 11:54 18.04.2022)
 
В Сбербанке рассказали о связях спецслужб Украины с телефонными мошенниками

Зампред правления Сбербанка Кузнецов: телефонные мошенники связаны со спецслужбами Украины

© РИА Новости / Перейти в фотобанкКомпьютерная техника в брошенном украинскими мошенниками колл-центре в Бердянске
Компьютерная техника в брошенном украинскими мошенниками колл-центре в Бердянске - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости
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Компьютерная техника в брошенном украинскими мошенниками колл-центре в Бердянске
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Мошеннические кол-центры сворачивают деятельность в своей "столице" Днепре (бывший Днепропетровск), набор "работников" теперь идет во Львове, Запорожье, Одессе и Баку, масштаб которого можно объяснить тесными связями злоумышленников со спецслужбами Украины, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Он осенью прошлого года заявил, что "столицей" телефонного мошенничества можно назвать украинский Днепр — в конце 2020 года там располагалось до тысячи кол-центров злоумышленников.
"Специалисты уже давно отмечают, что большинство мошеннических звонков осуществляется с территории Украины. Действительно, несколько лет "столицей" этого бизнеса выступал город Днепр. Это огромная индустрия, масштаб которой можно объяснить ее тесными связями не только с организованной преступностью, но и со спецслужбами Украины. По мнению ряда экспертов, на фоне развития спецоперации покровители данного бизнеса приняли решение свернуть его в Днепре и перенести на территорию других городов Украины", - говорит зампред правления Сбербанка.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКомпьютерная техника в брошенном украинскими мошенниками колл-центре в Бердянске
Компьютерная техника в брошенном украинскими мошенниками колл-центре в Бердянске - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости
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Компьютерная техника в брошенном украинскими мошенниками колл-центре в Бердянске
Подобной "передислокацией" и объясняется временный спад телефонного мошенничества в отношении граждан РФ, считает Кузнецов. Ранее в понедельник он сообщил, что мошенники с началом спецоперации России на Украине на какое-то время перестали звонить россиянам, однако с 20 марта вновь активизировались, хотя и в меньших масштабах - количество таких звонков в день упало в 5,5 раза.
"В интернете открыто фиксируются объявления о найме на работу в мошеннические кол-центры в таких городах, как Львов, Запорожье, Одесса, Баку и другие. Иногородним предоставляется общежитие. В объявлениях эти кол-центры описывают характер своей деятельности как "работу со страной-агрессором". Новобранцев убеждают, что "никаких последствий со стороны законодательства нет и быть не может", - рассказал Кузнецов.
Специалисты "Сбера" в сфере безопасности под видом соискателей пообщались с кадровыми службами ряда кол-центров и выяснили, что в них предлагают фиксированную зарплату в 400–500 долларов плюс проценты.
Читайте полный текст интервью Станислава Кузнецова >>
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Сбербанк остановил атаку с Украины на карты россиян
 
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