https://ria.ru/20220418/moshenniki-1784017939.html

В Сбербанке рассказали о связях спецслужб Украины с телефонными мошенниками

В Сбербанке рассказали о связях спецслужб Украины с телефонными мошенниками - РИА Новости, 18.04.2022

В Сбербанке рассказали о связях спецслужб Украины с телефонными мошенниками

Мошеннические кол-центры сворачивают деятельность в своей "столице" Днепре (бывший Днепропетровск), набор "работников" теперь идет во Львове, Запорожье, Одессе... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T05:27

2022-04-18T05:27

2022-04-18T11:54

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Мошеннические кол-центры сворачивают деятельность в своей "столице" Днепре (бывший Днепропетровск), набор "работников" теперь идет во Львове, Запорожье, Одессе и Баку, масштаб которого можно объяснить тесными связями злоумышленников со спецслужбами Украины, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.Он осенью прошлого года заявил, что "столицей" телефонного мошенничества можно назвать украинский Днепр — в конце 2020 года там располагалось до тысячи кол-центров злоумышленников.Подобной "передислокацией" и объясняется временный спад телефонного мошенничества в отношении граждан РФ, считает Кузнецов. Ранее в понедельник он сообщил, что мошенники с началом спецоперации России на Украине на какое-то время перестали звонить россиянам, однако с 20 марта вновь активизировались, хотя и в меньших масштабах - количество таких звонков в день упало в 5,5 раза."В интернете открыто фиксируются объявления о найме на работу в мошеннические кол-центры в таких городах, как Львов, Запорожье, Одесса, Баку и другие. Иногородним предоставляется общежитие. В объявлениях эти кол-центры описывают характер своей деятельности как "работу со страной-агрессором". Новобранцев убеждают, что "никаких последствий со стороны законодательства нет и быть не может", - рассказал Кузнецов.Специалисты "Сбера" в сфере безопасности под видом соискателей пообщались с кадровыми службами ряда кол-центров и выяснили, что в них предлагают фиксированную зарплату в 400–500 долларов плюс проценты.Читайте полный текст интервью Станислава Кузнецова >>

https://ria.ru/20220418/sberbank-1784016799.html

украина

днепр (город)

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украина, днепр (город), львов, сбер, сбербанк россии, россия, в мире