https://ria.ru/20220418/moshenniki-1783928550.html
Эксперт предсказал новую волну активности мошенников
Эксперт предсказал новую волну активности мошенников - РИА Новости, 18.04.2022
Эксперт предсказал новую волну активности мошенников
Летом следует ожидать новой волны активности мошенников, спрогнозировал в интервью радио Sputnik руководитель отдела исследования цифровых рисков (DRP) Group-IB РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T04:15
2022-04-18T04:15
2022-04-18T04:15
технологии
общество
россия
яков кравцов
мошенничество
group-ib
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Летом следует ожидать новой волны активности мошенников, спрогнозировал в интервью радио Sputnik руководитель отдела исследования цифровых рисков (DRP) Group-IB Яков Кравцов.Выманивая деньги у россиян, мошенники в течение последнего месяца часто обращались к актуальной новостной повестке, рассказал он. Например, они могли предложить потенциальной жертве использовать слишком высокий курс доллара и провести какие-то операции с валютой. Однако теперь подобные схемы отошли на второй план, и злоумышленники возвращаются к своим "стандартным" методам, считает Кравцов.По словам Кравцова, теперь россиянам стоит опасаться новой, летней волны мошенничества, которая будет характеризоваться появлением множества фишинговых сайтов."Следующая волна активности, мне кажется, будет нацелена на период отпусков. Сейчас снимают очередные ограничения по COVID-19, соответственно, список открытых стран расширяется, появляется больше направлений для мошенничества. Я ожидаю, что будет сезонный всплеск мошенничества, связанного с продажей и бронированием билетов, туров и всего, что с этим связано. Думаю, это будет одним из самых больших направлений: будут создаваться мошеннические сайты с авиабилетами, гостиницами (с возможностью бронирования отелей, — Прим. ред.) как внутри страны, так и за рубежом", — предупредил эксперт.С помощью подобных сайтов злоумышленники, в частности, собирают персональные данные россиян, пояснил он.Не следует доверять предложениям купить тур или билет намного дешевле, чем в среднем по рынку, продолжил он."Старайтесь покупать авиабилеты в компаниях, которые вы знаете, бронировать гостиницы, в которых вы уже бывали, или выбирать проверенные сервисы. Не переходите по ссылкам с рекламными предложениями, которые вам присылают по почте или СМС, постарайтесь найти это сами. Обязательно проверяйте отзывы на тот или иной сайт", — посоветовал Кравцов.Предоплата при бронировании номера — тоже небезопасный вариант, добавил эксперт."Если вы бронируете на сайте впервые, лучше оплатить услугу на месте", — рекомендует он.
https://ria.ru/20220411/karty-1782630977.html
https://ria.ru/20220411/utechka-1782628387.html
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технологии, общество, россия, яков кравцов, мошенничество, group-ib
Эксперт предсказал новую волну активности мошенников
Эксперт Кравцов: летом ожидается появление множества фишинговых сайтов
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости.
Летом следует ожидать новой волны активности мошенников, спрогнозировал в интервью радио Sputnik
руководитель отдела исследования цифровых рисков (DRP) Group-IB Яков Кравцов.
Выманивая деньги у россиян, мошенники в течение последнего месяца часто обращались к актуальной новостной повестке, рассказал он. Например, они могли предложить потенциальной жертве использовать слишком высокий курс доллара и провести какие-то операции с валютой. Однако теперь подобные схемы отошли на второй план, и злоумышленники возвращаются к своим "стандартным" методам, считает Кравцов
.
"Пик "антикризисных" историй, когда людям предлагали выгодно взять кредит, вложить деньги и сохранить их на хайпе от слишком высокого курса доллара, уже пройден. То, что мы сейчас наблюдаем, не отличается от ситуации, которая была полгода или год назад. Людей привлекают стандартными историями: вложите рубль — получите два или вложите два биткоина — получите четыре. Этого мошенничества традиционно много", —отметил эксперт.
По словам Кравцова, теперь россиянам стоит опасаться новой, летней волны мошенничества, которая будет характеризоваться появлением множества фишинговых сайтов.
"Следующая волна активности, мне кажется, будет нацелена на период отпусков. Сейчас снимают очередные ограничения по COVID-19, соответственно, список открытых стран расширяется, появляется больше направлений для мошенничества. Я ожидаю, что будет сезонный всплеск мошенничества, связанного с продажей и бронированием билетов, туров и всего, что с этим связано. Думаю, это будет одним из самых больших направлений: будут создаваться мошеннические сайты с авиабилетами, гостиницами (с возможностью бронирования отелей, — Прим. ред.) как внутри страны, так и за рубежом", — предупредил эксперт.
С помощью подобных сайтов злоумышленники, в частности, собирают персональные данные россиян, пояснил он.
"Мошенники все так же хотят получить данные своих будущих жертв: логины, пароли, сведения о банковских картах, персональную информацию", — уверен Кравцов.
Не следует доверять предложениям купить тур или билет намного дешевле, чем в среднем по рынку, продолжил он.
"Старайтесь покупать авиабилеты в компаниях, которые вы знаете, бронировать гостиницы, в которых вы уже бывали, или выбирать проверенные сервисы. Не переходите по ссылкам с рекламными предложениями, которые вам присылают по почте или СМС, постарайтесь найти это сами. Обязательно проверяйте отзывы на тот или иной сайт", — посоветовал Кравцов.
Предоплата при бронировании номера — тоже небезопасный вариант, добавил эксперт.
"Если вы бронируете на сайте впервые, лучше оплатить услугу на месте", — рекомендует он.