https://ria.ru/20220418/moshenniki-1783928550.html

Эксперт предсказал новую волну активности мошенников

Эксперт предсказал новую волну активности мошенников - РИА Новости, 18.04.2022

Эксперт предсказал новую волну активности мошенников

Летом следует ожидать новой волны активности мошенников, спрогнозировал в интервью радио Sputnik руководитель отдела исследования цифровых рисков (DRP) Group-IB РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T04:15

2022-04-18T04:15

2022-04-18T04:15

технологии

общество

россия

яков кравцов

мошенничество

group-ib

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Летом следует ожидать новой волны активности мошенников, спрогнозировал в интервью радио Sputnik руководитель отдела исследования цифровых рисков (DRP) Group-IB Яков Кравцов.Выманивая деньги у россиян, мошенники в течение последнего месяца часто обращались к актуальной новостной повестке, рассказал он. Например, они могли предложить потенциальной жертве использовать слишком высокий курс доллара и провести какие-то операции с валютой. Однако теперь подобные схемы отошли на второй план, и злоумышленники возвращаются к своим "стандартным" методам, считает Кравцов.По словам Кравцова, теперь россиянам стоит опасаться новой, летней волны мошенничества, которая будет характеризоваться появлением множества фишинговых сайтов."Следующая волна активности, мне кажется, будет нацелена на период отпусков. Сейчас снимают очередные ограничения по COVID-19, соответственно, список открытых стран расширяется, появляется больше направлений для мошенничества. Я ожидаю, что будет сезонный всплеск мошенничества, связанного с продажей и бронированием билетов, туров и всего, что с этим связано. Думаю, это будет одним из самых больших направлений: будут создаваться мошеннические сайты с авиабилетами, гостиницами (с возможностью бронирования отелей, — Прим. ред.) как внутри страны, так и за рубежом", — предупредил эксперт.С помощью подобных сайтов злоумышленники, в частности, собирают персональные данные россиян, пояснил он.Не следует доверять предложениям купить тур или билет намного дешевле, чем в среднем по рынку, продолжил он."Старайтесь покупать авиабилеты в компаниях, которые вы знаете, бронировать гостиницы, в которых вы уже бывали, или выбирать проверенные сервисы. Не переходите по ссылкам с рекламными предложениями, которые вам присылают по почте или СМС, постарайтесь найти это сами. Обязательно проверяйте отзывы на тот или иной сайт", — посоветовал Кравцов.Предоплата при бронировании номера — тоже небезопасный вариант, добавил эксперт."Если вы бронируете на сайте впервые, лучше оплатить услугу на месте", — рекомендует он.

https://ria.ru/20220411/karty-1782630977.html

https://ria.ru/20220411/utechka-1782628387.html

https://ria.ru/20220407/moshennichestvo-1782205684.html

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технологии, общество, россия, яков кравцов, мошенничество, group-ib