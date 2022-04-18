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Молдавские коммунисты заявили о готовности к массовым протестам - РИА Новости, 18.04.2022
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Молдавские коммунисты заявили о готовности к массовым протестам
Молдавские коммунисты заявили о готовности к массовым протестам - РИА Новости, 18.04.2022
Молдавские коммунисты заявили о готовности к массовым протестам
Партия коммунистов Молдавии начинает консультации с гражданами, чтобы провести масштабные протесты для свержения правящей власти, заявил экс-президент, лидер... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:15
2022-04-18T13:20
в мире
молдавия
владимир воронин
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КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Партия коммунистов Молдавии начинает консультации с гражданами, чтобы провести масштабные протесты для свержения правящей власти, заявил экс-президент, лидер коммунистов Владимир Воронин."Мы начинаем широкие консультации с гражданами страны. И я не собираюсь сегодня скрывать от вас, что наша цель – максимальная мобилизация людей, недовольных властью. Я не намерен скрывать и то, что наша цель – подготовка масштабных протестов, которые должны смести этот становящийся все более и более опасным режим", - говорится в заявлении Воронина, опубликованном на сайте Компартии.Он подчеркнул, что коммунисты готовы взять на себя ответственность за страну. По его словам, власти обострили энергетический кризис, позволили инфляции вырасти до небывалых высот, оказывают помощь украинским беженцам в ущерб местным жителям, а также пытаются ограничить информационное пространство."Вот чем занимается власть вместо решения конкретных проблем, с которыми ежедневно, ежечасно сталкиваются граждане страны – борются с инакомыслием, с основными гражданскими свободами, среди которых свобода выражения мнения, пусть и отличного от мнения власти, гарантируется и конституцией, и целым рядом законов, и разнообразными международными документами, включая Европейскую хартию о правах человека и Всеобщую декларацию ООН о правах человека. Последняя, кстати, закрепляет, в том числе, право на восстание против властей, сделавших жизнь людей бесправной и невыносимой", - добавил Воронин.Ранее о готовности организовать протесты заявила и Партия социалистов Молдавии, которая также решила вначале проконсультироваться с гражданами по этому вопросу.
https://ria.ru/20220325/moldaviya-1779901469.html
https://ria.ru/20220228/sandu-1775612096.html
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в мире, молдавия, владимир воронин
13:15 18.04.2022 (обновлено: 13:20 18.04.2022)
 
Молдавские коммунисты заявили о готовности к массовым протестам

Лидер компартии Молдавии Воронин заявил о готовности к массовым протестам

© Sputnik / OsmatescoВладимир Воронин
Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Sputnik / Osmatesco
Владимир Воронин. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Партия коммунистов Молдавии начинает консультации с гражданами, чтобы провести масштабные протесты для свержения правящей власти, заявил экс-президент, лидер коммунистов Владимир Воронин.
"Мы начинаем широкие консультации с гражданами страны. И я не собираюсь сегодня скрывать от вас, что наша цель – максимальная мобилизация людей, недовольных властью. Я не намерен скрывать и то, что наша цель – подготовка масштабных протестов, которые должны смести этот становящийся все более и более опасным режим", - говорится в заявлении Воронина, опубликованном на сайте Компартии.
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Он подчеркнул, что коммунисты готовы взять на себя ответственность за страну. По его словам, власти обострили энергетический кризис, позволили инфляции вырасти до небывалых высот, оказывают помощь украинским беженцам в ущерб местным жителям, а также пытаются ограничить информационное пространство.
"Вот чем занимается власть вместо решения конкретных проблем, с которыми ежедневно, ежечасно сталкиваются граждане страны – борются с инакомыслием, с основными гражданскими свободами, среди которых свобода выражения мнения, пусть и отличного от мнения власти, гарантируется и конституцией, и целым рядом законов, и разнообразными международными документами, включая Европейскую хартию о правах человека и Всеобщую декларацию ООН о правах человека. Последняя, кстати, закрепляет, в том числе, право на восстание против властей, сделавших жизнь людей бесправной и невыносимой", - добавил Воронин.
Ранее о готовности организовать протесты заявила и Партия социалистов Молдавии, которая также решила вначале проконсультироваться с гражданами по этому вопросу.
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