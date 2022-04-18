13:15 18.04.2022 (обновлено: 13:20 18.04.2022)
Молдавские коммунисты заявили о готовности к массовым протестам
Лидер компартии Молдавии Воронин заявил о готовности к массовым протестам
© Sputnik / OsmatescoВладимир Воронин
© Sputnik / Osmatesco
Владимир Воронин. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Партия коммунистов Молдавии начинает консультации с гражданами, чтобы провести масштабные протесты для свержения правящей власти, заявил экс-президент, лидер коммунистов Владимир Воронин.
"Мы начинаем широкие консультации с гражданами страны. И я не собираюсь сегодня скрывать от вас, что наша цель – максимальная мобилизация людей, недовольных властью. Я не намерен скрывать и то, что наша цель – подготовка масштабных протестов, которые должны смести этот становящийся все более и более опасным режим", - говорится в заявлении Воронина, опубликованном на сайте Компартии.
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Он подчеркнул, что коммунисты готовы взять на себя ответственность за страну. По его словам, власти обострили энергетический кризис, позволили инфляции вырасти до небывалых высот, оказывают помощь украинским беженцам в ущерб местным жителям, а также пытаются ограничить информационное пространство.
"Вот чем занимается власть вместо решения конкретных проблем, с которыми ежедневно, ежечасно сталкиваются граждане страны – борются с инакомыслием, с основными гражданскими свободами, среди которых свобода выражения мнения, пусть и отличного от мнения власти, гарантируется и конституцией, и целым рядом законов, и разнообразными международными документами, включая Европейскую хартию о правах человека и Всеобщую декларацию ООН о правах человека. Последняя, кстати, закрепляет, в том числе, право на восстание против властей, сделавших жизнь людей бесправной и невыносимой", - добавил Воронин.
Ранее о готовности организовать протесты заявила и Партия социалистов Молдавии, которая также решила вначале проконсультироваться с гражданами по этому вопросу.
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