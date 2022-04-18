https://ria.ru/20220418/miting-1784117109.html
В Перу прошел митинг в поддержку России
В Перу прошел митинг в поддержку России - РИА Новости, 18.04.2022
В Перу прошел митинг в поддержку России
Десятки перуанцев провели митинг в центре Лимы в поддержку России, сообщило посольство России в Перу в Telegram. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:06
2022-04-18T15:06
2022-04-18T15:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
перу
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1776992001_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d51bd029e1a8fafc6c582fadde246068.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 апр - РИА Новости. Десятки перуанцев провели митинг в центре Лимы в поддержку России, сообщило посольство России в Перу в Telegram."В воскресенье, 17 апреля, на площади Сан-Мартин, расположенной в самом центре столицы страны, был проведен митинг в поддержку России. В соцсетях были распространены видео, на которых десятки человек с российскими флагами высказываются в поддержку специальной операции России на Украине", - говорится в сообщении.На видео, выложенном в Facebook* одной из культурных ассоциаций Перу, собравшиеся скандируют "Россия - да, янки - нет"."Почему мы поддерживаем Россию? Потому что войну начала экспансия НАТО, которая хотела разместить свои ракеты на территории Украины... Поэтому то, что делает Россия - это ответ на экспансию НАТО. Выход из войны - это мирные переговоры", - говорит один из собравшихся."Россия - единственная страна, которая борется против гегемонии доллара. Чтобы противостоять доллару, надо быть очень смелым, потому что это противостояние с империей", - добавляет он.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220417/aktsiya-1783994324.html
https://ria.ru/20220415/aktsiya-1783834734.html
россия
перу
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1776992001_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_d0a9556c31f21ab42806715dcf1eb521.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, перу, украина, нато
В Перу прошел митинг в поддержку России
Десятки перуанцев провели митинг в центре Лимы в поддержку России