https://ria.ru/20220418/miting-1784117109.html

В Перу прошел митинг в поддержку России

В Перу прошел митинг в поддержку России - РИА Новости, 18.04.2022

В Перу прошел митинг в поддержку России

Десятки перуанцев провели митинг в центре Лимы в поддержку России, сообщило посольство России в Перу в Telegram. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T15:06

2022-04-18T15:06

2022-04-18T15:06

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 апр - РИА Новости. Десятки перуанцев провели митинг в центре Лимы в поддержку России, сообщило посольство России в Перу в Telegram."В воскресенье, 17 апреля, на площади Сан-Мартин, расположенной в самом центре столицы страны, был проведен митинг в поддержку России. В соцсетях были распространены видео, на которых десятки человек с российскими флагами высказываются в поддержку специальной операции России на Украине", - говорится в сообщении.На видео, выложенном в Facebook* одной из культурных ассоциаций Перу, собравшиеся скандируют "Россия - да, янки - нет"."Почему мы поддерживаем Россию? Потому что войну начала экспансия НАТО, которая хотела разместить свои ракеты на территории Украины... Поэтому то, что делает Россия - это ответ на экспансию НАТО. Выход из войны - это мирные переговоры", - говорит один из собравшихся."Россия - единственная страна, которая борется против гегемонии доллара. Чтобы противостоять доллару, надо быть очень смелым, потому что это противостояние с империей", - добавляет он.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220417/aktsiya-1783994324.html

https://ria.ru/20220415/aktsiya-1783834734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, перу, украина, нато