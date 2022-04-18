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В Перу прошел митинг в поддержку России - РИА Новости, 18.04.2022
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https://ria.ru/20220418/miting-1784117109.html
В Перу прошел митинг в поддержку России
В Перу прошел митинг в поддержку России - РИА Новости, 18.04.2022
В Перу прошел митинг в поддержку России
Десятки перуанцев провели митинг в центре Лимы в поддержку России, сообщило посольство России в Перу в Telegram. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:06
2022-04-18T15:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
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украина
нато
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 апр - РИА Новости. Десятки перуанцев провели митинг в центре Лимы в поддержку России, сообщило посольство России в Перу в Telegram."В воскресенье, 17 апреля, на площади Сан-Мартин, расположенной в самом центре столицы страны, был проведен митинг в поддержку России. В соцсетях были распространены видео, на которых десятки человек с российскими флагами высказываются в поддержку специальной операции России на Украине", - говорится в сообщении.На видео, выложенном в Facebook* одной из культурных ассоциаций Перу, собравшиеся скандируют "Россия - да, янки - нет"."Почему мы поддерживаем Россию? Потому что войну начала экспансия НАТО, которая хотела разместить свои ракеты на территории Украины... Поэтому то, что делает Россия - это ответ на экспансию НАТО. Выход из войны - это мирные переговоры", - говорит один из собравшихся."Россия - единственная страна, которая борется против гегемонии доллара. Чтобы противостоять доллару, надо быть очень смелым, потому что это противостояние с империей", - добавляет он.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220417/aktsiya-1783994324.html
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в мире, россия, перу, украина, нато
15:06 18.04.2022
 
В Перу прошел митинг в поддержку России

Десятки перуанцев провели митинг в центре Лимы в поддержку России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАкция в поддержку российских военных
Акция в поддержку российских военных - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 апр - РИА Новости. Десятки перуанцев провели митинг в центре Лимы в поддержку России, сообщило посольство России в Перу в Telegram.
"В воскресенье, 17 апреля, на площади Сан-Мартин, расположенной в самом центре столицы страны, был проведен митинг в поддержку России. В соцсетях были распространены видео, на которых десятки человек с российскими флагами высказываются в поддержку специальной операции России на Украине", - говорится в сообщении.
Киприоты организовали возле российского посольства в Никосии акцию против русофобии
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В Никосии киприоты организовали акцию в поддержку России
На видео, выложенном в Facebook* одной из культурных ассоциаций Перу, собравшиеся скандируют "Россия - да, янки - нет".
"Почему мы поддерживаем Россию? Потому что войну начала экспансия НАТО, которая хотела разместить свои ракеты на территории Украины... Поэтому то, что делает Россия - это ответ на экспансию НАТО. Выход из войны - это мирные переговоры", - говорит один из собравшихся.
"Россия - единственная страна, которая борется против гегемонии доллара. Чтобы противостоять доллару, надо быть очень смелым, потому что это противостояние с империей", - добавляет он.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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