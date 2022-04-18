В Японии рассказали, как США наживаются за счет гибели украинцев

14:20 18.04.2022 (обновлено: 15:33 18.04.2022)
В Японии раскрыли "украинский метод" обогащения США
JB Press: акции военных корпораций США взлетели после начала спецоперации на Украине
© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины в США
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины в США. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Эскалация ситуации на Украине способствует обогащению американских военных компаний, поэтому Вашингтон сделает все возможное, чтобы затянуть этот конфликт, считают аналитики JB Press.
"После начала военной операции России на Украине цены на акции крупнейших военных фирм в США резко подскочили", — обратили внимание эксперты.
По информации издания, стоимость ценных бумаг корпорации Lockheed Martin с января по март взлетела на 30 процентов. Следом идут Northrop Grumann и General Dynamics — около 20 процентов, а за ними Raytheon — порядка 10 процентов. При этом в начале года индексы акций этих гигантов колебались в районе нуля или даже теряли в росте.
Отмечается, что Америка оказывала военную помощь Украине еще до начала российской спецоперации. Так, в прошлом году администрация Белого дома направила на эти цели 650 миллионов долларов.
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Авторы статьи делают вывод, что именно политический истеблишмент во главе с военными компаниями управляет США, тогда как Джо Байден просто выражает их устремления.
Они также заключили, что США и дальше будут использовать "украинский метод", который подразумевает накачивание страны вооружениями, но исключает прямое участие в конфликте.
На прошлой неделе Байден заявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 800 миллионов долларов, куда включены артиллерия, бронетранспортеры и вертолеты. В ответ российский МИД направил всем странам, включая США, ноту протеста из-за этих поставок.
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