Опрос ВЦИОМ выявил самые популярные мессенджеры среди россиян
ВЦИОМ: самыми популярными мессенджерами среди россиян стали WhatsApp и Telegram
Логотипы мессенджеров на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. WhatsApp и Telegram стали самыми популярными мессенджерами среди россиян, при этом ежедневная аудитория российских социальных сетей растет, аудитория "ВКонтакте" за полгода выросла на 5%, Telegram на 13%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"В топ-5 наиболее популярных социальных сетей и мессенджеров среди россиян на сегодняшний день входят WhatsApp (87%), YouTube (75%), "ВКонтакте" (62%), Telegram (55%) и "Одноклассники" (42%)", - говорится в результатах опроса.
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Большинство россиян используют WhatsApp ежедневно (67%), около трети опрошенных (35%) с такой же регулярностью пользуются Telegram. "ВКонтакте" и TikTok также набрали популярность среди россиян. За полгода ежедневная аудитория "ВКонтакте" выросла на 5%, аудитория TikTok увеличилась также на 5%, с 13% до 18%.
За полгода уменьшилась ежедневная аудитория Instagram* (с 33% до 9%) и Facebook* (с 5% до 2%).
Опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 10 апреля, в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская