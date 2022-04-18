https://ria.ru/20220418/messendzher-1784065324.html

Опрос ВЦИОМ выявил самые популярные мессенджеры среди россиян

Опрос ВЦИОМ выявил самые популярные мессенджеры среди россиян - РИА Новости, 18.04.2022

Опрос ВЦИОМ выявил самые популярные мессенджеры среди россиян

WhatsApp и Telegram стали самыми популярными мессенджерами среди россиян, при этом ежедневная аудитория российских социальных сетей растет, аудитория... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:17

2022-04-18T12:17

2022-04-18T12:17

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. WhatsApp и Telegram стали самыми популярными мессенджерами среди россиян, при этом ежедневная аудитория российских социальных сетей растет, аудитория "ВКонтакте" за полгода выросла на 5%, Telegram на 13%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)."В топ-5 наиболее популярных социальных сетей и мессенджеров среди россиян на сегодняшний день входят WhatsApp (87%), YouTube (75%), "ВКонтакте" (62%), Telegram (55%) и "Одноклассники" (42%)", - говорится в результатах опроса.Большинство россиян используют WhatsApp ежедневно (67%), около трети опрошенных (35%) с такой же регулярностью пользуются Telegram. "ВКонтакте" и TikTok также набрали популярность среди россиян. За полгода ежедневная аудитория "ВКонтакте" выросла на 5%, аудитория TikTok увеличилась также на 5%, с 13% до 18%.За полгода уменьшилась ежедневная аудитория Instagram* (с 33% до 9%) и Facebook* (с 5% до 2%).Опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 10 апреля, в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220415/whatsapp-1783755058.html

https://ria.ru/20220324/sotsseti-1779794871.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, telegram, whatsapp inc., вциом