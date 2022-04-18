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Опрос ВЦИОМ выявил самые популярные мессенджеры среди россиян - РИА Новости, 18.04.2022
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Опрос ВЦИОМ выявил самые популярные мессенджеры среди россиян
Опрос ВЦИОМ выявил самые популярные мессенджеры среди россиян - РИА Новости, 18.04.2022
Опрос ВЦИОМ выявил самые популярные мессенджеры среди россиян
WhatsApp и Telegram стали самыми популярными мессенджерами среди россиян, при этом ежедневная аудитория российских социальных сетей растет, аудитория... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:17
2022-04-18T12:17
технологии
россия
telegram
whatsapp inc.
вциом
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. WhatsApp и Telegram стали самыми популярными мессенджерами среди россиян, при этом ежедневная аудитория российских социальных сетей растет, аудитория "ВКонтакте" за полгода выросла на 5%, Telegram на 13%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)."В топ-5 наиболее популярных социальных сетей и мессенджеров среди россиян на сегодняшний день входят WhatsApp (87%), YouTube (75%), "ВКонтакте" (62%), Telegram (55%) и "Одноклассники" (42%)", - говорится в результатах опроса.Большинство россиян используют WhatsApp ежедневно (67%), около трети опрошенных (35%) с такой же регулярностью пользуются Telegram. "ВКонтакте" и TikTok также набрали популярность среди россиян. За полгода ежедневная аудитория "ВКонтакте" выросла на 5%, аудитория TikTok увеличилась также на 5%, с 13% до 18%.За полгода уменьшилась ежедневная аудитория Instagram* (с 33% до 9%) и Facebook* (с 5% до 2%).Опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 10 апреля, в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220415/whatsapp-1783755058.html
https://ria.ru/20220324/sotsseti-1779794871.html
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60
353
60
технологии, россия, telegram, whatsapp inc., вциом
12:17 18.04.2022
 
Опрос ВЦИОМ выявил самые популярные мессенджеры среди россиян

ВЦИОМ: самыми популярными мессенджерами среди россиян стали WhatsApp и Telegram

© Depositphotos / inkytapeЛоготипы мессенджеров на экране смартфона
Логотипы мессенджеров на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Depositphotos / inkytape
Логотипы мессенджеров на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. WhatsApp и Telegram стали самыми популярными мессенджерами среди россиян, при этом ежедневная аудитория российских социальных сетей растет, аудитория "ВКонтакте" за полгода выросла на 5%, Telegram на 13%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"В топ-5 наиболее популярных социальных сетей и мессенджеров среди россиян на сегодняшний день входят WhatsApp (87%), YouTube (75%), "ВКонтакте" (62%), Telegram (55%) и "Одноклассники" (42%)", - говорится в результатах опроса.
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 16:19Наука
WhatsApp превратят в соцсеть
Большинство россиян используют WhatsApp ежедневно (67%), около трети опрошенных (35%) с такой же регулярностью пользуются Telegram. "ВКонтакте" и TikTok также набрали популярность среди россиян. За полгода ежедневная аудитория "ВКонтакте" выросла на 5%, аудитория TikTok увеличилась также на 5%, с 13% до 18%.
За полгода уменьшилась ежедневная аудитория Instagram* (с 33% до 9%) и Facebook* (с 5% до 2%).
Опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 10 апреля, в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Куда переходят блогеры
24 марта, 10:10
"ВКонтакте" и Telegram стали привлекательными для перехода из Instagram*
 
ТехнологииРоссияTelegramWhatsApp Inc.ВЦИОМ
 
 
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