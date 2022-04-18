https://ria.ru/20220418/megafon-1784052917.html

"Мегафон" начал продавать восстановленные смартфоны

"Мегафон" начал продавать восстановленные смартфоны - РИА Новости, 18.04.2022

"Мегафон" начал продавать восстановленные смартфоны

Сотовый оператор "Мегафон" запустил онлайн-продажу восстановленных смартфонов, на первом этапе приобрести их смогут жители Москвы и Подмосковья, сообщает... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T11:30

2022-04-18T11:30

2022-04-18T11:30

экономика

технологии

мегафон

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сотовый оператор "Мегафон" запустил онлайн-продажу восстановленных смартфонов, на первом этапе приобрести их смогут жители Москвы и Подмосковья, сообщает компания.Уточняется, что значительную часть восстановленных устройств составляют витринные образцы или новые гаджеты, которые не могут поступить в продажу в связи небольшим дефектом упаковки."Мы видим большой потенциал роста в сегменте восстановленной цифровой техники. В 2022 году спрос на смартфоны перераспределился в средний ценовой сегмент, тогда как в 2021 году покупатели активнее приобретали устройства стоимостью свыше 50 тысяч рублей", – заявил директор по продажам "Мегафона" Давид Борзилов, слова которого приводятся в сообщении.В компании сообщили также, что до конца апреля в салонах "Мегафона" появится новый сервис, позволяющий клиентам сдавать старые смартфоны за деньги.

https://ria.ru/20220416/kamera-1783841974.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, технологии, мегафон