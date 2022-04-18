https://ria.ru/20220418/megafon-1784052917.html
"Мегафон" начал продавать восстановленные смартфоны
"Мегафон" начал продавать восстановленные смартфоны - РИА Новости, 18.04.2022
"Мегафон" начал продавать восстановленные смартфоны
Сотовый оператор "Мегафон" запустил онлайн-продажу восстановленных смартфонов, на первом этапе приобрести их смогут жители Москвы и Подмосковья, сообщает... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:30
2022-04-18T11:30
2022-04-18T11:30
экономика
технологии
мегафон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/08/1521090812_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_74a73f978ac564f1fa160b3e2f7f1972.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сотовый оператор "Мегафон" запустил онлайн-продажу восстановленных смартфонов, на первом этапе приобрести их смогут жители Москвы и Подмосковья, сообщает компания.Уточняется, что значительную часть восстановленных устройств составляют витринные образцы или новые гаджеты, которые не могут поступить в продажу в связи небольшим дефектом упаковки."Мы видим большой потенциал роста в сегменте восстановленной цифровой техники. В 2022 году спрос на смартфоны перераспределился в средний ценовой сегмент, тогда как в 2021 году покупатели активнее приобретали устройства стоимостью свыше 50 тысяч рублей", – заявил директор по продажам "Мегафона" Давид Борзилов, слова которого приводятся в сообщении.В компании сообщили также, что до конца апреля в салонах "Мегафона" появится новый сервис, позволяющий клиентам сдавать старые смартфоны за деньги.
https://ria.ru/20220416/kamera-1783841974.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/08/1521090812_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_d151e2486fdc64a67a2e8d58d0b369b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, мегафон
"Мегафон" начал продавать восстановленные смартфоны
Сотовый оператор "Мегафон" начал продавать восстановленные смартфоны
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сотовый оператор "Мегафон" запустил онлайн-продажу восстановленных смартфонов, на первом этапе приобрести их смогут жители Москвы и Подмосковья, сообщает компания.
"Продажа восстановленных смартфонов открыта в интернет-магазине "Мегафона". На все устройства распространяется гарантия, а их стоимость до 60% ниже, чем у новых… На первом этапе услугой могут воспользоваться жители Москвы и области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что значительную часть восстановленных устройств составляют витринные образцы или новые гаджеты, которые не могут поступить в продажу в связи небольшим дефектом упаковки.
"Мы видим большой потенциал роста в сегменте восстановленной цифровой техники. В 2022 году спрос на смартфоны перераспределился в средний ценовой сегмент, тогда как в 2021 году покупатели активнее приобретали устройства стоимостью свыше 50 тысяч рублей", – заявил директор по продажам "Мегафона
" Давид Борзилов, слова которого приводятся в сообщении.
В компании сообщили также, что до конца апреля в салонах "Мегафона" появится новый сервис, позволяющий клиентам сдавать старые смартфоны за деньги.