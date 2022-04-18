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"Мегафон" начал продавать восстановленные смартфоны - РИА Новости, 18.04.2022
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"Мегафон" начал продавать восстановленные смартфоны
"Мегафон" начал продавать восстановленные смартфоны - РИА Новости, 18.04.2022
"Мегафон" начал продавать восстановленные смартфоны
Сотовый оператор "Мегафон" запустил онлайн-продажу восстановленных смартфонов, на первом этапе приобрести их смогут жители Москвы и Подмосковья, сообщает... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:30
2022-04-18T11:30
экономика
технологии
мегафон
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сотовый оператор "Мегафон" запустил онлайн-продажу восстановленных смартфонов, на первом этапе приобрести их смогут жители Москвы и Подмосковья, сообщает компания.Уточняется, что значительную часть восстановленных устройств составляют витринные образцы или новые гаджеты, которые не могут поступить в продажу в связи небольшим дефектом упаковки."Мы видим большой потенциал роста в сегменте восстановленной цифровой техники. В 2022 году спрос на смартфоны перераспределился в средний ценовой сегмент, тогда как в 2021 году покупатели активнее приобретали устройства стоимостью свыше 50 тысяч рублей", – заявил директор по продажам "Мегафона" Давид Борзилов, слова которого приводятся в сообщении.В компании сообщили также, что до конца апреля в салонах "Мегафона" появится новый сервис, позволяющий клиентам сдавать старые смартфоны за деньги.
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экономика, технологии, мегафон
11:30 18.04.2022
 
"Мегафон" начал продавать восстановленные смартфоны

Сотовый оператор "Мегафон" начал продавать восстановленные смартфоны

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкОператор связи "Мегафон"
Оператор связи Мегафон - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Оператор связи "Мегафон"
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сотовый оператор "Мегафон" запустил онлайн-продажу восстановленных смартфонов, на первом этапе приобрести их смогут жители Москвы и Подмосковья, сообщает компания.
"Продажа восстановленных смартфонов открыта в интернет-магазине "Мегафона". На все устройства распространяется гарантия, а их стоимость до 60% ниже, чем у новых… На первом этапе услугой могут воспользоваться жители Москвы и области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что значительную часть восстановленных устройств составляют витринные образцы или новые гаджеты, которые не могут поступить в продажу в связи небольшим дефектом упаковки.
"Мы видим большой потенциал роста в сегменте восстановленной цифровой техники. В 2022 году спрос на смартфоны перераспределился в средний ценовой сегмент, тогда как в 2021 году покупатели активнее приобретали устройства стоимостью свыше 50 тысяч рублей", – заявил директор по продажам "Мегафона" Давид Борзилов, слова которого приводятся в сообщении.
В компании сообщили также, что до конца апреля в салонах "Мегафона" появится новый сервис, позволяющий клиентам сдавать старые смартфоны за деньги.
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