https://ria.ru/20220418/medvedchuk-1784074332.html

В Кремле прокомментировали призыв жены Медведчука о содействии в его обмене

В Кремле прокомментировали призыв жены Медведчука о содействии в его обмене - РИА Новости, 18.04.2022

В Кремле прокомментировали призыв жены Медведчука о содействии в его обмене

Кремль сообщит о реакции президента России на призыв супруги арестованного украинского политика Виктора Медведчука по его обмену, если таковая будет, заявил... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:49

2022-04-18T12:49

2022-04-18T17:31

в мире

оксана марченко

владимир путин

виктор медведчук

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Кремль сообщит о реакции президента России на призыв супруги арестованного украинского политика Виктора Медведчука по его обмену, если таковая будет, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Шестнадцатого апреля жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о содействии в обмене ее мужа."Если будет реакция президента, мы сообщим", — сказал Песков.

https://ria.ru/20220416/medvedchuk-1783880561.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, оксана марченко, владимир путин, виктор медведчук, дмитрий песков