https://ria.ru/20220418/medvedchuk-1784074332.html
В Кремле прокомментировали призыв жены Медведчука о содействии в его обмене
В Кремле прокомментировали призыв жены Медведчука о содействии в его обмене - РИА Новости, 18.04.2022
В Кремле прокомментировали призыв жены Медведчука о содействии в его обмене
Кремль сообщит о реакции президента России на призыв супруги арестованного украинского политика Виктора Медведчука по его обмену, если таковая будет, заявил... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:49
2022-04-18T12:49
2022-04-18T17:31
в мире
оксана марченко
владимир путин
виктор медведчук
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783708544_0:0:2063:1160_1920x0_80_0_0_aefc4201122e3205f176b57c7ff73d70.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Кремль сообщит о реакции президента России на призыв супруги арестованного украинского политика Виктора Медведчука по его обмену, если таковая будет, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Шестнадцатого апреля жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о содействии в обмене ее мужа."Если будет реакция президента, мы сообщим", — сказал Песков.
https://ria.ru/20220416/medvedchuk-1783880561.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783708544_252:0:1799:1160_1920x0_80_0_0_6844f4c9d6b88162e9af63ad6785e446.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оксана марченко, владимир путин, виктор медведчук, дмитрий песков
12:49 18.04.2022 (обновлено: 17:31 18.04.2022)
В Кремле прокомментировали призыв жены Медведчука о содействии в его обмене
Песков пообещал сообщить о реакции Путина на просьбу жены Медведчука о его обмене