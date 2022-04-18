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В Кремле прокомментировали призыв жены Медведчука о содействии в его обмене - РИА Новости, 18.04.2022
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В Кремле прокомментировали призыв жены Медведчука о содействии в его обмене
В Кремле прокомментировали призыв жены Медведчука о содействии в его обмене - РИА Новости, 18.04.2022
В Кремле прокомментировали призыв жены Медведчука о содействии в его обмене
Кремль сообщит о реакции президента России на призыв супруги арестованного украинского политика Виктора Медведчука по его обмену, если таковая будет, заявил... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:49
2022-04-18T17:31
в мире
оксана марченко
владимир путин
виктор медведчук
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Кремль сообщит о реакции президента России на призыв супруги арестованного украинского политика Виктора Медведчука по его обмену, если таковая будет, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Шестнадцатого апреля жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о содействии в обмене ее мужа."Если будет реакция президента, мы сообщим", — сказал Песков.
https://ria.ru/20220416/medvedchuk-1783880561.html
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в мире, оксана марченко, владимир путин, виктор медведчук, дмитрий песков
12:49 18.04.2022 (обновлено: 17:31 18.04.2022)
 
В Кремле прокомментировали призыв жены Медведчука о содействии в его обмене

Песков пообещал сообщить о реакции Путина на просьбу жены Медведчука о его обмене

© RTЖена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко
Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко
© RT
Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Кремль сообщит о реакции президента России на призыв супруги арестованного украинского политика Виктора Медведчука по его обмену, если таковая будет, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Шестнадцатого апреля жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о содействии в обмене ее мужа.
"Если будет реакция президента, мы сообщим", — сказал Песков.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля, 14:10
Захарова отреагировала на призыв жены Медведчука о его обмене на британцев
 
В миреОксана МарченкоВладимир ПутинВиктор МедведчукДмитрий Песков
 
 
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