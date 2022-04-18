https://ria.ru/20220418/mavzoley-1784078224.html
В Кремле не комментируют просьбу Зюганова не драпировать Мавзолей на 9 мая
В Кремле не комментируют просьбу Зюганова не драпировать Мавзолей на 9 мая - РИА Новости, 18.04.2022
В Кремле не комментируют просьбу Зюганова не драпировать Мавзолей на 9 мая
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о письме лидера КПРФ Геннадия Зюганова Владимиру Путину, в котором коммунист... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:03
2022-04-18T13:03
2022-04-18T13:03
политика
владимир путин
дмитрий песков
геннадий зюганов
день победы
парад победы
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о письме лидера КПРФ Геннадия Зюганова Владимиру Путину, в котором коммунист якобы попросил не закрывать Мавзолей Ленина фанерными сооружениями на 9 мая."Мне ничего неизвестно об этом письме, я не знаю ничего о нем", - ответил Песков в понедельник на вопрос журналистов о том, получил ли Путин от Зюганова письмо с просьбой не закрывать Мавзолей Ленина декорациями на 9 мая.Мавзолей Ленина традиционно закрывают декорациями во время Парада Победы. КПРФ каждый год выступает против драпировки Мавзолея.
https://ria.ru/20220405/pobeda-1781888314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, дмитрий песков, геннадий зюганов, день победы, парад победы
В Кремле не комментируют просьбу Зюганова не драпировать Мавзолей на 9 мая
Песков не стал комментировать просьбу Зюганова к Путину не драпировать Мавзолей на 9 мая
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о письме лидера КПРФ Геннадия Зюганова Владимиру Путину, в котором коммунист якобы попросил не закрывать Мавзолей Ленина фанерными сооружениями на 9 мая.
"Мне ничего неизвестно об этом письме, я не знаю ничего о нем", - ответил Песков в понедельник на вопрос журналистов о том, получил ли Путин от Зюганова письмо с просьбой не закрывать Мавзолей Ленина декорациями на 9 мая.
Мавзолей Ленина традиционно закрывают декорациями во время Парада Победы. КПРФ каждый год выступает против драпировки Мавзолея.