https://ria.ru/20220418/mavzoley-1784078224.html

В Кремле не комментируют просьбу Зюганова не драпировать Мавзолей на 9 мая

В Кремле не комментируют просьбу Зюганова не драпировать Мавзолей на 9 мая - РИА Новости, 18.04.2022

В Кремле не комментируют просьбу Зюганова не драпировать Мавзолей на 9 мая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о письме лидера КПРФ Геннадия Зюганова Владимиру Путину, в котором коммунист... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T13:03

2022-04-18T13:03

2022-04-18T13:03

политика

владимир путин

дмитрий песков

геннадий зюганов

день победы

парад победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731556436_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb6b4a2f70065ac2d72f31042be5a9da.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о письме лидера КПРФ Геннадия Зюганова Владимиру Путину, в котором коммунист якобы попросил не закрывать Мавзолей Ленина фанерными сооружениями на 9 мая."Мне ничего неизвестно об этом письме, я не знаю ничего о нем", - ответил Песков в понедельник на вопрос журналистов о том, получил ли Путин от Зюганова письмо с просьбой не закрывать Мавзолей Ленина декорациями на 9 мая.Мавзолей Ленина традиционно закрывают декорациями во время Парада Победы. КПРФ каждый год выступает против драпировки Мавзолея.

https://ria.ru/20220405/pobeda-1781888314.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, дмитрий песков, геннадий зюганов, день победы, парад победы