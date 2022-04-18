https://ria.ru/20220418/mariupol-1784092923.html

В Мелитополе начал работать детский сад

В Мелитополе начал работать детский сад - РИА Новости, 18.04.2022

В Мелитополе начал работать детский сад

В Мелитополе, находящемся под контролем российских военных, начал работать детский сад №38, сообщила РИА Новости сотрудница детского учреждения. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T13:50

2022-04-18T13:50

2022-04-18T16:27

в мире

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донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

владимир путин

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. В Мелитополе, находящемся под контролем российских военных, начал работать детский сад №38, сообщила РИА Новости сотрудница детского учреждения."Детский сад № 38 уже возобновляет свою работу. Почти в том же составе, в котором был. Открыты две ясельные, шесть садовых групп. Сейчас решаются вопросы об организации горячего питания деткам, об оплате. Все эти вопросы решаются индивидуально. Поэтому у родителей есть возможность выходить на работу, потому что детский сад открыт и функционирует", - сказала она.По словам собеседницы агентства, "сегодня дети пришли (в сад - ред.), находятся со своими воспитателями. "Поэтому все хорошо - выходим на работу и работаем", - сказала она, поблагодарив также за гуманитарную помощь для детей - печенье и соки - то, что так любят дети.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/melitopol-1783782842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин