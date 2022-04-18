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Военный из ДНР рассказал об иностранных наемниках на территории "Азовстали" - РИА Новости, 18.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/mariupol-1784077570.html
Военный из ДНР рассказал об иностранных наемниках на территории "Азовстали"
Военный из ДНР рассказал об иностранных наемниках на территории "Азовстали" - РИА Новости, 18.04.2022
Военный из ДНР рассказал об иностранных наемниках на территории "Азовстали"
Высокие чины наемников из стран НАТО могут находиться на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, это может служить причиной активного сопротивления... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:00
2022-04-18T13:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
украина
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МАРИУПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Высокие чины наемников из стран НАТО могут находиться на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, это может служить причиной активного сопротивления украинских боевиков, заявил РИА Новости командир подразделения Донецкой народной республики с позывным "Хохол"."Иностранные наемники есть. Хватает. Польша. Британия. Даже нейтральная Швейцария. Они как инструкторы идут. Они подготовлены серьезно - те, которые приезжают инструкторами... Бытует мнение, что сейчас на Азовстали их как раз очень много. Именно иностранных. И большие чины. Почему они тут и бодаются. Потому что пытаются их сохранить. Если эти люди попадут к нам в руки, будет очень большое горе для тех, кто начинал все это (конфликт в Донбассе - ред.) в 2014 году. Но дай Бог! Бог с нами! Все сделаем", - сказал собеседник агентства.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220418/mariupol-1784037540.html
https://ria.ru/20220417/ukraina-1783947821.html
мариуполь
донецкая народная республика
донбасс
украина
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
"Польша, Британия, Швейцария" – военный из ДНР об иностранных наемниках на "Азовстали"
Высокие чины наемников из стран НАТО могут находиться на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, это может служить причиной активного сопротивления украинских боевиков, заявил РИА Новости командир подразделения Донецкой народной республики с позывным "Хохол".
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, украина
13:00 18.04.2022 (обновлено: 13:42 18.04.2022)
 
Военный из ДНР рассказал об иностранных наемниках на территории "Азовстали"

Командир подразделения ДНР: на территории завода "Азовсталь" много иностранных наемников

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Высокие чины наемников из стран НАТО могут находиться на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, это может служить причиной активного сопротивления украинских боевиков, заявил РИА Новости командир подразделения Донецкой народной республики с позывным "Хохол".
"Иностранные наемники есть. Хватает. Польша. Британия. Даже нейтральная Швейцария. Они как инструкторы идут. Они подготовлены серьезно - те, которые приезжают инструкторами... Бытует мнение, что сейчас на Азовстали их как раз очень много. Именно иностранных. И большие чины. Почему они тут и бодаются. Потому что пытаются их сохранить. Если эти люди попадут к нам в руки, будет очень большое горе для тех, кто начинал все это (конфликт в Донбассе - ред.) в 2014 году. Но дай Бог! Бог с нами! Все сделаем", - сказал собеседник агентства.
Разрушенные дома около завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
10:22
Украинские боевики дважды пытались вырваться из окружения в Мариуполе
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 10:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев запретил боевикам на "Азовстали" вести переговоры о сдаче в плен
 
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