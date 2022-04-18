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Украинские боевики дважды пытались вырваться из окружения в Мариуполе - РИА Новости, 18.04.2022
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Украинские боевики дважды пытались вырваться из окружения в Мариуполе
Украинские боевики дважды пытались вырваться из окружения в Мариуполе - РИА Новости, 18.04.2022
Украинские боевики дважды пытались вырваться из окружения в Мариуполе
Украинские боевики дважды за несколько дней пытались вырваться из окружения с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:22
2022-04-18T12:13
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
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МАРИУПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Украинские боевики дважды за несколько дней пытались вырваться из окружения с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, рассказал РИА Новости командир подразделения ДНР с позывным Хохол."Было две попытки прорыва с "Азовстали". На северном направлении. Но они были остановлены. И прорыв был пресечен. По большей части они (боевики. — Прим. ред.) погибли. Это было примерно дня три-четыре назад. Честно говоря, я здесь сейчас даже не знаю, какое число. Да и какая разница? Главное, быстрее этих фашистов добить, да и все", — сказал он.Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, бои продолжаются в районе завода "Азовсталь" — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.Накануне заблокированным на заводе боевикам предложили добровольно сложить оружие, но те отказались. После 17:00 ситуация на передовой оставалась напряженной, но объединенная группировка стабильно продвигалась вперед.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220417/spetsoperatsiya-1784006263.html
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин
10:22 18.04.2022 (обновлено: 12:13 18.04.2022)
 
Украинские боевики дважды пытались вырваться из окружения в Мариуполе

Командир подразделения ДНР сообщил о двух попытках боевиков прорваться с "Азовстали"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРазрушенные дома около завода "Азовсталь" в Мариуполе
Разрушенные дома около завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Разрушенные дома около завода "Азовсталь" в Мариуполе
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Украинские боевики дважды за несколько дней пытались вырваться из окружения с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, рассказал РИА Новости командир подразделения ДНР с позывным Хохол.
"Было две попытки прорыва с "Азовстали". На северном направлении. Но они были остановлены. И прорыв был пресечен. По большей части они (боевики. — Прим. ред.) погибли. Это было примерно дня три-четыре назад. Честно говоря, я здесь сейчас даже не знаю, какое число. Да и какая разница? Главное, быстрее этих фашистов добить, да и все", — сказал он.
Разрушенный дом около завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 22:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
День 53-й: несостоявшийся выход из Мариуполя украинских боевиков
Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, бои продолжаются в районе завода "Азовсталь" — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.
Накануне заблокированным на заводе боевикам предложили добровольно сложить оружие, но те отказались. После 17:00 ситуация на передовой оставалась напряженной, но объединенная группировка стабильно продвигалась вперед.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Они хотели построить Украину под себя – житель Мариуполя о том, почему в городе не любили Азов - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
06:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Житель Мариуполя рассказал, почему в городе не любили "Азов"
 
В миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВладимир Путин
 
 
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