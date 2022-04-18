https://ria.ru/20220418/mariupol-1784037540.html

Украинские боевики дважды пытались вырваться из окружения в Мариуполе

Украинские боевики дважды пытались вырваться из окружения в Мариуполе - РИА Новости, 18.04.2022

Украинские боевики дважды пытались вырваться из окружения в Мариуполе

Украинские боевики дважды за несколько дней пытались вырваться из окружения с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T10:22

2022-04-18T10:22

2022-04-18T12:13

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МАРИУПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Украинские боевики дважды за несколько дней пытались вырваться из окружения с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, рассказал РИА Новости командир подразделения ДНР с позывным Хохол."Было две попытки прорыва с "Азовстали". На северном направлении. Но они были остановлены. И прорыв был пресечен. По большей части они (боевики. — Прим. ред.) погибли. Это было примерно дня три-четыре назад. Честно говоря, я здесь сейчас даже не знаю, какое число. Да и какая разница? Главное, быстрее этих фашистов добить, да и все", — сказал он.Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, бои продолжаются в районе завода "Азовсталь" — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.Накануне заблокированным на заводе боевикам предложили добровольно сложить оружие, но те отказались. После 17:00 ситуация на передовой оставалась напряженной, но объединенная группировка стабильно продвигалась вперед.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/spetsoperatsiya-1784006263.html

https://ria.ru/20220418/mariupol-1784018174.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин