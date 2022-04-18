10:22 18.04.2022 (обновлено: 12:13 18.04.2022)
Украинские боевики дважды пытались вырваться из окружения в Мариуполе
Командир подразделения ДНР сообщил о двух попытках боевиков прорваться с "Азовстали"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРазрушенные дома около завода "Азовсталь" в Мариуполе
Разрушенные дома около завода "Азовсталь" в Мариуполе
МАРИУПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Украинские боевики дважды за несколько дней пытались вырваться из окружения с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, рассказал РИА Новости командир подразделения ДНР с позывным Хохол.
"Было две попытки прорыва с "Азовстали". На северном направлении. Но они были остановлены. И прорыв был пресечен. По большей части они (боевики. — Прим. ред.) погибли. Это было примерно дня три-четыре назад. Честно говоря, я здесь сейчас даже не знаю, какое число. Да и какая разница? Главное, быстрее этих фашистов добить, да и все", — сказал он.
Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, бои продолжаются в районе завода "Азовсталь" — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.
Накануне заблокированным на заводе боевикам предложили добровольно сложить оружие, но те отказались. После 17:00 ситуация на передовой оставалась напряженной, но объединенная группировка стабильно продвигалась вперед.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.