Рейтинг@Mail.ru
Житель Мариуполя рассказал, почему в городе не любили "Азов" - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/mariupol-1784018174.html
Житель Мариуполя рассказал, почему в городе не любили "Азов"
Житель Мариуполя рассказал, почему в городе не любили "Азов" - РИА Новости, 18.04.2022
Житель Мариуполя рассказал, почему в городе не любили "Азов"
Националисты из полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) не пользовались уважением населения Мариуполя, рассказал РИА Новости житель... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T06:06
2022-04-18T09:42
обострение ситуации в днр и лнр
оппозиционная платформа - за жизнь
в мире
батальон "азов"
украина
мариуполь
днр
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784030186_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_783921f1528705034eeb4c0ea5ff788c.jpg
МАРИУПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Националисты из полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) не пользовались уважением населения Мариуполя, рассказал РИА Новости житель города Михаил.Он пояснил, что это связано с тем, что нацбатальон пытался изменить страну на свой лад.По его словам, он голосовал за партию "Оппозиционная платформа — За жизнь", один из лидеров которой — Виктор Медведчук.
украина
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Они хотели построить Украину под себя" – житель Мариуполя о том, почему в городе не любили "Азов"
Националисты из полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) не пользовались уважением населения Мариуполя, рассказал РИА Новости житель города Михаил.
2022-04-18T06:06
true
PT0M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784030186_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c9965d0e79fecc1b2b1e3e3ec2c7caa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оппозиционная платформа - за жизнь, в мире, батальон "азов", украина, мариуполь, днр, донецкая народная республика, видео
Житель Мариуполя рассказал, почему в городе не любили "Азов"
МАРИУПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Националисты из полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) не пользовались уважением населения Мариуполя, рассказал РИА Новости житель города Михаил.
2022-04-18T06:06
true
PT0M53S
06:06 18.04.2022 (обновлено: 09:42 18.04.2022)
 
Житель Мариуполя рассказал, почему в городе не любили "Азов"

Житель Мариуполя: в городе не любили и не уважали националистов из полка "Азов"

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Националисты из полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) не пользовались уважением населения Мариуполя, рассказал РИА Новости житель города Михаил.
Он пояснил, что это связано с тем, что нацбатальон пытался изменить страну на свой лад.

"Их никто не любил. Их не уважали. Они, во-первых, наглючие, хотели построить Украину под себя. Как Запад, как Бандера. Они националисты. Не то слово. Нацисты", — сказал собеседник агентства.

По его словам, он голосовал за партию "Оппозиционная платформа — За жизнь", один из лидеров которой — Виктор Медведчук.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОппозиционная платформа - За жизньВ миреБатальон "Азов"УкраинаМариупольДНРДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала