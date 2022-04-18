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Житель Мариуполя рассказал, почему в городе не любили "Азов"
Житель Мариуполя рассказал, почему в городе не любили "Азов" - РИА Новости, 18.04.2022
Житель Мариуполя рассказал, почему в городе не любили "Азов"
Националисты из полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) не пользовались уважением населения Мариуполя, рассказал РИА Новости житель... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T06:06
2022-04-18T06:06
2022-04-18T09:42
обострение ситуации в днр и лнр
оппозиционная платформа - за жизнь
в мире
батальон "азов"
украина
мариуполь
днр
донецкая народная республика
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МАРИУПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Националисты из полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) не пользовались уважением населения Мариуполя, рассказал РИА Новости житель города Михаил.Он пояснил, что это связано с тем, что нацбатальон пытался изменить страну на свой лад.По его словам, он голосовал за партию "Оппозиционная платформа — За жизнь", один из лидеров которой — Виктор Медведчук.
украина
мариуполь
донецкая народная республика
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РИА Новости
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"Они хотели построить Украину под себя" – житель Мариуполя о том, почему в городе не любили "Азов"
Националисты из полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) не пользовались уважением населения Мариуполя, рассказал РИА Новости житель города Михаил.
2022-04-18T06:06
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PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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оппозиционная платформа - за жизнь, в мире, батальон "азов", украина, мариуполь, днр, донецкая народная республика, видео
06:06 18.04.2022 (обновлено: 09:42 18.04.2022)
Житель Мариуполя рассказал, почему в городе не любили "Азов"
Житель Мариуполя: в городе не любили и не уважали националистов из полка "Азов"