https://ria.ru/20220418/mariupol-1784018174.html

Житель Мариуполя рассказал, почему в городе не любили "Азов"

Житель Мариуполя рассказал, почему в городе не любили "Азов" - РИА Новости, 18.04.2022

Житель Мариуполя рассказал, почему в городе не любили "Азов"

Националисты из полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) не пользовались уважением населения Мариуполя, рассказал РИА Новости житель... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T06:06

2022-04-18T06:06

2022-04-18T09:42

обострение ситуации в днр и лнр

оппозиционная платформа - за жизнь

в мире

батальон "азов"

украина

мариуполь

днр

донецкая народная республика

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МАРИУПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Националисты из полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) не пользовались уважением населения Мариуполя, рассказал РИА Новости житель города Михаил.Он пояснил, что это связано с тем, что нацбатальон пытался изменить страну на свой лад.По его словам, он голосовал за партию "Оппозиционная платформа — За жизнь", один из лидеров которой — Виктор Медведчук.

украина

мариуполь

донецкая народная республика

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"Они хотели построить Украину под себя" – житель Мариуполя о том, почему в городе не любили "Азов" Националисты из полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) не пользовались уважением населения Мариуполя, рассказал РИА Новости житель города Михаил. 2022-04-18T06:06 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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оппозиционная платформа - за жизнь, в мире, батальон "азов", украина, мариуполь, днр, донецкая народная республика, видео