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Франция, в отличие от Европы, не нуждается в российском газе, заявил Макрон - РИА Новости, 19.04.2022
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Франция, в отличие от Европы, не нуждается в российском газе, заявил Макрон
Франция, в отличие от Европы, не нуждается в российском газе, заявил Макрон - РИА Новости, 19.04.2022
Франция, в отличие от Европы, не нуждается в российском газе, заявил Макрон
Франция не нуждается в российском газе, однако Европа зависит от него, заявил президент Пятой республики Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-18T23:04
2022-04-19T10:40
россия
франция
европа
в мире
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости. Франция не нуждается в российском газе, однако Европа зависит от него, заявил президент Пятой республики Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5."Европа зависит от российского газа &lt;…&gt; но Франция в нем не нуждается", — сказал он.По его словам, Париж работает над тем, чтобы закупать газ у других стран.Ранее французский лидер выступил за ограничения на поставки в ЕС нефти и угля из России.Страны Запада объявили серию новых санкций против России из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из России активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220416/zakachka-1783848259.html
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россия, франция, европа, в мире, эммануэль макрон
23:04 18.04.2022 (обновлено: 10:40 19.04.2022)
 
Франция, в отличие от Европы, не нуждается в российском газе, заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не нуждается в российском газе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости. Франция не нуждается в российском газе, однако Европа зависит от него, заявил президент Пятой республики Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5.
"Европа зависит от российского газа <…> но Франция в нем не нуждается", — сказал он.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля, 06:14
Эксперт считает, что с закачкой газа в Европе пока не все благополучно
По его словам, Париж работает над тем, чтобы закупать газ у других стран.
Ранее французский лидер выступил за ограничения на поставки в ЕС нефти и угля из России.
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 15:06
Британия может стать страной-транзитером газа в Европу, пишут СМИ
Страны Запада объявили серию новых санкций против России из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из России активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
 
РоссияФранцияЕвропаВ миреЭммануэль Макрон
 
 
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