https://ria.ru/20220418/makron-1784202028.html
Франция, в отличие от Европы, не нуждается в российском газе, заявил Макрон
Франция, в отличие от Европы, не нуждается в российском газе, заявил Макрон - РИА Новости, 19.04.2022
Франция, в отличие от Европы, не нуждается в российском газе, заявил Макрон
Франция не нуждается в российском газе, однако Европа зависит от него, заявил президент Пятой республики Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-18T23:04
2022-04-18T23:04
2022-04-19T10:40
россия
франция
европа
в мире
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости. Франция не нуждается в российском газе, однако Европа зависит от него, заявил президент Пятой республики Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5."Европа зависит от российского газа <…> но Франция в нем не нуждается", — сказал он.По его словам, Париж работает над тем, чтобы закупать газ у других стран.Ранее французский лидер выступил за ограничения на поставки в ЕС нефти и угля из России.Страны Запада объявили серию новых санкций против России из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из России активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220416/zakachka-1783848259.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, европа, в мире, эммануэль макрон
23:04 18.04.2022 (обновлено: 10:40 19.04.2022)
Франция, в отличие от Европы, не нуждается в российском газе, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не нуждается в российском газе