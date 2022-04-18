https://ria.ru/20220418/makron-1784202028.html

Франция, в отличие от Европы, не нуждается в российском газе, заявил Макрон

Франция, в отличие от Европы, не нуждается в российском газе, заявил Макрон - РИА Новости, 19.04.2022

Франция, в отличие от Европы, не нуждается в российском газе, заявил Макрон

Франция не нуждается в российском газе, однако Европа зависит от него, заявил президент Пятой республики Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-18T23:04

2022-04-18T23:04

2022-04-19T10:40

россия

франция

европа

в мире

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755864764_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_e1921e55a3d3a746959cf887e93cbef8.jpg

ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости. Франция не нуждается в российском газе, однако Европа зависит от него, заявил президент Пятой республики Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5."Европа зависит от российского газа <…> но Франция в нем не нуждается", — сказал он.По его словам, Париж работает над тем, чтобы закупать газ у других стран.Ранее французский лидер выступил за ограничения на поставки в ЕС нефти и угля из России.Страны Запада объявили серию новых санкций против России из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из России активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220416/zakachka-1783848259.html

https://ria.ru/20220415/gaz-1783735266.html

россия

франция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, франция, европа, в мире, эммануэль макрон