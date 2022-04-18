https://ria.ru/20220418/makron-1784197887.html
Макрон не стал определять "красную линию" для ситуации на Украине
Макрон не стал определять "красную линию" для ситуации на Украине - РИА Новости, 18.04.2022
Макрон не стал определять "красную линию" для ситуации на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть "красную линию" для конфликта на Украине. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T21:59
2022-04-18T21:59
2022-04-18T23:23
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ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть "красную линию" для конфликта на Украине."Сказать, что будет красной линией — значит сказать, как реагировать и где",— сказал Макрон в интервью телеканалу France 5 в ответ на вопрос о "красной линии" в свете обвинений России в якобы применении химического оружия на Украине.Он отметил, что выступление с подобной позицией сделает его союзником стороны конфликта и заставит "вступить в войну с Россией"."Это нужно просчитывать, это ответственность, которую мы на себя просто так не возьмем", — добавил французский лидер.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. По данным МВД Франции, действующий президент Макрон набрал 27,84 процента голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Ле Пен — 23,15 процента.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220410/france-1782529979.html
https://ria.ru/20220417/skandal-1783933578.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, эммануэль макрон, франция
21:59 18.04.2022 (обновлено: 23:23 18.04.2022)
Макрон не стал определять "красную линию" для ситуации на Украине
Президент Франции Макрон не стал определять "красную линию" для ситуации на Украине