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Макрон не стал определять "красную линию" для ситуации на Украине - РИА Новости, 18.04.2022
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Макрон не стал определять "красную линию" для ситуации на Украине
Макрон не стал определять "красную линию" для ситуации на Украине - РИА Новости, 18.04.2022
Макрон не стал определять "красную линию" для ситуации на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть "красную линию" для конфликта на Украине. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T21:59
2022-04-18T23:23
в мире
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россия
эммануэль макрон
франция
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ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть "красную линию" для конфликта на Украине."Сказать, что будет красной линией — значит сказать, как реагировать и где",— сказал Макрон в интервью телеканалу France 5 в ответ на вопрос о "красной линии" в свете обвинений России в якобы применении химического оружия на Украине.Он отметил, что выступление с подобной позицией сделает его союзником стороны конфликта и заставит "вступить в войну с Россией"."Это нужно просчитывать, это ответственность, которую мы на себя просто так не возьмем", — добавил французский лидер.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. По данным МВД Франции, действующий президент Макрон набрал 27,84 процента голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Ле Пен — 23,15 процента.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220410/france-1782529979.html
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в мире, украина, россия, эммануэль макрон, франция
21:59 18.04.2022 (обновлено: 23:23 18.04.2022)
 
Макрон не стал определять "красную линию" для ситуации на Украине

Президент Франции Макрон не стал определять "красную линию" для ситуации на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эмманюэль Макрон . Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть "красную линию" для конфликта на Украине.
"Сказать, что будет красной линией — значит сказать, как реагировать и где",— сказал Макрон в интервью телеканалу France 5 в ответ на вопрос о "красной линии" в свете обвинений России в якобы применении химического оружия на Украине.
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Он отметил, что выступление с подобной позицией сделает его союзником стороны конфликта и заставит "вступить в войну с Россией".
"Это нужно просчитывать, это ответственность, которую мы на себя просто так не возьмем", — добавил французский лидер.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. По данным МВД Франции, действующий президент Макрон набрал 27,84 процента голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Ле Пен — 23,15 процента.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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