https://ria.ru/20220418/makron-1784193796.html

Макрон обсудит с Байденом и другими партнерами новые санкции против России

Макрон обсудит с Байденом и другими партнерами новые санкции против России - РИА Новости, 18.04.2022

Макрон обсудит с Байденом и другими партнерами новые санкции против России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует обсудить во вторник с американским лидером Джо Байденом и европейскими партнерами новые санкции против... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T21:13

2022-04-18T21:13

2022-04-18T21:28

россия

в мире

украина

владимир путин

эммануэль макрон

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771628745_0:0:3376:1900_1920x0_80_0_0_46ba2f11014fdbe24723c0bd328dc48d.jpg

ПАРИЖ, 18 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует обсудить во вторник с американским лидером Джо Байденом и европейскими партнерами новые санкции против РФ."Я планирую завтра после полудня обсудить с Байденом и европейскими лидерами вопрос санкций. Мы продолжим санкционное давление на Россию", - сказал Макрон в интервью телеканалу France 5.Европейский союз ранее утвердил пятый по счету санкционный пакет против России в связи со спецоперацией на Украине. Новые ограничительные меры предусматривают запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/genotsid-1783342921.html

https://ria.ru/20220418/makron-1784128266.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, в мире, украина, владимир путин, эммануэль макрон, джо байден