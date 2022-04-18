21:13 18.04.2022 (обновлено: 21:28 18.04.2022)
Макрон обсудит с Байденом и другими партнерами новые санкции против России
Глава Франции Макрон обсудит с Байденом и другими партнерами новые санкции против России
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
ПАРИЖ, 18 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует обсудить во вторник с американским лидером Джо Байденом и европейскими партнерами новые санкции против РФ.
"Я планирую завтра после полудня обсудить с Байденом и европейскими лидерами вопрос санкций. Мы продолжим санкционное давление на Россию", - сказал Макрон в интервью телеканалу France 5.
Европейский союз ранее утвердил пятый по счету санкционный пакет против России в связи со спецоперацией на Украине. Новые ограничительные меры предусматривают запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.