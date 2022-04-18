https://ria.ru/20220418/makron-1784193350.html

Макрон не исключил дальнейших контактов с Путиным по Украине

Макрон не исключил дальнейших контактов с Путиным по Украине - РИА Новости, 18.04.2022

Макрон не исключил дальнейших контактов с Путиным по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает дальнейшие контакты с российским лидером Владимиром Путиным по Украине. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T21:09

2022-04-18T21:09

2022-04-18T21:26

украина

в мире

россия

владимир путин

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 18 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает дальнейшие контакты с российским лидером Владимиром Путиным по Украине."В последние дни наш диалог (с Путиным - ред.) стал менее интенсивным из-за предвыборной кампании… Я не исключаю контактов по нескольким причинам: первая - мы всегда должны быть готовыми к следующему дню, вторая - мир. Его нельзя добиться, не ведя диалог с российской стороной", - сказал Макрон в интервью телеканалу France 5, комментируя заявление итальянского премьера Марио Драги, который сказал, что "ему начинает казаться, что с Путиным говорить бесполезно".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/genotsid-1783342921.html

https://ria.ru/20220408/ukraina-1782458284.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, в мире, россия, владимир путин, эммануэль макрон